Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết chiều và đêm ngày 11.12, miền Bắc chịu ảnh hưởng bởi 1 đợt không khí lạnh mới.

3 ngày tiếp theo khu vực này tiếp tục chịu ảnh hưởng của nhiều đợt không khí lạnh tăng cường nên nhiệt độ giảm sâu.

4 ngày đón không khí lạnh liên tiếp, miền Bắc rét đậm kéo dài ẢNH: T.N

Theo ông Hưởng, đỉnh điểm của đợt rét rơi vào ngày 14 - 15.12, khi miền Bắc chìm sâu trong khối không khí lạnh. Khu vực vùng núi, trung du của miền Bắc xảy ra rét đậm, có nơi rét hại, nhiệt độ trung bình ngày giảm xuống dưới 15 độ C.

"Nhiệt độ này ảnh hưởng đến sức khỏe con người, cây trồng và vật nuôi. Vì vậy, người dân miền núi cần có phương án để chăm sóc, giữ ấm cho đàn gia súc, gia cầm và bảo vệ cây trồng", ông Hưởng nói.

Ông Hưởng cho biết thêm, ngoài tác động trên, không khí lạnh còn gây ra gió mạnh trên biển. Khu vực bắc và giữa Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) sẽ có gió đông bắc mạnh cấp 6 - cấp 7, biển động mạnh. Sóng biển cao 3 - 5 m.

Ứng phó mưa lớn ở miền Trung

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao nên từ đêm 10 - 13.12, ở khu vực Trung và Nam Trung bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 300 - 500 mm, có nơi trên 500 mm.

Mưa lớn ở khu vực Trung và Nam Trung bộ còn có khả năng kéo dài.

Trước diễn biến của mưa lớn, Bộ NN-PTNT đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố từ Quảng Bình - Khánh Hòa; các bộ: Quốc phòng, Công an, TN-MT, GT-VT, Công thương, TT-TT theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, thông tin kịp thời, đầy đủ đến các cấp chính quyền, người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.

Cạnh đó, triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động khơi thông dòng chảy những nơi bị tắc, nghẽn, tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở. Kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính...