4 ngày nghỉ lễ 2.9: 48 người chết vì TNGT, ùn tắc không quá căng thẳng

Cả 79 vụ tai nạn giao thông đều xảy ra trong lĩnh vực đường bộ. So với 4 ngày nghỉ lễ năm 2021 (thời điểm dịch Covid diễn biến phức tạp, toàn quốc đang thực hiện giãn cách xã hội), số vụ tai nạn tăng 22 vụ, tăng 24 người chết và tăng 12 người bị thương.

Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, lưu lượng phương tiện giao thông tăng cao vào dịp nghỉ lễ do người dân di chuyển về quê, đi du lịch và ngược lại. Tại Hà Nội, TP.HCM và một số tuyến đường chính đến các địa phương có khu du lịch, các phương tiện di chuyển chậm.

Nguyên nhân chính dẫn tới ùn tắc giao thông do mật độ người và phương tiện tăng rất cao so với ngày thường, một số vụ va chạm giao thông... Tuy nhiên, mức độ ùn tắc giao thông giảm rất nhiều so với dịp nghỉ lễ 30.4 do triển khai thu phí không dừng trên toàn quốc.

Ùn tắc giao thông cũng giảm rõ rệt chiều ngày 1, mùng 2 và mùng 3 do nhu cầu đi lại không tăng đột ngột như 2 ngày trước nghỉ lễ.

Chùm ảnh người dân trở về Hà Nội chiều tối 4.9, ngày cuối của kỳ nghỉ lễ 2.9: