4 ngày nữa là hạn chót hộ kinh doanh phải thông báo số tài khoản

Theo đó, ngày 20.4 là hạn chót hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (hộ kinh doanh) đang hoạt động (có doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở xuống) phải gửi thông báo số tài khoản ngân hàng, số hiệu ví điện tử đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Hộ kinh doanh có thể bị phạt tối đa 3 triệu đồng nếu cung cấp thông tin về tài khoản tới cơ quan thuế quá hạn từ 5 ngày trở lên

Với nhóm hộ kinh doanh có doanh thu năm từ 500 triệu đồng đến dưới 3 tỉ đồng (nộp thuế theo doanh thu): 30.4 là hạn chót phải thông báo số tài khoản, nộp tờ khai thuế (Mẫu 01/CNKD quý 1/2026) tới cơ quan thuế.

Ngày 30.4 cũng là hạn chót nhóm hộ kinh doanh có doanh thu năm từ 3 - 50 tỉ đồng hoặc từ 500 triệu đồng đến dưới 3 tỉ đồng (nộp thuế theo thu nhập tính thuế) phải thông báo số tài khoản, nộp bảng kê tồn kho, tờ khai thuế (Mẫu 01/CNKD - quý 1/2026) tới cơ quan thuế.

Với nhóm hộ kinh doanh có doanh thu năm trên 50 tỉ đồng: thời hạn chậm nhất phải thông báo số tài khoản, nộp bảng kê tồn kho, tờ khai thuế (Mẫu 01/CNKD - tháng 1, 2, 3 năm 2026) tới cơ quan thuế là ngày 20.4.

Trong khi đó, hộ kinh doanh mới bắt đầu hoạt động phải gửi thông báo số tài khoản ngân hàng hoặc số hiệu ví điện tử kèm theo hồ sơ khai thuế hoặc thông báo doanh thu lần đầu khi bắt đầu hoạt động kinh doanh.

Hộ kinh doanh phải thông báo đầy đủ tài khoản ngân hàng, ví điện tử dùng cho hoạt động kinh doanh. Cách thông báo tới cơ quan thuế nhanh nhất là thông qua eTax Mobile hoặc cổng dịch vụ công ở địa chỉ: dichvucong.gdt.gov.vn. Nếu quá hạn, hộ kinh doanh sẽ bị xử phạt.

Ông Lê Văn Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH kế toán thuế Keytas, phân tích, hộ kinh doanh có thể phải đối mặt với nhiều mức phạt vi phạm hành chính khác nhau, tùy hành vi vi phạm.

Theo Nghị định 310/2025/NĐ-CP sửa đổi điều 19 tại Nghị định số 125/2020/NĐ-CP, hành vi không cung cấp thông tin liên quan đến tài khoản của người nộp thuế tại tổ chức tín dụng, kho bạc nhà nước, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu của cơ quan thuế có thể bị phạt từ 10 - 16 triệu đồng.

Hành vi cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế, tài khoản của người nộp thuế theo quy định của pháp luật hoặc yêu cầu của cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 5 ngày trở lên bị phạt từ 2 - 6 triệu đồng.

Hành vi cung cấp không chính xác thông tin liên quan đến tài khoản của người nộp thuế tại tổ chức tín dụng, kho bạc nhà nước, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu của cơ quan thuế bị phạt từ 6 - 10 triệu đồng…

"Cùng một hành vi vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn, mức phạt tiền với hộ kinh doanh bằng một nửa mức phạt tiền áp dụng cho tổ chức. Do vậy, với các vi phạm kể trên, hộ kinh doanh có thể bị phạt tối đa lần lượt là 8 triệu đồng, 3 triệu đồng và 5 triệu đồng", ông Tuấn nói.