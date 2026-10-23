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    4 ngư dân Mũi Né sống sót nhờ thuyền thúng khi tàu chìm giữa biển khơi

    Quế Hà
    Quế Hà
    Tàu cá bị thủng đáy, chìm trên vùng biển Lâm Đồng, 4 ngư dân Mũi Né may mắn sống sót nhờ chiếc thuyền thúng mang theo. Cả 4 người đã được một tàu cá của ngư dân Sóc Trăng cứu vớt.

    Sáng 23.10, đại tá Phạm Xuân Độ, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng Lâm Đồng, cho biết một tàu cá của ngư dân Sóc Trăng (nay thuộc thành phố Cần Thơ) đã cứu vớt 4 ngư dân Mũi Né khi họ đang lênh đênh trên biển bằng thuyền thúng.

    Vị trí phát hiện các ngư dân nằm gần mỏ Sư Tử, trên vùng biển Lâm Đồng.

    Theo đại tá Phạm Xuân Độ, tàu cá của ngư dân Sóc Trăng tìm thấy cả 4 người từ đêm 21.10 và đang đưa họ về cảng Trần Đề (Sóc Trăng cũ). Dự kiến, chiều 23.10, tàu sẽ cập cảng.

    Bộ đội biên phòng Lâm Đồng đang phối hợp các cơ quan liên quan làm thủ tục tiếp nhận 4 ngư dân từ tàu cá cứu nạn.

    4 ngư dân Mũi Né sống sót nhờ thuyền thúng khi tàu chìm giữa biển khơi- Ảnh 1.

    Tàu cá BTh 80712TS được lực lượng chức năng tìm thấy sau khi chìm trên vùng biển Lâm Đồng

    ẢNH: C.T.V

    Trước đó, Báo Thanh Niên đưa tin tàu cá BTh 80712TS của ngư dân Mũi Né bị chìm khi đang đánh bắt trên biển, cách mũi Vũng Tàu khoảng 77 hải lý về phía đông và cách vịnh Mũi Né khoảng 43 hải lý.

    Theo Bộ đội biên phòng tỉnh Lâm Đồng, tàu cá do ông N.V.H (44 tuổi, ở phường Mũi Né) làm thuyền trưởng. Tàu xuất bến lúc 2 giờ ngày 19.10 để khai thác hải sản. Trên tàu có tổng cộng 4 ngư dân.

    Sau khi xuất bến, tàu gặp nạn do bị thủng đáy. Theo người nhà chủ tàu, trước chuyến đi, các ngư dân có mang theo một chiếc thuyền thúng. Đây là phương tiện giúp cả 4 người sống sót trong thời gian lênh đênh trên biển chờ được cứu.

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