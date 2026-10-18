Lũ quét tràn vào nhà dân, quốc lộ 55 ở Lâm Đồng sạt lở 4 điểm

Sáng 18.10, UBND xã La Dạ (Lâm Đồng) cho biết mưa lớn kèm gió mạnh từ chiều tối 17.10 gây sạt lở đất, lũ quét tại các thôn Đa Mi 1 và Đa Mi 2, làm hư hỏng tài sản của người dân và gây ùn tắc giao thông trên quốc lộ 55.

Theo báo cáo nhanh của UBND xã La Dạ, tại Km 201+300 quốc lộ 55, lũ quét tràn vào nhà bà Nguyễn Thị Thu ở thôn Đa Mi 1, làm sập mái hiên và hư hỏng một số thiết bị điện tử, gồm ti vi, máy giặt; thiệt hại ước tính khoảng 50 triệu đồng.

Các lực lượng địa phương hỗ trợ người dân di dời tài sản tại khu vực xảy ra lũ quét ẢNH: HÀ PHƯƠNG

Trong khi đó, gió lớn làm sập nhà tạm của ông Mai Văn Tuấn ở thôn Đa Mi 2, gây thiệt hại tài sản khoảng 30 triệu đồng. Tổng thiệt hại của hai hộ dân ước tính 80 triệu đồng. Địa phương xác nhận không có thiệt hại về người.

Lực lượng công an và dân quân xã La Dạ hỗ trợ người dân, phương tiện lưu thông qua các điểm sạt lở trong đêm ẢNH: HÀ PHƯƠNG

Sạt lở 4 điểm, quốc lộ 55 ùn tắc nhiều giờ

Ngoài thiệt hại về nhà cửa, mưa lớn còn gây sạt lở đất đồi tại 4 vị trí trên quốc lộ 55, gồm Km 201+300, Km 201+900, Km 203+200 và Km 204+420. Tổng khối lượng đất sạt lở ước tính khoảng 200 m³, khiến giao thông trên tuyến đường nối Hàm Thuận Bắc với Bảo Lộc bị ùn tắc nhiều giờ.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, UBND xã La Dạ huy động máy múc, xe tải ben cùng lực lượng công an, quân sự xã phối hợp ban điều hành các thôn và người dân khắc phục hậu quả trong đêm. Các lực lượng cũng hỗ trợ người dân di dời tài sản, đồ dùng gia đình để hạn chế thiệt hại.

Đến 21 giờ 30 ngày 17.10, việc xử lý các điểm sạt lở cơ bản hoàn tất, phương tiện lưu thông trở lại bình thường.

Trước đó, tối 8.10, mưa kéo dài cũng khiến đất đá từ taluy dương sạt xuống mặt đường tại Km 198+820 trên quốc lộ 55, gây ách tắc giao thông nhiều giờ. Lực lượng tại địa phương đã huy động phương tiện giải phóng điểm sạt lở ngay trong đêm.

Đây là lần thứ hai trong vòng 10 ngày xảy ra sạt lở tại đèo Đa Mi trên quốc lộ 55, đoạn nối Hàm Thuận Bắc với Bảo Lộc (Lâm Đồng) ẢNH: HÀ PHƯƠNG

Khu vực đèo Đa Mi có địa hình đồi núi, nhiều vị trí taluy cao nên tiềm ẩn nguy cơ sạt lở khi mưa lớn kéo dài. Đất đá từ sườn núi tràn xuống mặt đường có thể gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, nhất là vào ban đêm hoặc khi sương mù làm hạn chế tầm nhìn.

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Trung bộ dự báo, trong đêm 18 và ngày 19.10, khu vực từ Hàm Thuận Bắc đến Đa Mi có mưa rào rải rác và giông, chủ yếu tập trung vào chiều và tối. Người dân cần đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh trong cơn dông; hạn chế di chuyển qua đèo Đa Mi vào ban đêm.