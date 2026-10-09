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    Thông tuyến đèo Đa Mi sau sạt lở, tiếp tục dọn đất đá

    Quế Hà
    Quế Hà

    Sau vụ sạt lở đất đá trên đèo Đa Mi (Lâm Đồng) chiều tối 8.10, quốc lộ 55 đã thông xe trở lại. Các lực lượng chức năng tiếp tục dọn dẹp hiện trường, bảo đảm an toàn giao thông.

    Sáng 9.10, lãnh đạo xã La Dạ (xã Đa Mi cũ, Lâm Đồng) cho biết quốc lộ 55, đoạn qua đèo Đa Mi, kết nối khu vực Hàm Thuận Bắc với Bảo Lộc, đã thông tuyến sau sự cố sạt lở đất đá xảy ra chiều tối 8.10.

    Theo thông tin ban đầu, mưa kéo dài khiến đất đá từ taluy dương sạt xuống mặt đường tại Km198+820 trên quốc lộ 55. Sự cố ảnh hưởng đến việc lưu thông trên tuyến đường kết nối khu vực phía đông và phía tây tỉnh Lâm Đồng trong gần 1 giờ.

    Thông tuyến đèo Đa Mi sau sạt lở, tiếp tục dọn đất đá - Ảnh 1.

    Vị trí sạt lở trên đèo Đa Mi, quốc lộ 55 (Lâm Đồng), chiều tối 8.10

    ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

    Ngay sau khi xảy ra sạt lở, các lực lượng chức năng địa phương có mặt tại hiện trường, xử lý đất đá và khắc phục sự cố. Đến sáng 9.10, tuyến đường đã thông xe, các lực lượng tiếp tục thu dọn đất đá còn lại để bảo đảm điều kiện lưu thông an toàn cho người dân.

    Đèo Đa Mi có địa hình đồi núi, nhiều vị trí taluy cao nên tiềm ẩn nguy cơ sạt lở khi mưa lớn kéo dài. Đất đá từ sườn núi tràn xuống mặt đường có thể gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, nhất là vào ban đêm hoặc khi tầm nhìn hạn chế do sương mù.

    Thông tuyến đèo Đa Mi sau sạt lở, tiếp tục dọn đất đá - Ảnh 2.
    Thông tuyến đèo Đa Mi sau sạt lở, tiếp tục dọn đất đá - Ảnh 3.
    Thông tuyến đèo Đa Mi sau sạt lở, tiếp tục dọn đất đá - Ảnh 4.
    Thông tuyến đèo Đa Mi sau sạt lở, tiếp tục dọn đất đá - Ảnh 5.

    Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân giảm tốc độ, hạn chế lưu thông vào ban đêm hoặc khi mưa lớn qua đèo Đa Mi để phòng tránh nguy cơ sạt lở

    ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

    Thông tuyến đèo Đa Mi sau sạt lở, tiếp tục dọn đất đá - Ảnh 6.

    Thu dọn đất đá tại đèo Đa Mi sáng 9.10

    ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

    Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân khi đi qua khu vực này cần chú ý quan sát, giảm tốc độ và tuân thủ hướng dẫn tại hiện trường. Người dân cũng cần hạn chế di chuyển vào ban đêm hoặc trong thời điểm mưa lớn.

    Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Bình Thuận, thuộc Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Trung bộ, khu vực Hàm Thuận Bắc - Đa Mi từ ngày 9 - 10.10 tiếp tục có mưa nhẹ đến mưa rào rải rác. Người điều khiển phương tiện lưu thông trên quốc lộ 55 qua đèo Đa Mi cần nâng cao cảnh giác trước nguy cơ sạt lở.

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