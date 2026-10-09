Lâm Đồng chi 16 tỉ đồng khẩn cấp khắc phục sạt lở đèo Prenn

Ngày 9.10, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 4912/QĐ-UBND về lệnh xây dựng công trình khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai tại đoạn Km224+900 - Km225+250 trên đèo Prenn, thuộc phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Khu vực Km225+250 trên đèo Prenn cần đào hạ mái taluy, gia cố để giữ ổn định sườn dốc, hạn chế nguy cơ sạt lở ẢNH: LÂM VIÊN

Theo quyết định, công trình tập trung xử lý các vị trí hư hỏng do sạt lở, đào hạ mái taluy và xây dựng các hạng mục gia cố nhằm giữ ổn định sườn dốc. Qua đó, từng bước bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến đường cửa ngõ vào Đà Lạt.

Tổng kinh phí dự kiến khoảng 16 tỉ đồng. Trong đó, 9,5 tỉ đồng được bố trí từ nguồn phí sử dụng đường bộ năm 2026 đã phân bổ; khoảng 6,5 tỉ đồng còn lại dự kiến lấy từ nguồn phí sử dụng đường bộ năm 2027 và các nguồn vốn hợp pháp khác. Thời gian thực hiện công trình dự kiến 4 tháng.

Từ tháng 6 đến tháng 9.2026, khu vực này đã xảy ra 8 lần sạt lở đất đá, gây nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện lưu thông ẢNH: LÂM VIÊN

Đèo Prenn xảy ra 8 lần sạt lở trong 4 tháng

Trước đó, từ tháng 6 đến tháng 9.2026, khu vực trên đèo Prenn đã xảy ra 8 lần sạt lở đất đá, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

Tình trạng sạt lở diễn biến phức tạp sau các đợt mưa lớn kéo dài, cùng ảnh hưởng của bão số 4, bão số 5 và áp thấp nhiệt đới.

Ngày 22.9, UBND tỉnh Lâm Đồng đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với đèo Prenn, đồng thời yêu cầu triển khai các giải pháp khắc phục, hạn chế nguy cơ tiếp tục sạt trượt, bảo vệ công trình đường bộ và bảo đảm an toàn giao thông.

Cơ quan chức năng thu dọn đất đá sạt lở tại Km225+250 trên đèo Prenn hồi đầu tháng 9.2026 ẢNH: CTV

Theo phân công, UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt có trách nhiệm thông tin kịp thời về tình hình an toàn công trình đến người dân; chủ động phương án phòng, chống thiên tai, bảo vệ tính mạng và tài sản, đồng thời phối hợp giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện cho đơn vị thi công.

Sở Xây dựng chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện công trình khẩn cấp theo quy định. Sở Tài chính phối hợp rà soát, tham mưu bố trí đủ nguồn vốn để bảo đảm tiến độ. Sở Nông nghiệp và Môi trường xử lý các vấn đề liên quan đến cây rừng, đất rừng và khoáng sản trong quá trình thi công.

Việc triển khai công trình được kỳ vọng góp phần ổn định mái taluy, hạn chế nguy cơ sạt lở tái diễn, bảo đảm an toàn cho người dân và du khách khi lưu thông qua đèo Prenn, nhất là trong dịp Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI dự kiến diễn ra vào cuối năm 2026.