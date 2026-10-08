Đà Lạt thử nghiệm giao thông thông minh tại nút giao Kim Cúc

Ngày 8.10, cơ quan chức năng đưa vào vận hành thử nghiệm hệ thống giao thông thông minh (ITS) tại nút giao Kim Cúc (bùng binh Dinh 2), phường Xuân Hương - Đà Lạt, nhằm thu thập dữ liệu, phân tích tình hình giao thông và từng bước nâng cao hiệu quả điều tiết phương tiện.

Kiểm tra hệ thống thiết bị giao thông thông minh (ITS) tại nút giao Kim Cúc, phường Xuân Hương - Đà Lạt ẢNH: V.T

Nút giao Kim Cúc là một trong những điểm giao thông quan trọng của Đà Lạt, thường xảy ra ùn ứ cục bộ vào các dịp lễ, tết và những lúc cao điểm du lịch. Việc đưa hệ thống giao thông thông minh vào chạy thử được kỳ vọng giúp cơ quan chức năng có thêm công cụ theo dõi, phân tích và điều tiết phương tiện tại khu vực này.

Thu thập dữ liệu giao thông thực tế

Nút giao Kim Cúc là điểm thứ 2 tại Đà Lạt được triển khai thử nghiệm giải pháp ITS theo kế hoạch của UBND tỉnh Lâm Đồng. Trước đó, hệ thống cũng được triển khai tại nút giao Đinh Tiên Hoàng (ngã năm Đại Học), phường Lâm Viên - Đà Lạt. VNPT Lâm Đồng phụ trách phối hợp các nội dung liên quan đến thiết kế, lắp đặt và vận hành hệ thống ITS.

Nút giao Kim Cúc là một trong những điểm giao thông quan trọng của Đà Lạt ẢNH: V.T

Trong thời gian chạy thử, hệ thống sẽ ghi nhận, thu thập dữ liệu thực tế tại nút giao, gồm lưu lượng phương tiện, khoảng cách giữa các xe và nhiều thông số liên quan. Dữ liệu này được sử dụng để phân tích đặc điểm giao thông, từ đó hoàn thiện khả năng vận hành của hệ thống.

Theo phương án, thời gian thử nghiệm kéo dài 30 ngày. Đây là khoảng thời gian để hệ thống "học" dữ liệu giao thông thực tế, đánh giá khả năng nhận diện, phân tích tình trạng phương tiện qua nút giao trước khi triển khai các bước tiếp theo.

Thêm công cụ điều tiết giao thông, phát hiện vi phạm

Sáng cùng ngày, các đơn vị liên quan đến hiện trường nút giao Kim Cúc kiểm tra hệ thống thiết bị, các hạng mục kỹ thuật và phương án phối hợp bảo đảm an toàn giao thông trong thời gian chạy thử.

Các đơn vị liên quan đến hiện trường nút giao Kim Cúc kiểm tra hệ thống thiết bị, các hạng mục kỹ thuật giao thông thông minh ITS ẢNH; V.T

Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng đánh giá tiêu chuẩn, điều kiện kỹ thuật của thiết bị; UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt kiểm tra các hạng mục lắp đặt, cấp nguồn, kéo cáp và dựng tủ thiết bị. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đà Lạt rà soát hệ thống đèn tín hiệu, biển báo và sơn vạch kẻ đường.

Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp đánh giá yêu cầu về an ninh, an toàn thiết bị; Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt phối hợp bảo đảm giao thông tại khu vực.

Việc ứng dụng ITS không chỉ hướng đến theo dõi lưu lượng, phân tích dòng phương tiện mà còn tạo thêm công cụ hỗ trợ cơ quan chức năng điều tiết giao thông, nhất là tại những nút giao thường xuyên có nguy cơ ùn ứ. Hệ thống cũng có thể hỗ trợ phát hiện, ghi nhận các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông theo chức năng được triển khai.

Đối với một đô thị du lịch thường xuyên gia tăng phương tiện vào các kỳ nghỉ, lễ, tết và mùa cao điểm du lịch, việc chuyển từ xử lý giao thông chủ yếu bằng lực lượng trực tiếp sang tăng cường ứng dụng dữ liệu và công nghệ được xem là hướng đi phù hợp đối với Đà Lạt.