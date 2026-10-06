Mưa lũ liên tiếp 5 ngày ở Lâm Đồng gây thiệt hại khoảng 16 tỉ đồng

Tối 6.10, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng cho biết tình hình mưa lũ tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp. Trong 24 giờ, từ 16 giờ ngày 5.10 đến 16 giờ ngày 6.10, nhiều nơi có mưa vừa, mưa to; lượng mưa đo được tại Hàm Thuận Bắc 82 mm, Đắk Song 81 mm, Quảng Tín 61 mm, Đạ Huoai 55 mm, Tánh Linh 53 mm, Hàm Thạnh 52 mm, phường Xuân Hương - Đà Lạt 43 mm…

Hơn 1.600 ha cây trồng chìm trong nước

Mưa lũ những ngày qua (từ 2 - 6.10) gây ngập úng khoảng 1.636 ha cây trồng các loại. Trong đó, xã Bắc Ruộng bị ngập khoảng 1.313 ha lúa; xã Cát Tiên 2 ngập 243 ha, gồm 170 ha lúa, 2 ha mía và 71 ha cây lâu năm. Xã Cát Tiên có 74 ha lúa bị ngập, phường Lang Biang - Đà Lạt ghi nhận khoảng 6 ha hoa, rau màu bị nước lũ nhấn chìm. Hiện một số khu vực trũng thấp ven sông vẫn còn ngập, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân.

Xã Bảo Lâm 2 có khoảng 40 hộ bị ngập do mưa lũ ẢNH: N.N

Theo thống kê sơ bộ, mưa lũ đã ảnh hưởng đến 55 căn nhà, trong đó 54 căn nhà bị ngập và một căn hư hỏng do cây đổ. Các địa phương đã tổ chức di dời 41 hộ dân đến nơi an toàn.

Tại phường B'Lao, 11 hộ dân bị ảnh hưởng bởi ngập lụt; xã Bảo Lâm 2 có khoảng 40 hộ bị ảnh hưởng. Lực lượng chức năng phối hợp chính quyền địa phương hỗ trợ người dân di chuyển người và tài sản, bố trí nơi ở an toàn, cung cấp các nhu yếu phẩm cần thiết.

Đáng chú ý, tại Khu du lịch Đôi Dép, số 27 đường Cao Thắng, phường B'Lao, nước tràn vào khu vực cổng, làm sập khoảng 25 m tường rào, gây sạt lở chân hàng rào khoảng 20 m. Một số vị trí xuất hiện vết nứt, cổng rào điện tử bị hư hại; khu vực nhà nghỉ và ao cá cũng bị nước tràn vào. Khoảng 30 khách du lịch đã được sơ tán an toàn.

Xe tải khi đi qua suối Xuân Thành bị dòng nước lũ đẩy trôi, may mắn 3 người thoát được ẢNH: CTV

Tại phường Xuân Trường - Đà Lạt, một xe tải khi đi qua suối Xuân Thành bị dòng nước đẩy trôi, mắc kẹt giữa suối vào chiều 6.10. May mắn 3 người trên xe tải đã thoát ra và an toàn tính mạng; chiếc xe sau đó được lực lượng cứu nạn cứu hộ cẩu đưa lên bờ.

Nhiều tuyến đường sạt lở, hạ tầng hư hỏng

Mưa lớn gây sạt lở, sụt lún tại nhiều tuyến đường và khu vực dân cư. Riêng xã Cát Tiên 2 ghi nhận 5 vị trí sạt lở taluy. Trong đó, đường ĐT.721 tại thôn Phước Cát 2 bị đất đá tràn xuống mặt đường trên chiều dài khoảng 100 m, cây cối ngã đổ gây cản trở giao thông. Một số tuyến đường liên thôn tại Cát Lương, Đức Phổ, Cát Điền và Cát An cũng bị sạt lở, ảnh hưởng việc đi lại và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Tại phường Xuân Hương - Đà Lạt, sạt lở bờ taluy trên đường Lý Tự Trọng với chiều dài khoảng 10 m, cao khoảng 1,5 m, làm hư hại 4 xe máy. Một nhà dân bị sập tường đất đá tràn vào nhà.

Sạt lở bờ taluy trên đường Lý Tự Trọng, phường Xuân Hương - Đà Lạt làm hư hại 4 xe máy ẢNH: PHƯỜNG XUÂN HƯƠNG - ĐÀ LẠT

Một nhà dân ở đường Phan Bội Châu, phường Xuân Hương - Đà Lạt bị thiệt hại do mưa lũ ẢNH: BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ PHƯỜNG XUÂN HƯƠNG - ĐÀ LẠT

Xã Lạc Dương ghi nhận một vị trí sạt lở taluy âm dài khoảng 30 m trên tuyến đường từ quốc lộ 27C đến khu hành chính dịch vụ Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà.

Ở xã Nhân Cơ, một đoạn đường bê tông dài khoảng 40 m bị sạt lở, sụt lún. Xã Bắc Ruộng có 5 đoạn sạt lở trên một tuyến đường giao thông, tổng chiều dài khoảng 100 m, cùng 2 điểm sạt lở bờ sông dài khoảng 70 m.

Mưa lũ gây thiệt hại khoảng 6 ha hoa hồng và rau màu ở phường Lang Biang - Đà Lạt ẢNH: L.V

Tại khu vực Nhà máy thủy điện Đại Nga và cầu Tân Lạc, phường B'Lao, nước tràn qua cổng nhà máy, ảnh hưởng giao thông khu vực đầu cầu. Lực lượng chức năng phối hợp khắc phục vật cản dòng chảy, sửa chữa cổng điện bị hư hỏng; thiệt hại sơ bộ khoảng 17 triệu đồng.

Ngoài ra, sét đánh trúng trụ sở UBND xã Đồng Kho, làm cháy, hư hỏng nhiều thiết bị, gồm 3 máy scan, 7 bộ CPU máy tính, 4 máy in, 3 máy điều hòa cùng hệ thống mạng internet và một số trang thiết bị khác.

Tổng thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh bước đầu ước tính khoảng 16 tỉ đồng.

Cảnh báo nguy cơ ngập lụt, sạt lở

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, cơ quan chức năng dự báo trong 24 giờ tới, nhiều địa phương tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to; nguy cơ sạt lở đất tại khu vực đồi dốc, nền địa chất yếu và ngập úng ở vùng trũng thấp vẫn hiện hữu.

Cẩu xe ô tô bị ngập trên đường Tô Ngọc Vân (Đà Lạt) chiều 4.10 ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Chính quyền các địa phương đang duy trì trực ban 24/24 giờ, theo dõi sát diễn biến thời tiết, rà soát khu dân cư ven sông, suối và các khu vực có nguy cơ cao để chủ động sơ tán người dân. Lực lượng chức năng đồng thời cắm biển cảnh báo, phân luồng giao thông, tạm cấm người và phương tiện qua những điểm sạt lở nguy hiểm; huy động nhân lực, phương tiện khơi thông dòng chảy, dọn đất đá và khắc phục các tuyến đường hư hỏng.

Lực lượng chức năng xã Bảo Lâm 2 sơ tán người già cả ra khỏi khu vực ngập lụt ẢNH: BÁO LÂM ĐỒNG

Công tác kiểm tra, vận hành hồ chứa thủy lợi, thủy điện cũng được tăng cường theo đúng quy trình nhằm bảo đảm an toàn công trình, hạn chế ngập lụt vùng hạ du. Các địa phương tiếp tục thống kê thiệt hại, hỗ trợ người dân ổn định đời sống và triển khai biện pháp ứng phó, giảm thiểu thiệt hại nếu mưa lớn còn kéo dài.