Sạt lở, sụt lún 50 m đường ở Đà Nẵng, chính quyền cảnh báo nguy hiểm

Ngày 24.9, UBND xã Thượng Đức (thành phố Đà Nẵng) cho biết, vừa phát đi thông báo khẩn cảnh báo người dân và các phương tiện về tình trạng sạt lở, sụt lún trên tuyến đường ĐH 12, đoạn qua Km 2+100, theo hướng từ xã Đại Lãnh đi xã Đại Sơn (cũ).

Theo UBND xã Thượng Đức, do ảnh hưởng của các đợt mưa lớn kéo dài vừa qua, tại vị trí Km 2+100 đã xảy ra sạt lở, sụt lún, làm hư hỏng một đoạn đường dài khoảng 50 m. Tình trạng này đang tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn đối với người và phương tiện lưu thông qua khu vực.

Sạt lở, sụt lún xảy ra trên tuyến đường ĐH 12 ẢNH: CTV

Trước tình hình trên, UBND xã Thượng Đức yêu cầu người dân khi lưu thông qua khu vực này phải nâng cao cảnh giác, chủ động giảm tốc độ, chú ý quan sát và chấp hành nghiêm hệ thống biển báo, rào chắn được bố trí tại hiện trường.

Chính quyền địa phương cũng khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp, hạn chế tối đa việc đi qua khu vực sạt lở vào ban đêm, khi mưa lớn hoặc thời điểm tầm nhìn bị hạn chế.

Đặc biệt, người dân không dừng, đỗ phương tiện, trú mưa hoặc tập trung đông người tại vị trí đang xảy ra sạt lở cũng như những khu vực dọc tuyến có nguy cơ tiếp tục sạt lở.

UBND xã Thượng Đức đã giao công an xã chủ trì, phối hợp Ban Chỉ huy quân sự xã và các đơn vị liên quan khẩn trương cắm biển cảnh báo, dựng rào chắn, barie tạm thời tại khu vực nguy hiểm; đồng thời chủ động điều tiết, phân luồng giao thông và sẵn sàng lực lượng ứng phó khi xảy ra sự cố.

Phòng Kinh tế xã được giao khẩn trương triển khai các giải pháp kỹ thuật để khắc phục đoạn đường hư hỏng, sớm bảo đảm giao thông trở lại bình thường.

UBND xã Thượng Đức cũng đề nghị người dân và người tham gia giao thông nghiêm túc chấp hành các cảnh báo, hướng dẫn tại khu vực sạt lở nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản trong thời gian chờ khắc phục.