40 hộ dân Đà Nẵng di dời khẩn cấp: Sớm rà soát quỹ đất tái định cư

Ngày 23.9, đoàn công tác Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng do đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng, làm trưởng đoàn đã tổ chức chuyến kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại xã miền núi Hùng Sơn. Trong đó, đặc biệt lưu ý phương án bảo đảm an toàn lâu dài cho 40 hộ dân thôn Ga Ry vừa được di dời khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng, kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai tại xã Hùng Sơn ẢNH: QUANG CƯỜNG

Đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND xã Hùng Sơn, Ban Chỉ huy quân sự xã và Đồn biên phòng Ga Ry về phương án ứng phó thiên tai, khả năng huy động lực lượng, phương tiện và cơ chế phối hợp giữa các đơn vị khi xảy ra tình huống, nhất là tại khu vực biên giới. Đoàn cũng khảo sát một số vị trí có nguy cơ sạt lở trên địa bàn.

Theo đánh giá, địa hình miền núi phức tạp khiến xã Hùng Sơn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất, lũ quét khi xảy ra mưa lớn, đe dọa an toàn người dân. Các loại hình thiên tai như sạt lở đất, lũ quét khi xảy ra mưa lớn... có thể đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của người dân và gây khó khăn cho công tác cứu hộ, cứu nạn.

Ban Chỉ huy quân sự xã Hùng Sơn báo cáo đoàn công tác về phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn ẢNH: CTV

Kết luận buổi kiểm tra, đại tá Nguyễn Thế Vinh yêu cầu Ban Chỉ huy quân sự xã rà soát các khu vực xung yếu, bổ sung phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn sát với thực tế từng địa bàn. Lực lượng, phương tiện và địa điểm sơ tán phải được xác định cụ thể, sẵn sàng triển khai khi có mưa lớn, không để bị động, bất ngờ khi xảy ra sạt lở, lũ quét.

Ban Chỉ huy quân sự xã được yêu cầu tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Đồn biên phòng Ga Ry và các lực lượng đứng chân trên địa bàn để nắm tình hình, cảnh báo, hỗ trợ người dân. Công tác cứu hộ, cứu nạn phải đặt an toàn của người dân và lực lượng tham gia lên hàng đầu.

Đối với 40 hộ dân thôn Ga Ry đã được di dời khỏi khu vực có dấu hiệu sạt lở, đại tá Nguyễn Thế Vinh đề nghị UBND xã Hùng Sơn sớm rà soát quỹ đất, đề xuất phương án tái định cư phù hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng trao quà cho 40 hộ dân thôn Ga Ry ẢNH: QUANG CƯỜNG

Theo đoàn công tác, việc di dời trước mắt giúp người dân tránh nguy hiểm, nhưng cần sớm có phương án nơi ở ổn định để bảo đảm an toàn lâu dài, nhất là khi mùa mưa đang đến gần.

Dịp này, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng thăm, động viên và trao 40 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) hỗ trợ các hộ dân thôn Ga Ry vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống sau di dời.

