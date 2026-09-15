Bổ nhiệm Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự 3 tỉnh, thành thuộc Quân khu 5

Ngày 15.9, tại thành phố Đà Nẵng, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5 tổ chức hội nghị công bố, trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về công tác cán bộ. Thiếu tướng Lương Đình Chung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5, chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có lãnh đạo, chỉ huy Bộ Tư lệnh Quân khu 5, các cơ quan quân khu; đại diện lãnh đạo, chỉ huy Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Gia Lai...

Quân khu 5 công bố, trao quyết định công tác cán bộ ẢNH: LÊ TÂY

Theo các quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng.

Đại tá Trần Thế Phan, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai.

Thiếu tướng Lương Đình Chung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5, phát biểu giao nhiệm vụ tại hội nghị

ẢNH: LÊ TÂY

Cũng tại hội nghị, đại tá Tạ Viết Xuân (nguyên Phó chủ nhiệm Khoa Hậu cần - Kỹ thuật, Học viện Quốc phòng) sau khi điều động đi luân chuyển thực tế giữ chức Phó chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 5, nay được bổ nhiệm lại chức vụ Phó chủ nhiệm Khoa Hậu cần - Kỹ thuật, Học viện Quốc phòng.

Trao quyết định và giao nhiệm vụ, thiếu tướng Lương Đình Chung ghi nhận, đánh giá cao quá trình công tác, tinh thần trách nhiệm và những đóng góp của các cán bộ được điều động, bổ nhiệm.

Lãnh đạo Quân khu 5 yêu cầu các cán bộ trên cương vị mới tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm; chủ động tham mưu, lãnh đạo, chỉ huy đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo Quân khu 5 trao quyết định cho các cán bộ được điều động, bổ nhiệm ẢNH: LÊ TÂY

Thiếu tướng Lương Đình Chung yêu cầu việc bàn giao nhiệm vụ phải được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định; các cán bộ nhận nhiệm vụ mới nhanh chóng nắm tình hình, xây dựng đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, chỉ huy và toàn đơn vị.

Đồng thời, cán bộ chủ trì các đơn vị cần phối hợp tham mưu hoàn thiện quy chế lãnh đạo, quy chế làm việc của Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố; giữ vững nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương quân đội, phát huy trách nhiệm nêu gương, sâu sát cơ sở, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo vì lợi ích chung.