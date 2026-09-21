Tân Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự Đà Nẵng tiếp nhận nhiệm vụ mới

Chiều 21.9, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5 phối hợp Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị bàn giao chức trách, nhiệm vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố giữa đại tá Trần Hữu Ích và đại tá Nguyễn Thế Vinh.

Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5 và ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, đồng chủ trì hội nghị.

Trung tướng Lê Ngọc Hải và Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang đồng chủ trì hội nghị ẢNH: QUANG CƯỜNG

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang ghi nhận, biểu dương những đóng góp của đại tá Trần Hữu Ích trong thời gian công tác tại thành phố.

Trên cương vị Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng, đại tá Trần Hữu Ích đã cùng tập thể Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố chủ động tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

Đại tá Ích cũng thường xuyên sâu sát cơ sở, có mặt tại những nơi khó khăn, nguy hiểm, nhất là trong phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và "Chiến dịch 500 ngày đêm" tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng chúc mừng đại tá Nguyễn Thế Vinh và đại tá Trần Hữu Ích nhận nhiệm vụ mới ẢNH: QUANG CƯỜNG

Đối với đại tá Nguyễn Thế Vinh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị trên cương vị mới nhanh chóng tiếp cận địa bàn, nắm chắc tình hình; cùng tập thể Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố giữ vững đoàn kết, kế thừa kết quả của người đi trước, nâng cao chất lượng tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Trước mắt, tân Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng được yêu cầu tập trung rà soát, hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ năm 2026; chủ động tham mưu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự gắn với quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh, tân Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng phát biểu tại hội nghị ẢNH: QUANG CƯỜNG

Kết luận hội nghị, trung tướng Lê Ngọc Hải chúc mừng 2 sĩ quan được cấp trên tin tưởng, điều động và giao nhiệm vụ mới; đồng thời đánh giá cao những đóng góp của đại tá Trần Hữu Ích.

Tư lệnh Quân khu 5 yêu cầu đại tá Trần Hữu Ích tiếp tục phát huy bản lĩnh, kinh nghiệm, nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ trên cương vị Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi.

Đối với đại tá Nguyễn Thế Vinh, trung tướng Lê Ngọc Hải yêu cầu nhanh chóng nắm chắc địa bàn, dành nhiều thời gian đi cơ sở, nhất là vùng sâu, vùng xa, khu vực thường xuyên xảy ra ngập lụt, sạt lở; chủ động tham mưu, tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng công bố, trao quyết định chỉ định đại tá Nguyễn Thế Vinh tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự thành phố, giữ chức Phó bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030.