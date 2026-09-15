Lúa ngã rạp sau mưa lớn, cả xã xuống đồng lội bùn gặt lúa giúp dân

'Lúa của người dân còn nằm ngoài đồng một ngày là thêm một nỗi lo'

Sáng 15.9, tại xã Hà Nha (thành phố Đà Nẵng), chính quyền địa phương đã huy động nhiều lực lượng cùng xuống đồng hỗ trợ người dân đẩy nhanh tiến độ gặt lúa tại các cánh đồng An Hòa, Hà Nha và Ngọc Kinh.

Các lực lượng tập trung xử lý những đám lúa ngã, tranh thủ thời tiết thuận lợi để giảm thiệt hại cho nông dân ẢNH: H.N

Hội viên Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh và lực lượng công an, dân quân xã cùng người dân khẩn trương tạo mặt ruộng thông thoáng để máy gặt tiếp cận.

Những thửa ruộng đủ điều kiện được máy gặt đưa vào thu hoạch ngay. Với những đám ruộng lúa bị ngã rạp, các lực lượng trực tiếp gặt và chuyển lúa về nhà dân.

Những ruộng lúa ngã rạp được các lực lượng khẩn trương gặt, đồng thời tạo điều kiện cho máy gặt vào thu hoạch ẢNH: H.N

Tại các cánh đồng, không khí gặt lúa diễn ra khẩn trương, tranh thủ tối đa thời gian thời tiết thuận lợi nhằm hạn chế thiệt hại và đưa lúa nhanh chóng về nhà dân.

Trực tiếp xuống đồng nắm tình hình, động viên người dân và các lực lượng tham gia có ông Nguyễn Thành Thuận, Bí thư Đảng ủy xã; ông Trần Quốc Đạt, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy; ông Mai Thanh Sang, Chủ tịch UBND xã Hà Nha cùng lãnh đạo các ban, ngành liên quan.

Tại đồng ruộng, lãnh đạo xã thăm hỏi người dân và các lực lượng đang tham gia hỗ trợ thu hoạch, đồng thời trao những phần quà động viên đến các lực lượng.

Lãnh đạo xã Hà Nha xuống đồng nắm tình hình, động viên người dân và các lực lượng hỗ trợ thu hoạch lúa ẢNH: H.N

Ông Mai Thanh Sang, Chủ tịch UBND xã Hà Nha, cho biết yêu cầu đặt ra lúc này là phải tranh thủ từng khoảnh khắc để thu hoạch nhanh nhất có thể.

"Lúa của người dân ngoài đồng còn nằm ngoài đồng một ngày, là thêm một nỗi lo. Thời tiết thuận lợi lúc nào thì phải tranh thủ lúc đó; chỗ nào bà con cần hỗ trợ thì lực lượng phải có mặt, cùng làm, cùng tháo gỡ để máy vào được và thu hoạch nhanh", ông Sang nói.

Theo Chủ tịch UBND xã Hà Nha, việc huy động các lực lượng xuống đồng xuất phát từ yêu cầu thực tế của sản xuất, nhất là đối với những diện tích lúa bị ngã, khó đưa máy vào thu hoạch. Mục tiêu là hỗ trợ đúng việc, đúng lúc, giúp người dân giảm bớt khó khăn và hạn chế thấp nhất thiệt hại do thời tiết.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Hà Nha cùng các lực lượng xuống đồng hỗ trợ người dân thu hoạch lúa sau những ngày mưa lớn

Tranh thủ từng giờ nắng để gặt lúa giúp dân

Không chỉ tại xã Hà Nha, lực lượng công an và lực lượng vũ trang tại một số địa phương khác cũng xuống đồng hỗ trợ người dân gặt lúa sau mưa lớn.

Tại xã Chiên Đàn, hơn 1,5 ha lúa ở thôn Phú Yên bị ngã đổ. Theo đề nghị của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã, lực lượng Công an xã đã phối hợp Ban nhân dân và Chi hội Phụ nữ thôn Phú Yên huy động cán bộ, chiến sĩ... xuống đồng hỗ trợ người dân thu hoạch.

Cán bộ, chiến sĩ cùng người dân tranh thủ từng giờ nắng để thu hoạch ẢNH: H.N

Lực lượng hỗ trợ đã giúp gia đình bà Đoàn Thị Liễu thu hoạch hơn 2 sào lúa. Bà Liễu thường xuyên đau ốm, hoàn cảnh khó khăn. Gia đình bà Nguyễn Thị Huệ cũng được hỗ trợ thu hoạch hơn 1,5 sào lúa. Bà Huệ một mình nuôi mẹ già và 2 cháu nhỏ, không đủ nhân lực để kịp thời thu hoạch diện tích lúa bị ngã đổ.

Ông Huỳnh Tuấn Nhật, Phó chủ tịch UBND xã Chiên Đàn, cho biết bên cạnh thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, lực lượng công an xã luôn xác định giúp đỡ, bảo vệ nhân dân là nhiệm vụ quan trọng. Việc kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lớn, tranh thủ từng giờ nắng để gặt lúa góp phần giảm thiệt hại trong sản xuất.

Lực lượng vũ trang cùng người dân tranh thủ thu hoạch lúa trước nguy cơ mưa lớn tiếp diễn ẢNH: H.N

Tại xã Phước Chánh, lực lượng vũ trang xã cũng phối hợp với người dân thu hoạch lúa mùa trong những ngày mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới.

Cán bộ, chiến sĩ trực tiếp xuống đồng gặt, vận chuyển và tập kết lúa giúp các hộ gia đình, đặc biệt là những hộ có hoàn cảnh khó khăn, thiếu nhân lực lao động. Những phần việc được triển khai nhằm giúp bà con đẩy nhanh tiến độ thu hoạch, hạn chế thiệt hại do thời tiết.