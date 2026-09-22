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    Thời sự

    Chân đèo Liêu ở Đà Nẵng bị sạt lở do mưa lớn

    Mạnh Cường
    Mạnh Cường
    Do ảnh hưởng của mưa lớn, khu vực taluy âm dưới chân đèo Liêu ở thành phố Đà Nẵng xảy ra sạt lở. Đơn vị thi công đang huy động máy móc, nhân lực và vật tư để khẩn trương khắc phục, đảm bảo an toàn giao thông.

    Ngày 22.9, ông Dương Đức Lin, Chủ tịch UBND xã Thạnh Bình (thành phố Đà Nẵng), cho biết do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, khu vực taluy âm tại Km41+200 dưới chân đèo Liêu trên địa bàn xã xảy ra sạt lở.

    Đáng chú ý, đây là vị trí từng xảy ra sạt lở trước đó. Trong điều kiện mưa lớn tiếp diễn, nguy cơ sạt lở tiếp tục phát sinh, lan rộng là rất cao.

    Taluy âm dưới chân đèo Liêu ở Đà Nẵng bị sạt lở sau mưa lớn - Ảnh 1.

    Lực lượng chức năng đang khắc phục sạt lở taluy âm tại Km41+200 dưới chân đèo Liêu

    ẢNH: ĐỨC LIN

    Ngay sau khi ghi nhận sự cố, Tổng công ty Thăng Long - CTCP (đơn vị thi công dự án liên kết vùng miền Trung) đã huy động nhân lực, máy móc và vật tư đến hiện trường để khẩn trương triển khai các biện pháp xử lý.

    Đơn vị thi công hiện sử dụng rọ đá khẩn trương gia cố khu vực taluy âm, từng bước ổn định nền đường, hạn chế tác động của dòng chảy nước mưa và ngăn nguy cơ sạt lở tiếp tục lan rộng.

    Lực lượng chức năng đang theo dõi sát diễn biến tại khu vực, nhất là trong thời điểm mưa lớn còn tiếp diễn, để chủ động triển khai các phương án xử lý phù hợp, đảm bảo an toàn công trình và giao thông.

    Trong thời gian khắc phục, người điều khiển phương tiện qua khu vực đèo Liêu được khuyến cáo chú ý quan sát, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và chấp hành hướng dẫn của lực lượng làm nhiệm vụ, đặc biệt khi đi qua vị trí đang được xử lý sạt lở.

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