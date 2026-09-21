Chủ tịch Đà Nẵng ‘điểm tên’ 27 đơn vị giải ngân vốn đầu tư công dưới 40%

Ngày 21.9, Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng cho biết, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng vừa có chỉ đạo yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương tập trung đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Theo đánh giá của UBND TP.Đà Nẵng, tính đến ngày 11.9.2026, thành phố đã giải ngân hơn 11.474 tỉ đồng vốn đầu tư công theo dự toán giao năm 2026, đạt 66,74% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Tỷ lệ này cao hơn mức bình quân chung của cả nước, hiện ở mức 50,2%.

Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14B thi công ì ạch thời gian dài ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Một số đơn vị có tỷ lệ giải ngân cao như Ban Quản lý dự án đầu tư các công trình giao thông và nông nghiệp (đạt 76,28%); Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên (đạt 75,65%); Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp (đạt 100%); UBND phường Hải Châu (đạt 78,43%)...

Tuy nhiên, tiến độ giải ngân giữa các đơn vị, địa phương vẫn chưa đồng đều. Thành phố còn 101 đơn vị, địa phương chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch; trong đó 97 đơn vị, địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới mức bình quân chung.

Đáng chú ý, có 427 dự án đang triển khai nhưng chưa giải ngân nguồn vốn đã được bố trí, với tổng số tiền hơn 533,5 tỉ đồng.

Ngoài ra, 22 dự án đã thi công hoàn thành, đưa vào sử dụng nhưng chưa hoàn thành việc bàn giao hồ sơ lưu trữ. Thành phố cũng còn 40 dự án đã được bố trí vốn quyết toán nhưng chưa hoàn tất các thủ tục để giải ngân.

Phê bình chủ đầu tư của 22 dự án và 27 sở, ngành, đơn vị sự nghiệp, xã, phường

Trước tình trạng trên, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng phê bình chủ đầu tư của 22 dự án đã thi công hoàn thành, đưa vào sử dụng nhưng chưa hoàn thành bàn giao hồ sơ lưu trữ.

Lãnh đạo thành phố cũng phê bình 27 sở, ngành, đơn vị sự nghiệp và xã, phường có tỷ lệ giải ngân dưới 40%. Trong đó, một số đơn vị có tỷ lệ giải ngân rất thấp như Sở Nông nghiệp và Môi trường 8,44%; phường Hội An Tây 36,01%; phường Hội An Đông 33,15%...

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới mức bình quân chung hoặc dưới chỉ tiêu kế hoạch của thành phố phải trực tiếp chỉ đạo, rà soát từng dự án, xác định rõ nguyên nhân chậm giải ngân và gắn trách nhiệm trực tiếp với cán bộ phụ trách.

Đối với 22 dự án đã hoàn thành nhưng chưa bàn giao hồ sơ lưu trữ, thành phố yêu cầu các chủ đầu tư cũ phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn tất việc bàn giao, không để kéo dài.

Đối với các công trình động lực, trọng điểm, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp - hạ tầng kỹ thuật làm rõ trách nhiệm và khắc phục ngay tình trạng chậm trễ tại dự án "Không gian đổi mới sáng tạo Đà Nẵng".

Dự án này hiện mới đạt tỷ lệ giải ngân 6,99%. Ban quản lý dự án được yêu cầu báo cáo UBND TP.Đà Nẵng về tình hình, nguyên nhân và trách nhiệm liên quan trước ngày 30.9; đồng thời tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện, phấn đấu giải ngân toàn bộ 60,04 tỉ đồng vốn còn lại của dự án trong năm 2026.

UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát toàn bộ danh mục dự án, chủ động tháo gỡ các vướng mắc thuộc thẩm quyền; kịp thời báo cáo những khó khăn vượt thẩm quyền, qua đó bảo đảm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch năm 2026.