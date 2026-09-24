Lũ cát đỏ tràn xuống tuyến đường nối quốc lộ 1 với Mũi Né do mưa lớn

Theo thông tin từ UBND xã Hàm Thuận, rạng sáng 24.9, cát đỏ từ khu vực đồi ven đường tràn xuống tuyến đường ĐT.715, cát phủ kín mặt đường và kéo dài gần 100 m. Lớp cát dày khiến việc lưu thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn. Một số ô tô bị lún bánh, không thể di chuyển, trong khi nhiều xe máy bị ngã khi đi qua đây do trơn trượt.

Cát đỏ tràn ra tuyến đường ĐT.715 nối quốc lộ 1 với Bàu Trắng - Hòa Thắng sáng nay 24.9 ẢNH: H.LINH

ĐT.715 là tuyến đường huyết mạch nối quốc lộ 1 với Mũi Né, Bàu Trắng và xã Hòa Thắng. Tuyến đường này có lượng phương tiện qua lại rất đông. Việc cát tràn xuống mặt đường ảnh hưởng rất lớn đến giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân.

Từ khoảng 4 giờ sáng nay, lực lượng của địa phương phối hợp với doanh nghiệp vận tải đã huy động xe múc, xe ben đến hiện trường để cào dọn lớp cát đỏ, giải phóng lượng cát tràn ra đường để các phương tiện lưu thông.

Trước đó, chiều 23.9, cũng tại vị trí này xảy ra tình trạng cát tràn xuống đường. Các lực lượng đã túc trực điều tiết giao thông và sớm xử lý mặt đường. Đến 18 giờ cùng ngày 23.9, việc dọn dẹp hoàn tất.

Lực lượng chức năng của xã Hàm Thuận đang cào cát giải phóng mặt đường cho người dân lưu thông, sáng 24.9 ẢNH: H.LINH

Tuy nhiên, mưa lớn kéo dài trong đêm 23.9 khiến cát từ sườn đồi tiếp tục chảy xuống đường vào rạng sáng 24.9.

Khu vực này có địa hình một bên là vực sâu, bên kia là đồi cát. Khi mưa lớn, cát từ sườn đồi thường tràn xuống mặt đường, gây khó khăn cho phương tiện và ảnh hưởng giao thông.

Tuyến đường cửa ngõ vào Mũi Né cũng bị cát vùi lấp

Chiều 23.9, dòng chảy mang theo cát đỏ từ khu vực đồi ven đường chảy tràn xuống đường Nguyễn Thông, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

Dòng nước chảy mạnh qua mặt đường trước khu vực nhà 300 Nguyễn Thông. Đây là một trong những cửa ngõ dẫn ra khu du lịch Mũi Né.

Cát đỏ theo dòng nước đổ xuống mặt đường, tạo thành lớp cát dày khiến mặt đường trơn trượt, lún.

Lượng cát tràn ra đường Nguyễn Thông, cửa ngõ vào Mũi Né chiều 23.9 do mưa lớn ẢNH: H.LINH

Một số xe máy chạy qua khu vực này bị té ngã. Lực lượng chức năng phường Phú Thủy nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đặt cảnh báo và hỗ trợ người đi xe máy qua khu vực có dòng nước và cát tràn xuống.

Sau khi dòng nước ngưng chảy, lực lượng chức năng huy động xe múc cùng nhân lực thu dọn lớp cát đọng trên mặt đường, bảo đảm an toàn cho phương tiện lưu thông.

Đây không phải lần đầu khu vực này xảy ra tình trạng cát đỏ trôi ra đường khi mưa. Tháng 9.2024, vị trí này nhiều lần xuất hiện tình trạng trên. Sau đó, địa phương đã đặt cống thoát nước và thi công các hạng mục nhằm xử lý tình trạng trên. Tuy nhiên, đến nay, dòng nước kèm cát đỏ tràn ra đường vẫn tiếp tục tái diễn khi có mưa .