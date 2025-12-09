4 người chết do bị sóng cuốn trôi ở hồ bơi tự nhiên Tây Ban Nha

Theo AP ngày 9.12, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân trong ngày 7.12, sau đó phát hiện nạn nhân thứ 4 vào ngày 8.12. Các nạn nhân gồm 2 công dân Romania và 2 người Slovakia.

Theo truyền thông địa phương, hồ bơi Charco de Isla Cangrejo ở đảo Tenerife, được ngăn cách với biển bởi vách đá, là địa điểm tắm phổ biến cho du khách. Tuy nhiên, hồ bơi này sẽ nguy hiểm vào những lúc biển động, do nước dâng và những cơn sóng có thể cuốn khách tắm ra khỏi vách ngăn.

Hồ bơi tự nhiên ở đảo Tenerife, Tây Ban Nha ẢNH: GO TENERIFE

Hồ bơi được cho là đã đóng cửa từ ngày 3.12 sau những cảnh báo biển động. Người dân cho biết một số du khách đã phớt lờ các cảnh báo và rào chắn. Khi bị sóng cuốn ra biển, rất khó để bám vào những tảng đá trơn trượt. “Nhiều người không biết rõ biển ở đây và những nguy hiểm ở hồ bơi. Có những tảng đá ngầm phía dưới có thể làm bạn trượt ngã và không thể đứng vững. Nó rất nguy hiểm”, một người dân giấu tên nói với AP.

Ông Emilio Navarro, Thị trưởng Santiago Del Tiede ở Tây Ban Nha, đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân, nêu thêm lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm người mất tích còn lại.

Ông Navarro lưu ý chính quyền đang triển khai biện pháp để cảnh báo nguy hiểm khi tắm biển và khuyến cáo du khách không xuống hồ bơi khi biển động. “Chúng tôi yêu cầu mọi người chú ý đến các biển báo. Mục đích là để bảo vệ tất cả người dân và du khách”.