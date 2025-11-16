Người cha thiệt mạng khi lao theo cứu con gái bị sóng lớn cuốn ra biển

Lực lượng chức năng tại khu vực xảy ra vụ việc ẢNH CHỤP MÀN HÌNH KSBW

Tờ New York Post ngày 16.11 đưa tin một người đàn ông Canada đã thiệt mạng khi tìm cách cứu đứa con gái 5 tuổi bị sóng lớn cuốn ra biển, giữa đợt lũ lụt nghiêm trọng tại bang California (Mỹ).

Ông Yuji Hu (39 tuổi), sống tại Calgary (Alberta, Canada), đã cùng vợ và 2 con đến bãi biển Garrapata ở thị trấn Carmel (hạt Monterey, California) hôm 14.11 thì xảy ra sự việc. Người cha chứng kiến một con sóng lớn bao trùm lên đứa con gái và kéo cô bé xuống nước.

Ông Hu lập tức lao theo để cứu con gái, nhưng những con sóng cao đến 6 m đẩy cả hai ra xa.

"Ông ấy nhảy xuống nước để cố gắng cứu con gái mình, và khi đó người mẹ cũng nhảy xuống nước. Chúng tôi được báo cáo rằng người cha có lúc đã nắm được con gái mình", theo chỉ huy Andres Rosas của Cảnh sát Hạt Monterey.

Người mẹ bơi lại được vào bờ, nơi đứa con 2 tuổi của bà đang chờ. Ông Hu đã được kéo lên bờ bởi một người đi biển khác và một sĩ quan Công viên Quốc gia California nghỉ phép, người đã thực hiện các kỹ thuật cứu sinh cho ông Hu.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm bé gái 5 tuổi ẢNH CHỤP MÀN HÌNH KSBW

Ông Hu được chuyển đến một bệnh viện địa phương, nơi ông được xác nhận đã tử vong một thời gian ngắn sau đó. Người mẹ chưa được xác định danh tính đã nhập viện tạm thời qua đêm trong tình trạng ổn định để điều trị hạ thân nhiệt. Bà xuất viện vào ngày 15.11.

Con gái của ông Hu vẫn đang mất tích và một cuộc tìm kiếm quy mô lớn do nhiều cơ quan phối hợp đã diễn ra suốt cả ngày 15.11, trước khi tạm dừng vào lúc chiều tối. Việc tìm kiếm sẽ được nối lại.

Một dải không khí ẩm hình thành trên Thái Bình Dương rồi tràn vào California đã gây ra lũ quét chết người, sạt lở đất, gió mạnh và mưa lớn tại phần lớn các vùng duyên hải trung và nam bang này kể từ ngày 12.11.

Một tài xế giao hàng 71 tuổi đã tử vong gần Sacramento sau khi dừng xe trên cầu Pleasant Grove Creek. Con đường bị ngập đến gần 1 m nước và dòng nước quá mạnh cuốn chiếc xe xuống một con suối khiến nạn nhân thiệt mạng.

Ít nhất 4 người đã thiệt mạng khi chiếc thuyền gỗ nghi chở người di cư từ Mexico bị lật trong vùng biển động ngoài khơi San Diego. Bốn người khác trên thuyền đã được nhập viện.