Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Người cha thiệt mạng khi lao theo cứu con gái bị sóng lớn cuốn ra biển

Khánh An
Khánh An
16/11/2025 21:23 GMT+7

Lao theo cứu con gái bị sóng lớn cuốn ra biển, người cha cũng bị những con sóng cao đến 6 m cuốn ra biển khiến ông thiệt mạng tại một bãi biển ở bang California (Mỹ).

Cha hy sinh cứu con gái 5 tuổi khỏi sóng dữ tại California - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tại khu vực xảy ra vụ việc

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH KSBW

Tờ New York Post ngày 16.11 đưa tin một người đàn ông Canada đã thiệt mạng khi tìm cách cứu đứa con gái 5 tuổi bị sóng lớn cuốn ra biển, giữa đợt lũ lụt nghiêm trọng tại bang California (Mỹ).

Ông Yuji Hu (39 tuổi), sống tại Calgary (Alberta, Canada), đã cùng vợ và 2 con đến bãi biển Garrapata ở thị trấn Carmel (hạt Monterey, California) hôm 14.11 thì xảy ra sự việc. Người cha chứng kiến một con sóng lớn bao trùm lên đứa con gái và kéo cô bé xuống nước.

Ông Hu lập tức lao theo để cứu con gái, nhưng những con sóng cao đến 6 m đẩy cả hai ra xa.

"Ông ấy nhảy xuống nước để cố gắng cứu con gái mình, và khi đó người mẹ cũng nhảy xuống nước. Chúng tôi được báo cáo rằng người cha có lúc đã nắm được con gái mình", theo chỉ huy Andres Rosas của Cảnh sát Hạt Monterey.

Người mẹ bơi lại được vào bờ, nơi đứa con 2 tuổi của bà đang chờ. Ông Hu đã được kéo lên bờ bởi một người đi biển khác và một sĩ quan Công viên Quốc gia California nghỉ phép, người đã thực hiện các kỹ thuật cứu sinh cho ông Hu.

Cha hy sinh cứu con gái 5 tuổi khỏi sóng dữ tại California - Ảnh 2.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm bé gái 5 tuổi

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH KSBW

Ông Hu được chuyển đến một bệnh viện địa phương, nơi ông được xác nhận đã tử vong một thời gian ngắn sau đó. Người mẹ chưa được xác định danh tính đã nhập viện tạm thời qua đêm trong tình trạng ổn định để điều trị hạ thân nhiệt. Bà xuất viện vào ngày 15.11.

Con gái của ông Hu vẫn đang mất tích và một cuộc tìm kiếm quy mô lớn do nhiều cơ quan phối hợp đã diễn ra suốt cả ngày 15.11, trước khi tạm dừng vào lúc chiều tối. Việc tìm kiếm sẽ được nối lại.

Một dải không khí ẩm hình thành trên Thái Bình Dương rồi tràn vào California đã gây ra lũ quét chết người, sạt lở đất, gió mạnh và mưa lớn tại phần lớn các vùng duyên hải trung và nam bang này kể từ ngày 12.11.

Một tài xế giao hàng 71 tuổi đã tử vong gần Sacramento sau khi dừng xe trên cầu Pleasant Grove Creek. Con đường bị ngập đến gần 1 m nước và dòng nước quá mạnh cuốn chiếc xe xuống một con suối khiến nạn nhân thiệt mạng.

Ít nhất 4 người đã thiệt mạng khi chiếc thuyền gỗ nghi chở người di cư từ Mexico bị lật trong vùng biển động ngoài khơi San Diego. Bốn người khác trên thuyền đã được nhập viện.

Tin liên quan

Lật thuyền ở California, 8 người thiệt mạng

Lật thuyền ở California, 8 người thiệt mạng

Giới chức hạt El Dorado, bang California (Mỹ) ngày 23.6 cho biết đã tìm thấy thi thể thứ 8 nằm trong các nạn nhân của vụ lật thuyền ở hồ Tahoe.

Khám phá thêm chủ đề

California sóng lớn lũ lụt bãi biển con gái Garrapata Monterey Yuji Hu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận