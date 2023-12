4 nguyên nhân khiến cổ họng chảy đờm khó chịu khi đang tập thể dục

Chất nhầy đóng vai trò quan trọng với đường hô hấp. Chúng giúp giữ lại các chất bẩn như bụi, chất gây dị ứng và vi sinh vật trong không khí trước khi đi vào phổi. Chất nhầy cũng giúp giữ ẩm và bôi trơn lớp niêm mạc trong đường hô hấp, theo trang sức khỏe Livestrong (Mỹ).

Cổ họng có đờm nhiều, ho khi đang tập thể dục có thể do dị ứng hoặc trào ngược SHUTTERSTOCK

Nếu bạn thường xuyên ho khi đang tập thể dục thì có khả năng cơ thể đang gặp những vấn đề sau:

Dị ứng

Nếu tập trong phòng gym thì tác nhân gây dị ứng, khiến đường hô hấp tăng tiết chất nhầy rất có thể là do bụi bẩn và nấm mốc. Nếu tập ngoài đường thì tác nhân thường là do không khí ô nhiễm hay phấn hoa. Phản ứng thường gặp kèm theo của tình trạng này là hắt hơi, chảy nước mũi.

Dị ứng nếu kéo dài và gây khó chịu thì người bệnh có thể uống các loại thuốc kháng histamine. Nếu không thuyên giảm thì cần đến gặp bác sĩ kiểm tra và xác định tác nhân gây dị ứng để tránh tiếp xúc về sau.

Co thắt phế quản

Tình trạng đờm quá nhiều kèm theo khó thở khi tập thể dục có khả năng là do đang mắc co thắt phế quản do gắng sức (EIB). Đây là một loại hen suyễn thường kích hoạt khi vận động thể chất, tiếp xúc với các hóa chất ô nhiễm.

Các triệu chứng như ho, thở khò khè và có đờm thường xuất hiện từ 5 đến 20 phút sau khi tập. Người mắc cần đến đến bác sĩ để được chẩn đoán, kê các loại thuốc hít và điều trị lâu dài.

Hút thuốc

Thuốc lá điều hay thuốc lá điện tử đều chứa các hóa chất độc hại và gây tổn thương phổi. Đường hô hấp sẽ phản ứng bằng cách tiết ra chất nhầy và gây ho, từ đó ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Cách tốt nhất để giảm ho trong những trường hợp này là bỏ thuốc.

Trào ngược

Những người bị trào ngược a xít sẽ nhận thấy cổ họng có nhiều đờm hơn khi bắt đầu tập luyện. Các bài tập như gập bụng, ép cơ bụng hay thể dục nhịp điệu với các động tác mạnh sẽ khiến triệu chứng trào ngược dễ bùng phát, gây đờm và ho. Tuy nhiên, triệu chứng trào ngược sẽ giảm nếu tập luyện ở mức độ vừa phải.

Để kiểm soát tình trạng này, người bệnh cần tránh ăn gần giờ tập, đồng thời uống các loại thuốc không kê đơn trị trào ngược, theo Livestrong.