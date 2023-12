4 nguyên nhân thường gặp khiến phân có màu đen

Trên thực tế, phân chúng ta có nhiều màu sắc khác nhau tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Phân có thể có màu vàng, trắng, xanh lá cây hoặc đen. Màu sắc của phân tiết lộ nhiều điều về sức khỏe, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Ăn nhiều các món có màu đen như cam thảo sẽ khiến đi phân cũng có màu đen SHUTTERSTOCK

Trong nhiều trường hợp, phân màu đen không phải do bệnh mà do những yếu tố sau:

Do bổ sung nhiều sắt

Cơ thể cần chất sắt để tạo hemoglobin, một loại protein có trong tế bào hồng cầu để vận chuyển ô xy từ phổi đến cơ bắp và mọi nơi trong cơ thể. Vì vậy, nạp đủ sắt rất quan trọng đến sức khỏe.

Nhiều người vì không thể nạp đủ sắt từ thực phẩm hằng ngày nên được khuyến cáo dùng các sản phẩm bổ sung sắt như viên nang, viên nén hoặc dung dịch. Một trong những tác dụng phụ lành tính khi bổ sung sắt là phân chuyển sang màu đen hoặc xanh.

Ăn món có phẩm màu

Màu thực phẩm nhân tạo có nhiều trong một số loại kẹo, nước uống và các món chế biến sẵn khác. Khi đi qua đường tiêu hóa, chúng hầu như không thay đổi gì.

Do đó, đến khi đi tiêu, các loại màu thực phẩm này được đào thải ra ngoài và vẫn giữ nguyên vẹn màu sắc. Ăn món chứa nhiều màu thực phẩm nhân tạo có màu đen thì đi phân đen là điều hết sức bình thường. Điều này đặc biệt phổ biến ở trẻ em hơn người lớn vì trẻ thường xuyên ăn kẹo.

Dùng than hoạt tính

Than hoạt tính có dạng bột màu đen, không mùi, không vị và được dùng nhiều trong chế biến thực phẩm và nhiều vật dụng khác. Trên thực tế, than hoạt tính có tác dụng hỗ trợ chức năng thận, giảm nồng độ cholesterol trong máu và làm trắng răng.

Than hoạt tính còn được dùng để hấp thụ chất độc và hóa chất nếu không may nuốt phải. Vì vậy, các viên than thường được dùng để điều trị trong những trường hợp uống thuốc quá liều hoặc cấp cứu khẩn cấp do ngộ độc. Do có màu đen nên người uống than hoạt tính sẽ thấy phân chuyển sang đen.

Ăn món sẫm màu

Không chỉ món có phẩm màu mà một số thực phẩm màu đen tự nhiên cũng khiến phân chuyển đen. Các món như cam thảo đen, việt quất đen, huyết động vật nếu ăn quá nhiều sẽ khiến phân đen.

Tuy nhiên, nếu phân vẫn đen ngay cả khi không còn ăn các món trên thì cần đến khám bác sĩ ngay để sàng lọc bệnh tiềm ẩn, theo Verywell Health.