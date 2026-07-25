4 nhóm người cần tầm soát ung thư sớm

Những trường hợp sau cần bắt đầu tầm soát sớm hơn hoặc thực hiện kiểm tra thường xuyên hơn so với người bình thường:

Người có tiền sử gia đình mắc ung thư

Nếu trong gia đình có cha mẹ hay anh chị em ruột từng mắc ung thư, nguy cơ mắc bệnh cũng sẽ tăng lên, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Điều này đặc biệt cần lưu ý với một số loại ung thư có yếu tố di truyền. Nguy cơ này đến không chỉ vì có cùng huyết thống mà còn do các thành viên trong gia đình thường chia sẻ chung môi trường sống và thói quen sinh hoạt giống nhau.

Đến khi xuất hiện các triệu chứng như đau ngực, ho kéo dài thì ung thư phổi có thể đã ở giai đoạn tiến triển ẢNH MINH HỌA: P.H tạo từ Gemini

Có bệnh mạn tính làm tăng nguy cơ ung thư

Một số bệnh lý mạn tính có thể làm tăng nguy cơ xuất hiện ung thư. Nguyên nhân là tình trạng viêm mạn tính hoặc tổn thương tế bào kéo dài sẽ tạo điều kiện cho các đột biến xảy ra, tiến sĩ Stephanie Watowich, chuyên gia tại Trung tâm Viêm và Ung thư thuộc Đại học Texas MD Anderson Cancer Center (Mỹ), cho biết.

Ví dụ, người mắc viêm loét đại tràng hoặc bệnh Crohn trong nhiều năm có nguy cơ ung thư đại trực tràng cao hơn người bình thường. Tương tự, người bị viêm gan B, viêm gan C mạn tính hoặc xơ gan cũng có nguy cơ cao mắc ung thư gan.

Nhiều trường hợp ung thư liên quan đến bệnh mạn tính diễn tiến âm thầm và ít gây triệu chứng ở giai đoạn đầu. Vì vậy, người bệnh không nên đợi đến khi xuất hiện dấu hiệu bất thường mới đi khám. Thay vào đó, họ cần tuân thủ lịch theo dõi định kỳ do bác sĩ chỉ định.

Người hút thuốc lá lâu năm

Thuốc lá là một trong những yếu tố nguy cơ ung thư đã được chứng minh. Ngoài ung thư phổi, hút thuốc còn làm tăng nguy cơ mắc nhiều loại ung thư khác như ung thư thanh quản, thực quản, tụy, thận và bàng quang.

Điều đáng lo là ung thư phổi thường không gây triệu chứng rõ ràng trong giai đoạn đầu. Nhiều người chỉ phát hiện bệnh khi xuất hiện các dấu hiệu như ho kéo dài, đau ngực hoặc sụt cân. Lúc này, bệnh có thể đã tiến triển. Vì vậy, tầm soát ở nhóm nguy cơ cao là đặc biệt quan trọng.

Ngay cả khi đã bỏ thuốc, nguy cơ ung thư vẫn không trở về mức bình thường ngay lập tức mà có thể kéo dài trong nhiều năm. Do đó, những người từng hút thuốc lâu năm cũng không nên chủ quan.

Người từng mắc ung thư

Những người từng bị chẩn đoán ung thư hoặc từng phát hiện các tổn thương tiền ung thư thường có nguy cơ cao tái phát hoặc mắc thêm một loại ung thư khác. Ví dụ, người từng có polyp đại trực tràng, đặc biệt là polyp tuyến, thường cần nội soi định kỳ theo lịch hẹn của bác sĩ.

Tương tự, phụ nữ từng điều trị ung thư vú cũng cần được theo dõi lâu dài để phát hiện sớm nguy cơ tái phát. Nhiều người sau khi điều trị thành công thường có xu hướng giảm tần suất tái khám vì cho rằng bệnh đã khỏi hoàn toàn. Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh theo dõi định kỳ là rất cần thiết, theo Healthline.