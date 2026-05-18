4 nhóm trường hợp nguy cơ mắc bệnh do virus Ebola

Theo Bộ Y tế, dịch bệnh sốt xuất huyết do virus Ebola (bệnh Ebola) chủng Bundibugyo của virus Ebola tại Conggo và Uganda đã được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) xác định là sự kiện y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại quốc tế.

Bộ Y tế tăng cường giám sát tại các cơ sở y tế và kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu; cập nhật thường xuyên thông tin từ WHO, cơ quan đầu mối thực hiện Điều lệ y tế quốc gia, theo dõi chặt chẽ diễn biến dịch bệnh.

Cơ quan y tế tăng cường giám sát bệnh truyền nhiễm tại cửa khẩu, bao gồm bệnh do virus Ebola

Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, 4 nhóm trường hợp có nguy cơ mắc bệnh do virus Ebola là: thợ săn, người sống trong rừng có tiếp xúc với động vật ốm hoặc chết (tinh tinh, vượn người, khỉ rừng, linh dương, nhím, dơi ăn quả…).

Ngoài ra, nhóm nguy cơ còn có thành viên gia đình hoặc những người có tiếp xúc gần với người bị bệnh; nhân viên lễ tang, người có tiếp xúc trực tiếp với thi thể bệnh nhân và nhân viên y tế trực tiếp chăm sóc bệnh nhân.

Người đi về từ khu vực có dịch Ebola tự theo dõi sức khỏe 21 ngày

Theo Bộ Y tế, các ca bệnh nghi mắc bệnh Ebola là các trường hợp có yếu tố dịch tễ trong vòng 3 tuần trước khi khởi phát triệu chứng (tiếp xúc với máu hay dịch cơ thể của bệnh nhân được xác định hoặc nghi nhiễm Ebola; sống hay đi tới vùng dịch Ebola đang lưu hành; trực tiếp xử lý, tiếp xúc với dơi, chuột hoặc động vật linh trưởng từ các vùng dịch tễ) và có biểu hiện lâm sàng của bệnh (sốt, mệt mỏi, đau đầu, đau cơ, đau họng, nôn, tiêu chảy, đau bụng, phát ban; một số trường hợp có thể có biểu hiện xuất huyết).

Cơ quan chức năng lưu ý, các ca bệnh nghi ngờ đều phải được khám tại bệnh viện, cách ly và lấy mẫu bệnh phẩm gửi làm xét nghiệm đặc hiệu để chẩn đoán bệnh. Các ca bệnh xác định cần phải nhập viện điều trị và cách ly hoàn toàn.

Về điều trị, Bộ Y tế cho biết, người bệnh được theo dõi sát diễn biến, được điều trị hạ nhiệt, giảm đau; bù điện giải; điều trị cắt cơn co giật; truyền máu và các chế phẩm của máu nếu có mất máu nhiều. Đặc biệt, với diễn biến nặng, cần được đảm bảo khối lượng tuần hoàn, cân bằng dịch, duy trì huyết áp, lợi tiểu; lọc máu, hỗ trợ ECMO khi có chỉ định.

Bệnh nhân được xuất viện khi sau 3 ngày không sốt và không có các dấu hiệu gợi ý có sự đào thải virus ra môi trường như: đi ngoài phân lỏng, ho, chảy máu; tình trạng bệnh nhân ổn định, có thể tự thực hiện các hoạt động thường ngày và kết quả xét nghiệm PCR virus Ebola âm tính.

Đáng lưu ý, virus Ebola tiếp tục được bài tiết qua tinh dịch và sữa mẹ vì vậy cần tư vấn cho bệnh nhân cách phòng tránh lây truyền sau khi xuất viện.

Theo cập nhật từ WHO, hiện có 2 kháng thể đơn dòng cho điều trị do virus Ebola, nhưng chưa bao phủ hết các chủng virus Ebola.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân khi có biểu hiện sốt, mệt mỏi, đau đầu, đau cơ, nôn, tiêu chảy hoặc xuất huyết sau khi đi về từ vùng có dịch, cần đến ngay cơ sở y tế và thông báo lịch sử đi lại, tiếp xúc để được hướng dẫn kịp thời.

Bệnh Ebola có thời gian ủ bệnh trung bình 2 - 21 ngày. Người đi về từ khu vực đang có dịch cần tự theo dõi sức khỏe trong 21 ngày. Các triệu chứng thường gặp bao gồm: sốt cấp tính; đau đầu, đau mỏi cơ; nôn, buồn nôn; tiêu chảy, đau bụng; viêm kết mạc. Phát ban: Ban đầu ban nhú đỏ sẫm tập trung ở nang lông, sau hình thành nên tổn thương ban dát sẩn có ranh giới rõ và cuối cùng hợp thành ban lan tỏa, thường trong tuần đầu của bệnh. Triệu chứng xuất huyết: đi ngoài phân đen, ho máu, chảy máu chân răng, đái máu, chảy máu âm đạo, chảy máu nơi tiêm truyền. (Bộ Y tế)







