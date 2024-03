4 tác phẩm của Jon Fosse sắp ra mắt tại Việt Nam

Nhà văn Jon Fosse và bản tiếng Anh của 4 tác phẩm Euronews và Amazon

Vừa qua, Rainbow Books và Sách Thiện Tri Thức đã mua thành công bản quyền

4 tác phẩm của nhà văn Na Uy đoạt giải Nobel Văn chương 2023 - Jon Fosse, gồm: Aliss at the Fire (tựa Việt: Aliss bên đám lửa), A Shining (Ánh sáng trắng), Trilogy (Ba màn kịch), và Morning and Evening (tạm dịch: Buổi sáng và buổi tối). Trong đó, Aliss at the Fire và A Shining dự kiến phát hành trong tháng 3 và tháng 4.

Cả 4 tác phẩm đều là các tiểu thuyết ngắn, nhận nhiều giải thưởng danh giá và được đánh giá cao bởi giới phê bình. Bằng nghệ thuật viết dòng suy tưởng không xuống hàng, không chấm câu nhưng được liên kết bằng nhiều cụm từ lặp đi lặp lại, Jon Fosse đã xóa nhòa ranh giới giữa thế giới vật chất và tinh thần, từ đó bộc lộ cũng như nói hộ những điều không thể nói ra.

Chia sẻ với Thanh Niên, đại diện Sách Thiện Tri Thức cho biết: "Chúng tôi lựa chọn chuyển ngữ tác phẩm của Jon Fosse, bởi ông là tác giả có những tác phẩm được đánh giá cao vì tính nhân văn, cũng như cho thấy tư tưởng và tinh thần lấy thân phận con người làm chủ đề trung tâm. Ngoài ra, đối với độc giả VN, những tư tưởng của ông rất gần gụi với triết lý Phật giáo - một triết lý sống vốn có mặt ở nước ta từ rất lâu đời".

Jon Fosse là nhà văn Na Uy thứ 4 giành được giải thưởng Nobel Văn chương. Bên cạnh văn xuôi, ông cũng nổi tiếng với kịch và thơ, và được đánh giá là một trong những nhà viết kịch đương đại vĩ đại nhất thế giới. Tác phẩm của ông đã được chuyển ngữ sang hơn 40 thứ tiếng, và được tờ The Daily Telegraph xếp hạng thứ 83 trong danh sách 100 thiên tài còn sống vào năm 2007.