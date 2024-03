Ra mắt các tác phẩm đặc sắc của nhà văn đoạt giải Nobel

Đó là các tác phẩm của Gabriel García Márquez và Jon Fosse. Tất cả đều là tác phẩm mới, thức thời, cho thấy được sự tiệm cận với giới xuất bản nước ngoài.

Tác phẩm chưa từng xuất bản của Márquez

Công ty sách Nhã Nam vừa ra thông báo sẽ phát hành tựa sách mới nhất của cố nhà văn người Colombia đoạt giải Nobel Văn chương 1982 - Gabriel García Márquez. Mang tên Until August (tên gốc tiếng Tây Ban Nha: En agosto nos vemos), đây là tác phẩm xuất hiện sau gần 10 năm nhà văn qua đời.

Tiểu thuyết cuối cùng của văn hào Márquez được xuất bản... trái với mong muốn của ông T.D. tổng hợp

Tác phẩm dày hơn 100 trang là kết quả của những nỗ lực sáng tác cuối đời của ông. Nó kể về câu chuyện của Ana Magdalena Bach, người phụ nữ trung niên có cuộc hôn nhân viên mãn và ngôi nhà luôn tràn ngập âm nhạc. Hằng năm, vào ngày 16.8, Ana lại đến thăm một hòn đảo ở Caribe, nơi mẹ cô được chôn cất. Những chuyến đi này, dù chỉ một đêm, sẽ thay đổi Ana và giúp cô khám phá những góc khác trong thế giới nội tâm của mình.

Theo giới phê bình, đây là cuốn tiểu thuyết giàu cảm xúc mãnh liệt, đem đến cho độc giả những suy ngẫm sâu sắc về tự do, sự hối tiếc, thay đổi bản thân và những bí ẩn của tình yêu.

Tác phẩm dự kiến sẽ được phát hành tại nhiều quốc gia như Mỹ, Pháp, Ý, Thổ Nhĩ Kỳ... trong tháng 3 này. Dù thế, nó cũng vấp phải làn sóng chỉ trích, bởi trước khi qua đời, chính Márquez đã để lại yêu cầu không xuất bản tác phẩm nói trên, bởi ông viết nó trong lúc trí nhớ đang bị suy giảm nghiêm trọng.

Một số phiên bản ở các quốc gia khác Nhã Nam

Dẫu vậy, theo 2 con trai – người thừa kế và quản lý di sản của vị nhà văn – sẽ là sự thiếu sót nếu các độc giả không thể thưởng thức được tác phẩm này.

Gabriel García Márquez là nhà văn huyền thoại người Colombia, được xem là một trong những tác giả vĩ đại nhất của thế kỷ 20, đoạt giải Nobel vì "kết hợp hiện thực và kỳ ảo trong một thế giới tưởng tượng phong phú, từ đó phản ánh cuộc sống và xung đột của cả một lục địa lớn".

Theo công bố gần đây từ Viện Cervantes, Gabriel García Márquez là nhà văn nói tiếng Tây Ban Nha được dịch và đọc nhiều nhất thế kỷ 21.

Tác phẩm của nhà văn chiến thắng mới nhất

Vừa mới đoạt giải Nobel Văn chương 2023 vì "những vở kịch và những áng văn xuôi cách tân trao tiếng nói cho những điều không thể nói", 2 trong những truyện dài của Jon Fosse cũng sẽ nhanh chóng có bản tiếng việt.

Theo Rainbow Books, công ty đã mua thành công bản quyền 2 tựa sách Aliss at the Fire và Morning and Evening của nhà văn này. Trong đó, Aliss at the Fire dự kiến sẽ được ra mắt vào khoảng tháng 4, tháng 5 năm nay.

Aliss at the fire là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của Jon Fosse T.D. tổng hợp

Bản dịch lần này được chuyển ngữ từ bản tiếng Anh, có đối chiếu với bản dịch tiếng Đức, tiếng Na Uy cùng nhiều thứ tiếng khác. Dịch giả đã dịch tác phẩm từ lâu, và đến thời điểm nhà văn chiến thắng là đòn bẩy giúp cho tác phẩm ra với ánh sáng.

Jon Fosse là nhà văn Na Uy thứ 4 đoạt giải Nobel. Sự nghiệp đồ sộ của ông bao gồm 70 cuốn tiểu thuyết, thơ, sách thiếu nhi, tiểu luận và kịch sân khấu. Tác phẩm của ông đã được dịch sang hơn 50 thứ tiếng.

Fosse là một trong những nhà viết kịch đương đại được trình diễn nhiều nhất trên thế giới. Những vở kịch tối giản có nội quan sâu sắc của ông - được viết bằng ngôn ngữ gần với văn xuôi và thơ trữ tình - được coi là đại diện cho sự tiếp nối cách tân của truyền thống kịch do Henrik Ibsen thiết lập vào thế kỷ 19.

Các tiểu thuyết của ông được viết theo phong cách văn học hậu hiện đại và tiên phong, nhờ tính tối giản, chất trữ tình và lối sử dụng cú pháp không chính thống.

Tác phẩm tiếp theo từ "ứng cử viên" nặng ký

Bên cạnh hai nhà văn đã đoạt giải thưởng, tháng 3 này, tác phẩm Phố Ngũ Hương của một trong những ứng cử viên nặng ký trong những mùa Nobel tới – Tàn Tuyết – cũng sẽ được cho ra mắt.

Đây là một phần trong bộ 3 được nữ nhà văn sáng tác, gồm Những chuyện tình thế kỷ mới đã ra mắt năm 2022 và Người tình nhân cuối cùng (The Last Lover).

Tác phẩm lần này mượn chuyện "một mối gian tình" xảy ra tại con phố Ngũ Hương và những màn thảo luận, suy luận đặc sắc quanh nó. Qua đó, bằng một giọng châm biếm giễu nhại bậc thầy, Tàn Tuyết phản ánh đủ mọi tâm lý hỗn độn, phơi bày muôn trạng góc tối tâm hồn con người.

Phố Ngũ Hương tiếp tục là một thể nghiệm đặc biệt của Tàn Tuyết T.D. tổng hợp

Tàn Tuyết được đánh giá là cây bút tiên phong, người đã phá vỡ những quan niệm sáng tác cũng như tưởng tượng truyền thống của người đọc về văn học tại Trung Quốc hiện nay. Bà đã nhiều lần lọt vào vị trí cao của các nhà cái đặt cược cho giải Nobel.

Năm 2023, bà đứng đầu danh sách đặt cược của nhà cái dành cho người chiến thắng Nobel Văn chương, sau đó là Jon Fosse. Với thói quen gần đây là trao xen kẽ giải thưởng, năm 2024, tỷ lệ chiến thắng đang là rất cao dành cho nhà văn này.