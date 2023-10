Tiểu thuyết cuối cùng của văn hào Márquez được xuất bản... trái với mong muốn của ông

Gabriel García Márquez - nhà văn huyền thoại người Colombia, nổi tiếng với cuốn tiểu thuyết Trăm năm cô đơn và Tình yêu thời thổ tả, qua đời năm 2014 vì bệnh viêm phổi, thọ 87 tuổi. Ông được xem là một trong những tác giả vĩ đại nhất của thế kỷ 20.

Trong những ngày cuối đời, García Márquez đã viết một cuốn tiểu thuyết khi vừa phải vật lộn với chứng mất trí nhớ. Vì thế mà ông quyết định sẽ không xuất bản nó, và gia đình ông cũng rất tôn trọng ý muốn nói trên.

Giờ đây, 10 năm sau khi từ trần, các con trai ông - Rodrigo và Gonzalo García Barcha, những người thừa kế di sản, đã quyết định phát hành tác phẩm.

Với tiêu đề Until August (tạm dịch: Cho đến tháng 8), nó được mô tả là "một câu chuyện phi thường và sâu sắc về tự do và ham muốn của phụ nữ". Câu chuyện theo chân một người phụ nữ tên Ana Magdalena Bach đến thăm một hòn đảo nọ nhân ngày giỗ của mẹ mình. Ở đó, cô đã khám phá ra sự tự do, hối tiếc và những bí ẩn của tình yêu.

García Márquez nổi tiếng với phong cách viết hiện thực huyền ảo và được người hâm mộ trên khắp thế giới yêu thích. Ông được trao giải Nobel văn học năm 1982 vì đã “kết hợp hiện thực và kỳ ảo trong một thế giới tưởng tượng phong phú, từ đó phản ánh cuộc sống và xung đột của cả một lục địa lớn”.

Sau khi ông qua đời vào năm 2014, tổng thống Colombia khi đó là Juan Manuel Santos đã gọi Márquez là “người Colombia vĩ đại nhất từng sống”.

Vì không có ý định xuất bản, bản thảo cuốn sách đã được cất giữ cùng các tư liệu khác của Márquez trong kho lưu trữ tại Đại học Texas trong vòng 10 năm. Rất ít người biết đến sự tồn tại của bản thảo này.

Rodrigo và Gonzalo García Barcha, trong một cuộc phỏng vấn, chia sẻ: “Cho đến tháng 8 là nỗ lực cuối cùng của cha chúng tôi để tiếp tục sáng tạo bất chấp mọi khó khăn cũng như bệnh tật”.

Họ cũng nói thêm về ý định cho ra mắt nó: “Đọc lại bản thảo gần 10 năm sau khi ông qua đời, chúng tôi phát hiện ra rằng những gì ông viết vô cùng thú vị, có nhiều giá trị và vẫn khiến tôi say mê bởi những khía cạnh nổi bật trong phong cách viết. Đó là khả năng sáng tạo, ngôn ngữ thơ ca và cách kể chuyện lôi cuốn. Sự hiểu biết về loài người và tình cảm của ông với những trải nghiệm về sự bất hạnh, đặc biệt là trong tình yêu, vẫn luôn là chủ đề chính trong mọi tác phẩm”.

Tuy vậy việc phát hành cuốn sách mới này cũng đã vấp phải rất nhiều chỉ trích, khi nhiều người cho rằng những người thừa kế di sản đang đi ngược lại những mong ước của tác giả, và coi hành động nói trên chỉ như một việc đem lại thu nhập cho bản thân họ. Điều này cũng được bảo chứng khi bộ phim chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết Trăm năm cô đơn sẽ được ra mắt trong năm 2024, dù cho Márquez trong suốt đời mình chưa từng đồng ý với việc chuyển thể. Quá trình làm phim cũng được thông qua bởi con trai ông, những người thừa kế di sản.

Cho đến tháng 8 của Gabriel García Márquez dự kiến sẽ được xuất bản bằng tiếng Anh bởi Viking, một chi nhánh của Penguin Random House nước Anh, vào ngày 12.3.2024.