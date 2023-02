4 tàu du lịch biển hủy chuyến đến Nha Trang, ai không sốt ruột?

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 27.2, ông Nguyễn Quang Thắng, Giám đốc Công ty TNHH lữ hành quốc tế Tictours, cho biết công ty vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Khánh Hòa kiến nghị về việc giải quyết khó khăn cho khách du lịch tàu biển quốc tế đến Nha Trang.



Theo ông Thắng, các tàu du lịch biển vừa qua hủy chuyến vào Nha Trang không chỉ do yếu tố thời tiết mà trong đó có một phần nguyên nhân từ việc xe 29 chỗ không được vào TP.Nha Trang giờ cao điểm, điều này gây khó khăn trong tổ chức tour tham quan, nhất là tour du lịch đồng quê.

"Khách Âu, Mỹ trên tàu biển rất ưa thích tham quan các vùng quê ở xã Vĩnh Ngọc, Vĩnh Thạnh như nhà cổ, đình làng, chợ quê, làng nghề… Tuy nhiên, các tuyến đường trên địa bàn các xã này cũng cấm xe trên 29 chỗ nên đơn vị lữ hành rất khó khăn trong việc tổ chức tour tham quan", ông Thắng cho biết.

Siêu du thuyền quốc tế Spectrum of the Seas đưa hơn 3.800 du khách Mỹ, Anh, Úc, Singapore và 1.577 thuyền viên, nhân viên phục vụ đến Bà Rịa - Vũng Tàu

ST

Trước đó, từ ngày 18 - 24.2, 3 chuyến tàu biển gồm: Queen Mary 2 (2.000 khách Tây Âu), Seven Seas Explorer (700 khách Mỹ), Nautica (500 khách) thông báo hủy chuyến đến Nha Trang. Mới nhất, tàu Spectrum of the Seas (gần 4.000 khách) dự kiến cập cảng Nha Trang ngày 26.2 cũng đã thông báo hủy chuyến vào Nha Trang.



Theo dự kiến, năm 2023, Nha Trang sẽ đón hơn 30 chuyến tàu biển. Mỗi chuyến sẽ có hàng ngàn khách du lịch đa số đến từ thị trường châu Âu - Mỹ.

Ông Lê Hữu Hoàng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đã có công văn giao Sở GTVT chủ trì phối hợp Sở Du lịch cùng các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xử lý kiến nghị của Công ty TNHH lữ hành quốc tế Tictours; tham mưu những nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh trước ngày 3.3.

Chưa đầy 10 ngày, "mất" 7.000 du khách quốc tế

"Đọc bài báo mà thấy sốt ruột quá. Từ ngày 18 - 26.2, có 4 chuyến tàu du lịch biển với khoảng 7.000 du khách quốc tế hủy chuyến đến Nha Trang. Trong chưa đầy 10 ngày mà "mất" 7.000 du khách quốc tế, có sốt ruột không? Nguyên nhân nào do con người thì phải giải quyết ngay các ông ơi, sốt ruột quá!", bạn đọc (BĐ) Dân Biển bày tỏ.

Cùng ý kiến, BĐ Hoàng Du cho biết: "Theo tôi, các ngành, các cấp liên quan ở Khánh Hòa nên ngồi lại với nhau ngay, đánh giá vấn đề một cách nghiêm túc và sớm có giải pháp phù hợp để thu hút du khách nước ngoài. Hủy 1 - 2 chuyến thì đã phải lo rồi, đây đến 4 chuyến thì phải vắt giò mà chạy chứ ?".

BĐ Nhan Nguyen cũng bày tỏ lo lắng: "Đúng ra khi mất một đoàn khách quốc tế lên đến hàng ngàn người thì phải xem xét, rút kinh nghiệm ngay, có giải pháp liền, đằng này mất đến mấy đoàn rồi".

Tạo thuận lợi tối đa cho du lịch phục hồi

Nói về việc xe 29 chỗ không được vào TP.Nha Trang giờ cao điểm, ông Thắng cho biết tháng 1.2023, UBND tỉnh Khánh Hòa đã đồng ý về chủ trương cho phép các xe trên 29 chỗ ngồi được cấp phù hiệu "xe du lịch" vào trung tâm TP.Nha Trang trong giờ cao điểm. Tuy nhiên, đến nay hầu như chưa có xe nào được cấp phù hiệu này.

Ông Cung Quỳnh Anh, Phó giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa, cho biết hiện nay tại tỉnh chưa có xe nào được cấp phù hiệu du lịch. "Hiện nay, các doanh nghiệp mới bắt đầu đăng ký cho tài xế, nhân viên đi tập huấn nghiệp vụ. Sở GTVT cũng đã hướng dẫn doanh nghiệp các thủ tục và bây giờ chỉ cần tổ chức các lớp tập huấn. Trong tháng 3.2023, Sở Du lịch sẽ tổ chức các lớp này", ông Quỳnh Anh thông tin.

BĐ 93504 cho rằng: "Không có xe 29 chỗ thì có thể đi xe 16 chỗ. Mỗi tàu tầm 10 xe 29 chỗ thì ta có thể lên thành 20 xe 16 chỗ. Lý do nói "vướng" xe 29 chỗ chưa thỏa đáng lắm".

Đáp lại, BĐ Dung Nguyen Duy cho biết: "Các xe này đều phải có hướng dẫn viên đi cùng để phục vụ du khách nước ngoài. Mỗi khi đi ngang qua các địa danh, thắng cảnh hoặc quảng trường, tượng đài... đều phải thuyết minh cho du khách biết. Nếu sử dụng xe 16 chỗ thì phải cần nhiều hướng dẫn viên hơn…".

BĐ Roger Tran cũng cho rằng: "Phải tạo mọi điều kiện để Nha Trang lấy lại vị thế du lịch chứ, mất khách mấy năm nay rồi!".

"Tôi nghĩ ngành du lịch và lãnh đạo tỉnh cũng đang rất sốt ruột để vực dậy du lịch của tỉnh, ai mà không sốt ruột cho được? Sau dịch, du khách nước ngoài đến Việt Nam nói chung vẫn còn ít, đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Chúng ta cần có những giải pháp mang tính đột phá, như visa "thoáng" hơn, thêm sản phẩm du lịch mới lạ, nâng cao chất lượng dịch vụ... thì mới thu hút được nhiều du khách nước ngoài", BĐ Le Minh ý kiến.

Hôm tết vừa rồi tôi có đi Nha Trang, thấy không khí khá buồn tẻ so với trước dịch Covid-19. Giờ du khách nước ngoài ít quá. Nếu Nha Trang bây giờ không nhanh chóng phục hồi du lịch, thì sau này sẽ càng khó khăn hơn. Hy vọng tết năm tới tôi đi Nha Trang, tình hình sẽ khác. Hải Chậm chuyển biến thì thua thiệt, biết kêu ai! Duc Lehong Làm du lịch mà cứng nhắc quá thì mất khách. Nhan Nguyen