4 tháng 5 ngày, Bộ Công an thực hiện xong 1.143 nhà tặng người nghèo Quảng Trị

Sáng 22.7, tại thôn Ra Lây (xã Đakrông, Quảng Trị), Bộ Công an phối hợp Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ khánh thành và bàn giao 1.143 căn nhà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại 12 xã biên giới phía nam tỉnh Quảng Trị.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an và ông Nguyễn Long Hải, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị (thứ 5 và thứ 8, từ phải qua), bàn giao nhà cho các hộ dân ẢNH: THANH LỘC

Dự và chủ trì buổi lễ có thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Long Hải, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị; lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng quốc gia Việt Nam (đơn vị tài trợ) và hơn 20 hộ gia đình đại diện cho 1.143 hộ được nhận nhà.

Từ đầu năm đến nay, Bộ Công an đã huy động toàn lực lượng, quyên góp ủng hộ ngày lương với tổng kinh phí 362 tỉ đồng để hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát; đồng thời, huy động nguồn lực để hỗ trợ xóa hơn 4.800 căn nhà với kinh phí hơn 300 tỉ đồng.

Những ngôi nhà mang lại niềm vui lớn cho đồng bào nghèo ở vùng cao Quảng Trị ẢNH: THANH LỘC

Tại tỉnh Quảng Trị, với nguồn kinh phí do Bộ Công an hỗ trợ, Công an tỉnh đã chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị, tổ chức liên quan triển khai xây dựng 1.143 căn nhà ở cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở.

Quá trình thi công diễn ra chỉ trong 4 tháng 5 ngày. Hơn 500 ngày công được huy động với lực lượng công an các xã, thanh niên, dân quân, Tỉnh đoàn Quảng Trị cùng sát cánh. Họ tham gia chuyển vật liệu vào các vùng rừng núi hiểm trở, dựng từng thanh sắt, mái tôn... hoàn tất 1.143 ngôi nhà mới.

Mỗi căn nhà được xây dựng với kinh phí 90 triệu đồng, trong đó 70 triệu đồng từ nguồn vận động của Bộ Công an và 20 triệu đồng đối ứng từ ngân sách tỉnh. Đặc biệt, có những căn nhà nằm sâu trong bản xa, nơi không có đường xe cơ giới nên toàn bộ vật liệu phải dùng sức người gùi cõng, vận chuyển thủ công qua suối, qua rừng.

Các căn nhà được xây dựng theo mẫu nhà lắp ghép 36B của Bộ Công an với tiêu chuẩn nhà "3 cứng" (nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng) và "2 ổn định" (đất ổn định, nơi ở ổn định).

Một người dân địa phương gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo Bộ Công an và tỉnh Quảng Trị ẢNH: THANH LỘC

Mẫu nhà này đã được điều chỉnh, cơ bản phù hợp với các điều kiện địa lý, thời tiết, phong tục, tập quán sinh hoạt của đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời có hiệu quả sử dụng thời hạn trên 10 năm.

Dịp này, thượng tướng Phạm Thế Tùng trao tặng 20 suất quà của Bộ Công an cho 20 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 12 xã phía nam tỉnh Quảng Trị.