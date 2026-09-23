4 thương hiệu laptop đặt tiêu chí dễ sửa chữa lên hàng đầu

Laptop trước đây thường dễ sửa chữa, nhưng khi các nhà sản xuất chuyển sang thiết kế mỏng nhẹ, khả năng sửa chữa đã bị ảnh hưởng. Thiết kế này đồng nghĩa với việc các linh kiện nhỏ hơn và được bố trí gần nhau hơn, đồng thời nhiều mẫu laptop mới đã loại bỏ các cổng như Ethernet, HDMI và USB-A. Dù vậy, vẫn có một số thương hiệu đặt khả năng sửa chữa lên hàng đầu.

Khả năng sửa chữa cao giúp người dùng kéo dài tuổi thọ laptop lâu hơn khi cần thay thế linh kiện ẢNH: PHONG ĐỖ

Một số thương hiệu cam kết về khả năng sửa chữa trên toàn bộ dòng sản phẩm, trong khi một số khác chỉ áp dụng cho một số mẫu, thường là các dòng sản phẩm cho doanh nghiệp. Do đó, người dùng không nên đánh giá toàn bộ thương hiệu chỉ dựa trên một vài mẫu máy.

Framework

Khác với nhiều nhà sản xuất khác, Framework xây dựng toàn bộ thương hiệu dựa trên khả năng sửa chữa. Các mẫu laptop mới nhất của họ đã đạt điểm tuyệt đối 10/10 về khả năng sửa chữa trên iFixit, vốn nổi tiếng về đánh giá mức độ sửa chữa của thiết bị. Người dùng có thể dễ dàng tháo rời và thay thế các linh kiện như cổng, màn hình, loa và bo mạch chủ mà không cần đến công cụ phức tạp hay kiến thức chuyên sâu.

Điểm nổi bật của Framework là mỗi linh kiện đều có mã QR riêng, giúp người dùng truy cập vào hướng dẫn chi tiết về quy trình thay thế. Đây là điều không chỉ đơn giản hóa việc sửa chữa mà còn cho phép người dùng tùy chỉnh các cổng kết nối theo nhu cầu cá nhân. Tuy nhiên, giá bán ban đầu của laptop Framework thường cao hơn so với các thương hiệu khác, và sản phẩm của họ chưa có mặt rộng rãi trên toàn cầu.

ASUS

Thương hiệu này đã giành vị trí dẫn đầu trong bảng xếp hạng của US PIRG trong hai năm liên tiếp, với điểm số A- vào năm 2025 và B+ vào năm 2026. Các tiêu chí đánh giá của PIRG bao gồm độ dễ tháo lắp, tính sẵn có và giá cả của các linh kiện thay thế, cùng với sự dễ dàng trong việc tìm kiếm sách hướng dẫn sửa chữa.

Nhiều mẫu laptop ASUS được đánh giá cao về khả năng sửa chữa ẢNH: K. VĂN

Mặc dù ASUS chú trọng đến khả năng sửa chữa, không phải tất cả các mẫu laptop của hãng đều đạt điểm cao. Ví dụ, mẫu ROG Flow Z13 chỉ được đánh giá 7/10 bởi iFixit, mặc dù có điểm 10/10 theo chỉ số sửa chữa của Pháp. Ngoài ra, nhiều laptop ASUS được trang bị RAM hàn chết, khiến việc nâng cấp RAM trở nên khó khăn.

Dell

Dell là thương hiệu nổi bật với dòng máy Latitude, đặc biệt là mẫu Latitude E5270, đã đạt điểm 10/10 về khả năng sửa chữa từ iFixit. Theo báo cáo của US PIRG, Dell đạt điểm B- trong các năm 2025 và 2026. Tuy nhiên, mối liên hệ của Dell với các hiệp hội phản đối Quyền sửa chữa ít nhiều đã ảnh hưởng đến thứ hạng của hãng.

Mặc dù một số mẫu laptop Dell, như dòng XPS, có thể khó sửa chữa hơn do pin không thể tháo rời và linh kiện được hàn chết, các mẫu dành cho doanh nghiệp thường dễ sửa chữa hơn.

Lenovo

Thương hiệu này cũng nổi tiếng với khả năng sửa chữa, đặc biệt là dòng ThinkPad. Các mẫu ThinkPad gần đây đều đạt điểm cao trong bài kiểm tra của iFixit, với ThinkPad P16s Gen 5 đạt 9/10 và ThinkPad T14 Gen 7, cùng ThinkPad T16 Gen 5 đạt điểm tuyệt đối 10/10.

Dòng ThinkPad của Lenovo vẫn luôn được đánh giá cao ẢNH: REUTERS

Mặc dù Lenovo nhận được điểm C trong báo cáo US PIRG năm 2026, thương hiệu này đã cải thiện đáng kể so với điểm F năm 2025, khi không chia sẻ dữ liệu về khả năng sửa chữa. Các mẫu ThinkPad cho phép thay thế dễ dàng RAM, ổ cứng, màn hình, pin, quạt và bàn phím, với hướng dẫn chi tiết từ Lenovo.

Tuy nhiên, không phải tất cả laptop của Lenovo đều dễ sửa chữa, đặc biệt là những sản phẩm mỏng nhẹ hướng đến người tiêu dùng. Do đó, khi lựa chọn laptop, người dùng nên chú ý đến dòng sản phẩm cụ thể hơn là chỉ dựa vào thương hiệu.