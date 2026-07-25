Người dùng lâu năm nói gì về độ bền laptop Lenovo?

Là một trong những thương hiệu laptop được ca ngợi nhất, Lenovo đã trở thành lựa chọn hàng đầu cho nhiều người dùng với đa dạng nhu cầu. Nếu cần một chiếc laptop mạnh mẽ và đẳng cấp, dòng ThinkPad sẽ không làm người dùng thất vọng. Đối với những game thủ, dòng Legion là sự lựa chọn lý tưởng cho các tựa game yêu cầu cấu hình cao. Ngay cả khi chỉ tìm kiếm một chiếc laptop đơn giản để duyệt web, logo Lenovo cũng đủ để thuyết phục người dùng.

ThinkPad từ Lenovo luôn nổi tiếng về độ bền bỉ ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu những chiếc laptop Lenovo có thực sự xứng đáng với danh tiếng về độ bền bỉ? Nhiều người dùng khẳng định rằng các sản phẩm Lenovo có thể sử dụng trên 5 năm, nhưng điều này có áp dụng cho các dòng sản phẩm không thuộc phân khúc cao cấp hay không?

Theo phản hồi từ người dùng trên Reddit, dòng ThinkPad hoàn toàn xứng đáng với sự nổi tiếng của nó, với nhiều thiết bị có thể hoạt động trên 10 năm. Một người dùng thậm chí cho biết hiện sử dụng chiếc ThinkPad đã ra mắt cách nay gần 20 năm.

Không phải mọi laptop Lenovo đều bền bỉ trên 10 năm

Nhờ vào thiết kế mô-đun, dòng laptop ThinkPad mang đến khả năng thay thế linh kiện dễ dàng, vốn là yếu tố quan trọng giúp kéo dài tuổi thọ thiết bị. Tuy nhiên, một số mẫu ThinkPad mới hiện nay lại sử dụng RAM hàn chết, khiến việc nâng cấp trở nên khó khăn hơn.

Các dòng sản phẩm khác của Lenovo cũng nổi tiếng về độ bền, mặc dù vẫn còn nhiều điều cần khắc phục ẢNH: REUTERS

Đối với dòng laptop chơi game Legion, người dùng cho biết chúng có thể sử dụng được 5 năm nếu chăm sóc đúng cách. Các dòng sản phẩm giá rẻ như ThinkBook và IdeaPad cũng cho thấy độ tin cậy, mặc dù có một số phàn nàn về chất lượng chế tạo.

Mặc dù người dùng đánh giá cao độ tin cậy của laptop Lenovo, vẫn có một số lỗi thường gặp được báo cáo. Các mẫu ThinkPad cao cấp có thể hoạt động hơn một thập kỷ, nhưng hiệu suất có thể không còn như mới. Đối với dòng Legion, thời lượng pin thường là vấn đề đáng lo ngại, thậm chí nhiều người cho rằng pin kém ngay từ khi xuất xưởng. Việc vệ sinh định kỳ và sử dụng đế tản nhiệt chuyên dụng cũng được khuyến nghị để duy trì hiệu suất.

Còn trên các dòng sản phẩm giá rẻ, bản lề có thể là điểm yếu, trong đó nhiều người phàn nàn về việc bản lề bị gãy. Tuy nhiên, đây không phải là vấn đề riêng của Lenovo mà là tình trạng chung của các laptop giá rẻ.

Nhìn chung, trong khi vẫn tồn tại một số phàn nàn nhỏ, hầu hết sản phẩm laptop của Lenovo vẫn đáp ứng được danh tiếng về độ bền, trừ khi người dùng gặp phải sự cố không may.