Cài đặt hữu ích giúp pin MacBook đời cũ bền hơn

Pin lithium-ion trên các dòng máy tính xách tay cao cấp như MacBook không thể mãi duy trì dung lượng ban đầu và sẽ bị thoái hóa theo thời gian. Để đối phó với sự xuống cấp tự nhiên này, Apple đã tích hợp một cài đặt ẩn mang tên 'Battery health management' chuyên dành cho MacBook chạy chip Intel đời cũ. Đây là giải pháp phần mềm thông minh giúp người dùng kéo dài tối đa thời gian sử dụng thiết bị mà không cần can thiệp phần cứng phức tạp.

Cơ chế tự động điều chỉnh dòng sạc để ngăn chặn chai pin trên MacBook

Cơ chế hoạt động của tính năng này là chủ động giảm mức dung lượng tối đa của viên pin đã cũ theo thời gian nhằm duy trì tính ổn định. Apple chỉ áp dụng giải pháp can thiệp sâu này trên các dòng máy chạy chip Intel do hệ thống pin của chúng khó dự đoán hơn dòng chip Apple Silicon mới. Dù các phần mềm có thể không tương thích với hệ điều hành thế hệ tiếp theo, tính năng này vẫn là một cách tuyệt vời để máy chạy lâu hơn.

Tính năng bảo vệ pin trên MacBook đời cũ ẢNH: APPLE SUPPORT

Theo Apple, hệ thống quản lý sức khỏe pin sẽ liên tục thu thập các chỉ số thực tế như nhiệt độ pin, chu kỳ sạc và tốc độ xả điện để đánh giá hiệu suất. Việc người dùng liên tục sạc đầy 100%, để máy quá nóng hay cắm sạc lắt nhắt quá nhiều lần đều trực tiếp tàn phá tuổi thọ của pin. Tính năng ẩn trên hệ điều hành macOS được thiết kế nhằm mục đích triệt tiêu các tác nhân gây hại thường ngày đó.

Sau khi nhận diện chính xác các điểm yếu và mức độ xuống cấp của viên pin, phần mềm sẽ tự động điều chỉnh lại cơ chế sạc pin trong tương lai. Bằng cách chủ động giới hạn dung lượng sạc tối đa hoặc làm giảm tốc độ sạc, macOS sẽ giúp thiết bị tránh được hiện tượng quá nhiệt hay sạc quá mức. Đây là hai nguyên nhân hàng đầu khiến pin cũ bị chai nhanh hơn và hoạt động kém hiệu quả đi rõ rệt.

Cách kiểm tra tính năng Battery health management cũng khá đơn giản, bạn truy cập menu Apple chọn System Settings > Battery > Battery Health. Nếu tùy chọn 'Manage battery longevity' đã được đánh dấu chọn, viên pin trên MacBook đã được bảo vệ sức khỏe.

Giải pháp hạn chế dung lượng sạc để bảo vệ linh kiện nhạy cảm này cũng đang được áp dụng tương tự trên các thiết bị chạy Apple Silicon, điện thoại Android và máy tính Windows. Các thiết bị đời mới hơn thường dùng tính năng sạc tối ưu đơn giản hơn để bảo vệ pin ngay từ đầu vòng đời sản phẩm. Bên cạnh đó, người dùng cũng cần luôn lưu ý sử dụng các bộ sạc chính hãng hoặc đạt chuẩn để đảm bảo an toàn tuyệt đối.