Lenovo bị phát hiện sử dụng SSD YMTC cho dòng ThinkBook

Báo cáo cho biết, mẫu ThinkBook 14 G9 IPL của Lenovo vừa được phát hiện có ít nhất một cấu hình sử dụng ổ SSD từ Yangtze Memory Technologies (YMTC) - một trong những nhà cung cấp chip nhớ flash NAND lớn nhất của Trung Quốc.

ThinkBook 14 G9 IPL trở thành mẫu laptop ThinkBook đầu tiên của Lenovo sử dụng SSD đến từ YMTC ẢNH: LENOVO

Theo thông tin từ Notebookcheck, đây là lần đầu tiên Lenovo thử nghiệm ổ SSD YMTC trên laptop, trong đó mẫu ThinkBook 14 G9 IPL được trang bị ổ M.2 2242 PCIe 4.0 với dung lượng 512 GB. Đây là một laptop văn phòng 14 inch, được trang bị CPU Intel Core Ultra 200 series hướng đến nhu cầu sử dụng cho công việc và năng suất, thay vì chơi game.

Điều đáng chú ý là nguồn gốc của chip flash NAND. Sự xuất hiện của ổ SSD YMTC trong một sản phẩm của Lenovo cho thấy các thiết bị lưu trữ sản xuất tại Trung Quốc đang dần gia nhập thị trường, cạnh tranh với các thương hiệu lớn như Samsung, Kioxia và Western Digital.

Hiệu suất ThinkBook 14 G9 IPL đủ cho tác vụ văn phòng hằng ngày

Mặc dù ổ SSD YMTC có thiết kế tương tự như các ổ SSD PCIe 4.0 hiện đại, nhưng trong quá trình thử nghiệm, Notebookcheck nhận thấy hiệu suất của nó thấp hơn so với nhiều ổ SSD khác trên thị trường. Cụ thể, tốc độ đọc tuần tự đạt tối đa 3.950 MB/giây và tốc độ ghi lên đến 2.514 MB/giây, nhưng hiệu suất giảm khi chịu tải và hiệu suất 4K ở mức dưới trung bình. Tuy nhiên, ổ SSD này vẫn đủ nhanh cho các tác vụ văn phòng hằng ngày.

Mẫu ThinkBook 14 G9 IPL sử dụng ổ SSD 512 GB với chuẩn M.2 2242, phù hợp với vai trò văn phòng mà mẫu laptop này hướng đến. Việc sử dụng ổ SSD YMTC cũng phản ánh xu hướng chung trong ngành công nghiệp, khi thị trường bộ nhớ và lưu trữ đang đối mặt với nhu cầu mạnh mẽ từ các trung tâm dữ liệu AI.

Với việc nguồn cung NAND, DRAM và HDD đang khan hiếm, đẩy giá linh kiện lên cao và làm cho laptop trở nên đắt đỏ hơn. Chính vì vậy, việc Lenovo lựa chọn ổ SSD YMTC có thể là một phần trong chiến lược rộng hơn nhằm đảm bảo nguồn cung linh kiện và quản lý giá cả. Mặc dù ThinkBook 14 G9 IPL không phải là sản phẩm nhằm trình diễn hiệu suất của ổ SSD từ YMTC, đó là một ví dụ điển hình cho sự xuất hiện của chip flash NAND Trung Quốc trong các mẫu laptop văn phòng thông thường thay vì chỉ giới hạn trong các tiêu đề về trung tâm dữ liệu và chuỗi cung ứng.