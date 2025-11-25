Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Lenovo ra mắt Yoga Tab tích hợp AI chuyên sâu cho giới sáng tạo nội dung

Anh Quân
Anh Quân
25/11/2025 14:29 GMT+7

Trang bị chip Snapdragon 8 Gen 3 cùng các công cụ AI tạo sinh tích hợp sâu, máy tính bảng Yoga Tab mới được định vị cho nhóm người dùng chuyên nghiệp trong lĩnh vực sáng tạo nội dung và thiết kế đồ họa.

Trong bối cảnh nhu cầu làm việc di động và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng tăng, Yoga Tab mới được thiết kế để tối ưu hóa quy trình làm việc cho các nhà thiết kế. Máy sở hữu màn hình 11,1 inch với độ phân giải 3,2K PureSight Pro, hỗ trợ tần số quét 144 Hz và độ sáng tối đa 800 nit. Lenovo cũng trang bị cho máy công nghệ AI SuperRes (AISR) với vi xử lý chuyên dụng để phân tích và nâng cấp độ nét của hình ảnh, video theo thời gian thực, hỗ trợ khôi phục chi tiết bị mất do nén dữ liệu.

Lenovo ra mắt Yoga Tab tích hợp AI chuyên sâu cho giới sáng tạo nội dung - Ảnh 1.

Yoga Tab mới có sẵn nhiều công cụ AI để hỗ trợ nhà sáng tạo nội dung

Ảnh: Lenovo

Về cấu hình, thiết bị sử dụng chip Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform 11 với bộ xử lý thần kinh (NPU) đạt hiệu suất 20 TOPS, cho phép giải quyết tác vụ AI ngay trên máy mà không phụ thuộc hoàn toàn vào dịch vụ đám mây. Tận dụng sức mạnh này, Lenovo tích hợp bộ công cụ hỗ trợ công việc bao gồm: Smart AI Input giúp hoàn thiện văn bản; AI Live Transcript hỗ trợ ghi âm, chuyển giọng nói thành văn bản và tóm tắt cuộc họp. Ngoài ra, máy tích hợp sẵn Google Gemini và tính năng "Khoanh tròn để tìm kiếm" (Circle to Search) để hỗ trợ tra cứu thông tin nhanh.

Để phục vụ nhu cầu phác thảo, Yoga Tab tương thích với bút cảm ứng Lenovo Tab Pen Pro hỗ trợ 8.192 mức lực nhấn. Sự kết hợp giữa phần cứng và tính năng Sketch-to-Image cho phép người dùng biến nét vẽ phác thảo sơ bộ thành tác phẩm số hoàn chỉnh nhờ sự hỗ trợ của AI.

Yoga Tab có trọng lượng 458 gram, vỏ kim loại nguyên khối và sử dụng công nghệ pin silicon-carbon thế hệ mới, cho thời lượng phát video liên tục khoảng 12 giờ, theo công bố của nhà sản xuất. Thiết bị cài đặt sẵn bộ phần mềm Adobe Creative Suite, hướng trực tiếp đến nhóm người dùng làm nghề sáng tạo.

Ông Nguyễn Văn Giáp, Tổng giám đốc Lenovo Việt Nam cho biết sản phẩm là bước đi tiếp theo trong chiến lược hỗ trợ người dùng cá nhân hiện thực hóa ý tưởng thông qua công nghệ thông minh. Máy sẽ lên kệ tại Việt Nam ngay trong tháng 11 với giá bán lẻ dự kiến 16,99 triệu đồng.

