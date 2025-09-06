Lenovo ra mắt loạt sản phẩm mới tích hợp AI

Loạt sản phẩm này thể hiện tầm nhìn "Smarter AI for All" của Lenovo, với mục tiêu đưa AI (trí tuệ nhân tạo) vào mọi khía cạnh của công việc, sáng tạo, giải trí và cuộc sống hằng ngày.

Ông Luca Rossi, Chủ tịch Intelligent Devices Group của Lenovo, cho biết: "Chúng tôi đang tái định nghĩa lợi ích mà công nghệ có thể mang lại cho con người và doanh nghiệp trong kỷ nguyên AI. Những trải nghiệm AI này không chỉ là viễn cảnh tương lai mà đã hiện hữu trong cuộc sống hằng ngày, giúp cá nhân hóa, nâng cao năng suất, khơi nguồn sáng tạo và bảo vệ dữ liệu".

ThinkPad P16 Gen 3 mang sức mạnh với nhiều tính năng AI chuyên dụng

Ảnh: Lenovo

AI cho doanh nghiệp

Nhằm cách mạng hóa cách người dùng doanh nghiệp tương tác với thiết bị, Lenovo đã giới thiệu các ý tưởng đột phá tích hợp AI. Mẫu concept ThinkBook VertiFlex với màn hình 14 inch xoay linh hoạt và giao diện người dùng tích hợp AI mang đến trải nghiệm liền mạch. Bên cạnh đó, concept Lenovo Smart Motion giới thiệu chân đế laptop đa hướng hỗ trợ điều khiển bằng cử chỉ và lệnh thoại.

Để đáp ứng nhu cầu về sức mạnh điện toán, Lenovo đã mở rộng danh mục máy trạm chuyên dụng tích hợp AI, với ThinkPad P16 Gen 3 hoàn toàn mới và các phiên bản nâng cấp của ThinkPad P1 Gen 8, P16v Gen 3, P16s i Gen 4 và P14s i Gen 6. Dòng máy trạm di động này được tối ưu hóa để hỗ trợ phát triển ứng dụng AI và các quy trình sáng tạo yêu cầu hiệu suất cao.

Lenovo cũng giới thiệu ThinkPad X9 Aura Edition phiên bản màu Trắng Ngọc Sương Mai, một trong những chiếc PC Copilot+ được tối ưu hóa bởi AI, với hai tùy chọn màn hình 14 inch và 15 inch. Đối với người dùng cần hỗ trợ đa nhiệm, màn hình cong siêu rộng 39,7 inch ThinkVision P40WD-40 với độ phân giải 5.120 x 2.160 pixel và thiết kế tiết kiệm năng lượng cũng được ra mắt.

ThinkPad X9 Aura Edition có thêm bản Trắng Ngọc Sương Mai

Ảnh: Lenovo

AI cho người dùng cá nhân

Nhằm nâng cao trải nghiệm gaming, Lenovo cũng giới thiệu Lenovo Legion Go - thiết bị PC gaming cầm tay được trang bị tay điều khiển TrueStrike và màn hình OLED chất lượng cao. Cùng với đó, hãng giới thiệu Legion Pro 7 và ba màn hình Legion Pro OLED mới đáp ứng nhu cầu gaming đỉnh cao.

Đặc biệt, thiết bị kính hiển thị Legion Glasses Gen 2 sẽ nhận được bản cập nhật phần mềm 3D Mode miễn phí giúp mở ra không gian trải nghiệm gaming toàn cảnh cho người dùng. Để đơn giản hóa việc sáng tạo nội dung, Lenovo đã giới thiệu FlickLift, giải pháp chỉnh sửa ảnh thông minh cho Yoga và IdeaPad giúp tối ưu quy trình xử lý hình ảnh.

Legion Glasses 2 với 3D Mode giúp mở rộng không gian gaming

Ảnh: Lenovo

Ngoài gaming, Lenovo cũng mở rộng danh mục sản phẩm với máy tính bảng tích hợp AI và phụ kiện mới. Chiếc Lenovo Yoga Tab mới dành cho giới sáng tạo sở hữu màn hình 3.2K PureSight Pro và các tính năng AI, trong khi mẫu Idea Tab Plus được tích hợp sẵn các công cụ AI trong thiết kế gọn nhẹ.

Với những sản phẩm mới này, Lenovo muốn khẳng định cam kết của mình trong việc mang đến trải nghiệm công nghệ thông minh, hữu ích và dễ tiếp cận cho mọi người.