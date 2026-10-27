Dự báo thời tiết ngày hôm nay 27.10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo đợt mưa lớn 3 ngày tới. Trong đêm qua và sáng sớm nay 27.10, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP.Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to.

Mưa lớn miền Trung 3 ngày tới có nguy cơ gây ra ngập úng cục bộ ở vùng trũng, thấp ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 26.10 đến 3 giờ ngày 27.10 có nơi trên 35 mm như các trạm: Phúc Trạch (Quảng Trị) 53,4 mm; Đề Gi (Gia Lai) 39,1 mm…

Dự báo thời tiết từ chiều tối nay 27.10 đến đêm 28.10, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP.Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 50 - 100 mm, có nơi mưa rất to trên 200 mm.

Ngoài ra, từ sáng sớm nay đến chiều 27.10 khu vực từ Thanh Hóa đến TP.Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa rào và giông rải rác, lượng mưa phổ biến 10 - 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60 mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

4 tỉnh miền Trung mưa lớn 3 ngày, có nơi trên 300 mm

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo thời tiết ngày và đêm 29.10, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP.Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 20 - 50 mm, có nơi mưa rất to trên 100 mm.

Dự báo tổng lượng mưa tính từ chiều tối 27.10 đến hết đêm 29.10 ở 4 tỉnh, thành phố: Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP.Huế và TP.Đà Nẵng phổ biến 70 - 150 mm, có nơi trên 300 mm.

Mưa lớn trong 3 ngày tới ở các tỉnh miền Trung nói trên có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Trước đó, chiều 26.10, Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đã có văn bản đề nghị 4 tỉnh, thành phố: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó đợt mưa lớn trong những ngày tới.

Dự báo thời tiết TP.HCM, trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Trong mưa giông, người dân đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ TP.HCM thấp nhất 25 - 27 độ C, cao nhất 32 - 34 độ C.

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay, trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2 - 3, nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 25 độ C, cao nhất từ 30 - 32 độ C.