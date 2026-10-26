Đề nghị 4 tỉnh miền Trung ứng phó mưa lớn dồn dập

Dự báo thời tiết miền Trung mưa lớn 3 ngày từ 27 - 29.10 ẢNH: QUANG NAM

Chiều 26.10, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đã ký văn bản của Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia gửi UBND 4 tỉnh, thành phố miền Trung, gồm: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng đề nghị triển khai các biện pháp ứng phó đợt mưa lớn dồn dập trong 3 ngày tới.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo thời tiết ngày mai 27.10 đến hết ngày 29.10, khu vực từ Hà Tĩnh - TP.Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to đến rất to và giông, lượng mưa phổ biến từ 60 - 120 mm, có nơi trên 250 mm, nguy cơ xảy ra mưa có cường độ lớn trên 100 mm/3 giờ.

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá, Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị UBND 4 tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh - Đà Nẵng theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá; thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở và nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp.

Các địa phương triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát, chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khu vực ven sông, suối, khu vực trũng thấp, có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn, nhất là các khu vực đã xảy ra mưa lớn; khơi thông dòng chảy; sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả khi xảy ra thiên tai.

4 tỉnh miền Trung mưa lớn 3 ngày, có nơi trên 250 mm

Chủ động tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông tại các ngầm, tràn, đường giao thông bị ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở. Các địa phương kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo thông suốt trên các trục giao thông chính, chống ngập lụt khu đô thị, khu công nghiệp.

Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia cũng đề nghị các địa phương chỉ đạo kiểm tra, rà soát, triển khai biện pháp đảm bảo an toàn các hầm, lò khai thác khoáng sản, công trình đang thi công, các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, thủy lợi nhỏ, hồ xung yếu.

Các địa phương chủ động vận hành điều tiết các hồ chứa thủy điện, thủy lợi nhằm chủ động đón lũ, đảm bảo an toàn công trình và hạ du; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết các hồ chứa và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia cũng đề nghị chính quyền các địa phương tăng cường công tác thông tin truyền thông, đặc biệt là tuyến thông tin cơ sở để cập nhật thông tin, tuyên truyền, phổ biến kỹ năng ứng phó mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để nhân dân biết, chủ động phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại.