Chiều 26.10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã có cảnh báo về đợt mưa lớn 3 ngày sắp xảy ra ở các tỉnh miền Trung.

Dự báo, tổng lượng mưa tính từ chiều tối 27.10 đến hết ngày 29.10 ở khu vực từ Hà Tĩnh đến TP.Đà Nẵng phổ biến 60 - 120 mm, có nơi trên 250 mm.

ẢNH: NHẬT THỊNH



Dự báo thời tiết bắt đầu từ chiều tối mai 27.10 đến ngày 28.10, các tỉnh miền Trung, gồm: Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP.Huế và TP.Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và giông, lượng mưa phổ biến 40 - 70 mm, có nơi mưa rất to trên 150 mm; nguy cơ xảy ra mưa có cường độ lớn trên 100 mm/3 giờ.

Ngoài ra, chiều tối và đêm nay 26.10, các tỉnh, thành phố, gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị và Huế có mưa rào và giông rải rác. Dự báo lượng mưa phổ biến 20 - 40 mm, có nơi mưa to trên 80 mm. Trong mưa giông, người dân đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

4 tỉnh miền Trung mưa lớn 3 ngày, có nơi trên 250 mm

Dự báo thời tiết từ đêm ngày 28.10 đến ngày 29.10, các tỉnh, thành phố: Hà Tĩnh, Quảng Trị. Huế và Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và giông. Dự báo lượng mưa phổ biến 20 - 50 mm, có nơi mưa rất to trên 100 mm.

Theo đó, tổng lượng mưa tính từ chiều tối 27.10 đến hết ngày 29.10 ở khu vực từ Hà Tĩnh đến TP.Đà Nẵng phổ biến 60 - 120 mm, có nơi trên 250 mm.

Chia sẻ với Thanh Niên, một chuyên gia của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của đới gió đông có xu hướng hoạt động mạnh hơn trong những ngày tới, bắt đầu từ đêm nay 26.10 - 30.10 ở các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa đến TP.Đà Nẵng xuất hiện mưa rào và giông trên diện rộng.

Tuy nhiên, đợt mưa lớn này tập trung chủ yếu ven biển và theo như các số liệu quan trắc, các phân tích đến thời điểm nay chưa ghi nhận dấu hiệu xuất hiện mưa cực đoan.