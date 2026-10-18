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    Nam bộ mưa lớn diện rộng kéo dài 4 ngày

    Chí Nhân
    Chí Nhân
    Trưa nay, mây giông phát triển mạnh và gây mưa nhiều nơi ở TP.HCM và các tỉnh thành Nam bộ. Đợt mưa lớn dự báo có thể kéo dài đến giữa tuần sau.

    Trong đêm qua và sáng nay (18.10), Nam bộ xuất hiện mưa giông nhiều nơi, cục bộ có nơi mưa rất lớn với lượng trên 50mm như tại Điền Hải (Cà Mau) đến 91,8mm… Đợt mưa lớn tiếp tục kéo dài đến giữa tuần sau.

    Nam bộ mưa lớn diện rộng kéo dài 4 ngày- Ảnh 1.

    Mây giông phát triển mạnh gây mưa lớn ở TP.HCM và nhiều tỉnh thành Nam bộ

    NGUỒN: VNDMS

    Trưa nay, mây giông phát triển mạnh trên khu vực Nam bộ gây mưa to ở nhiều tỉnh thành. Tại TP.HCM, mây giông kéo đến và gây mưa ở các phường xã thuộc địa phận tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ. Bên cạnh đó, mưa giông xảy ra ở các phường xã thuộc TP.Đồng Nai, Tây Ninh, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long và TP.Cần Thơ.

    Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, nhiễu động trong đới gió đông trên cao hoạt động mạnh là nguyên nhân gây mưa giông ở khu vực. Dự báo đợt mây giông này có thể gây mưa với lượng phổ biến từ 5 - 20mm, có nơi trên 25mm.

    Nhiễu động gió đông có xu hướng hoạt động mạnh hơn và duy trì đến ngày 21.10. Do vậy, trong hôm nay và những ngày đầu tuần tới, thời tiết TP.HCM và Nam bộ phổ biến nắng gián đoạn, trời nhiều mây và có mưa vừa mưa to cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C. Đối với các tỉnh miền Tây, mưa có thể xuất hiện từ sáng sớm nhưng phổ biến vẫn là chiều tối.

    Giai đoạn hiện nay là cuối mùa mưa, nền nhiệt độ trung bình gia tăng và xuất hiện các hình thế trái ngược nhau khiến thời tiết có tính bất ổn định rất cao vì thế khả năng mưa lớn cục bộ kèm theo giông, sét, gió giật mạnh. Người dân cần hết sức chú ý giữ an toàn mỗi khi mưa giông xuất hiện, nhất là bà con nông dân làm việc trên đồng.

    Tại TP.HCM, mưa giông nhiều trong hôm nay và khả năng vẫn có mưa lớn, nguy cơ ngập vào chiều tối.

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