Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, ngày 25.10, khu vực Tây Bắc bộ trời có mây, có mưa rào và giông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 20 độ C; nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C.

Miền Bắc, miền Trung đón đợt mưa giông 4 ngày ẢNH: T.N

Đông Bắc bộ trời có mây và mưa rào và giông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C; nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C.

Nam bộ trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Thủ đô Hà Nội ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, nhiệt độ thấp nhất 25 - 27 độ C; nhiệt độ cao nhất 32 - 34 độ C. TP.HCM ngày nắng, chiều tối có mưa giông, nhiệt độ thấp nhất 25 - 27. độ C; nhiệt độ cao nhất 32 - 34 độ C.

Cơ quan khí tượng cho biết, trong những ngày cuối tháng 10, khu vực miền Bắc và miền Trung khả năng sẽ đón đợt mưa giông, nhiệt độ giảm nhẹ khoảng 3 - 4 độ C.

Cụ thể, khu vực miền Bắc từ đêm 26 - 29.10 sẽ có mưa rào và giông; khu vực từ Thanh Hóa - Huế từ đêm 26 - 29.10 có mưa rào và giông, có nơi mưa to; khu vực phía bắc của Duyên hải Nam Trung bộ từ ngày 27 - 29.10 có mưa rào và giông, có nơi mưa to. Sau đó, trời chuyển mưa rào rải rác đến khoảng ngày 31.10.

Khu vực Nam bộ từ khoảng ngày 28 - 29.10, chiều và tối có mưa rào và giông rải rác.

Theo dự báo, tư nay đến ngày 20.11, bão/áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ (trung bình nhiều năm trên khu vực Biển Đông là 1,6 cơn, đổ bộ vào đất liền Việt Nam là 0,6 cơn).

Trong thời kỳ dự báo, mưa diện rộng vẫn có khả năng xuất hiện trên toàn quốc, trong đó mưa vừa, mưa to có khả năng xảy ra tập trung tại khu vực Trung bộ. Các đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc bộ và Trung bộ có khả năng hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.