Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong ngày 16.10, khu vực Nam bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và giông cục bộ.

Nam bộ còn mưa giông ít nhất 6 ngày ẢNH: NHẬT THỊNH

Dự báo, chiều tối và đêm 16.10, khu vực Nam bộ và tỉnh Lâm Đồng tiếp tục có mưa giông với lượng mưa 10 - 30 mm, có nơi mưa to trên 80 mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đề phòng mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Theo cơ quan khí tượng, từ nay đến ngày 21.10, khu vực Nam bộ và tỉnh Lâm Đồng tiếp tục có mưa, một số nơi mưa to nhưng chủ yếu tập trung vào chiều tối và đêm.

Trong khi đó, đầu tuần sau sẽ có đợt không khí lạnh lệch đông ảnh hưởng đến nước ta gây ra mưa giông một số nơi miền Bắc và miền Trung. Cụ thể, khu vực Đông Bắc bộ và từ Thanh Hóa - Huế từ ngày 21 - 22.10 có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to.

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Khu vực phía bắc của duyên hải Nam Trung bộ khoảng ngày 21 - 22.10 có mưa, mưa rào rải rác; phía nam duyên hải Nam Trung bộ từ khoảng đêm 18 - 20.10 có mưa rào và giông, có nơi mưa to.

Trong tháng 10, tổng lượng mưa tại khu vực vùng núi Bắc bộ phổ biến cao hơn từ 5 - 20% so với trung bình nhiều năm (TBNN), các khu vực còn lại của Bắc bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa - Huế tổng lượng mưa phổ biến thấp hơn từ 20 - 40%; khu vực duyên hải Nam Trung bộ, cao nguyên Trung bộ và Nam bộ tổng lượng mưa thấp hơn 5 - 20% so với cùng kỳ.