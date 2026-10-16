'Siêu' El Nino gây nắng nóng bất thường, cảnh báo xâm nhập mặn ở ĐBSCL

Cập nhật về tình hình thời tiết từ nay đến cuối năm 2026, dự báo viên Hồng An, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết, ở thời điểm hiện tại, trạng thái El Nino đang duy trì ở pha rất mạnh. Trong giai đoạn từ nay đến những tháng đầu năm 2027 sẽ là thời kỳ có cường độ mạnh nhất của El Nino. Sau đó, hiện tượng này tiếp tục duy trì đến những tháng đầu mùa hè năm 2027.

Xâm nhập mặn ở các tỉnh ĐBSCL có khả năng đến sớm và gay gắt ẢNH: TUẤN MINH

Theo dự báo viên Hồng An, với cường độ rất mạnh, El Nino đã bắt đầu có những tác động rõ rệt đến thời tiết của nước ta. Cụ thể, trong tháng 9 và nửa đầu tháng 10 đã ghi nhận nền nhiệt độ trên cả nước phổ biến là cao hơn so với trung bình nhiều năm khoảng từ 1 - 2 độ C.

Đặc biệt, trong giai đoạn nửa đầu tháng 10, đã ghi nhận được 59 trạm khí tượng có nhiệt độ cao nhất ngày đạt và vượt giá trị lịch sử cùng thời kỳ. Trong đó, nhiều trạm khí tượng có nhiệt độ phá vỡ kỷ lục đã ghi nhận hàng chục năm trước đó.

Cụ thể, trạm khí tượng Bảo Lạc (Cao Bằng) ghi nhận kỷ lục nhiệt độ ngày 1.10 là 37 độ C, phá vỡ kỷ lục ghi nhận 57 năm trước là 36,4 độ C; trạm khí tượng Ba Vì (Hà Nội) ghi nhận kỷ lục nhiệt độ ngày 1.10 là 35,5 độ C, phá vỡ kỷ lục ghi nhận 23 năm trước là 35 độ C; trạm khí tượng Nam Đông (Huế) ghi nhận kỷ lục nhiệt độ ngày 1.10 là 35,6 độ C, phá vỡ kỷ lục ghi nhận 39 năm trước là 35,5 độ C...

Theo chị Hồng An, trong giai đoạn tháng 11.2026, nhiệt độ trung bình trên cả nước sẽ cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 1 - 2 độ C. Sang tháng 12.2026 và tháng 1.2027, nhiệt độ phổ biến sẽ cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5 - 1,5 độ C. Riêng khu vực cao nguyên Trung bộ cũng như các tỉnh Nam bộ sẽ cao hơn từ 1 - 2 độ C.

Đối với bão cũng như áp thấp nhiệt đới, dự báo từ nay đến hết tháng 10.2026 chưa có dấu hiệu của bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông. Trong giai đoạn tháng 11.2026 - tháng 1.2027, dự kiến trên Biển Đông chỉ còn khoảng từ 1 - 2 cơn và ít có khả năng ảnh hưởng đến đất liền của Việt Nam.

Chuyên gia cũng đặc biệt lưu ý đến tác động của El Nino có thể ảnh hưởng đến lượng mưa cũng như nguồn nước. Trong những tháng còn lại của năm 2026, lượng mưa ở khu vực Trung bộ có khả năng sẽ thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ và mùa mưa ở các tỉnh cao nguyên Trung bộ cũng như khu vực Nam bộ có khả năng là sẽ kết thúc sớm.

Vì vậy, dòng chảy trên các sông ở miền Trung, miền Nam sẽ thấp hơn so với trung bình nhiều năm khiến cho tình trạng xâm nhập mặn ở các tỉnh ĐBSCL có khả năng đến sớm và gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm cũng như là cùng kỳ của năm 2026.