4 tính năng quan trọng phải có khi chọn mua sạc dự phòng

Sạc dự phòng là phụ kiện hữu ích để nạp năng lượng cho điện thoại khi ra ngoài cả ngày, nhất là lúc sử dụng các tính năng ngốn pin như định vị hay quay video. Tuy nhiên, việc chọn mua những sản phẩm giá rẻ, thay vì các sản phẩm chính hãng có chứng nhận an toàn, tiềm ẩn nhiều rủi ro lớn.

Đối với những thiết bị đắt tiền có giá hàng chục triệu đồng, việc tiết kiệm số tiền nhỏ để sử dụng một cục sạc kém chất lượng là điều không đáng. Nó có thể tự chập mạch và phá hủy luôn cả thiết bị đang kết nối. Dưới đây là 4 tính năng an toàn cốt lõi giúp phân biệt một sản phẩm tốt và hàng kém chất lượng.

Đừng để smartphone cao cấp gặp họa vì sạc dự phòng thiếu loạt tính năng an toàn ẢNH: BELKIN

Hệ thống quản lý pin (BMS)

Hệ thống quản lý pin (BMS) được ví như 'bộ não' của sạc dự phòng chất lượng cao. Tính năng này liên tục giám sát và chủ động ngắt dòng điện để ngăn chặn tình trạng sạc quá mức hoặc chập mạch khi bạn cắm sạc qua đêm hoặc để quên trong balo.

BMS không chỉ tối ưu hóa tốc độ sạc phù hợp mà còn bảo vệ tuổi thọ của các cell pin bên trong. Một số hãng lớn như Belkin thậm chí sử dụng thiết bị chip kép giúp chống quá dòng, quá áp và tự ngắt hoàn toàn khi sạc dự phòng quá yếu nhằm bảo vệ hệ thống.

Bảo vệ nhiệt độ

Tính năng bảo vệ nhiệt độ thường đi liền với BMS, hoạt động dựa trên các cảm biến nhiệt chuyên dụng và cơ chế ngắt mạch tự động. Khi bạn sạc pin ngoài trời nắng nóng hoặc trong túi khiến nhiệt độ vượt ngưỡng từ 60 đến 70 độ C, bộ sạc sẽ lập tức tạm dừng để chờ nguội.

Cơ chế này bảo vệ mạch tích hợp không bị biến dạng và ngăn nguy cơ gây cháy nổ nguy hiểm cho thiết bị. Ngược lại, khi nhiệt độ xuống dưới mức đóng băng tại vùng lạnh giá, sạc dự phòng cũng sẽ ngừng hoạt động cho đến khi các cell pin ấm trở lại.

Sạc thông minh

Các dòng sạc dự phòng hiện đại bắt buộc phải tích hợp công nghệ sạc thông minh như Power Delivery (PD). Công nghệ này tự động nhận diện thiết bị đầu vào để điều phối mức điện áp và dòng điện phù hợp nhất, vừa đảm bảo tốc độ sạc nhanh vừa an toàn.

Nếu bạn dùng một cục sạc công suất lớn cho laptop, tính năng này sẽ ngăn bộ sạc đẩy dòng điện cao áp đó vào một chiếc smartphone. Một số loại sạc tiên tiến còn có màn hình hiển thị chính xác tên thiết bị (như iPhone hay Samsung) để người dùng an tâm về việc tối ưu hóa dòng điện.

Chứng nhận an toàn

Một sản phẩm đáng tin cậy phải in rõ các biểu tượng chứng nhận an toàn được kiểm định độc lập bởi các quốc gia. Tại Mỹ, nhãn UL xác nhận thiết bị không có nguy cơ hỏa hoạn và nhãn FCC bảo chứng cho sự tuân thủ tiêu chuẩn bắt buộc; tương tự là nhãn CSA của Canada, CE của châu Âu hay PSE của Nhật Bản.

Bên cạnh đó, biểu tượng RoHS cho thấy quy trình sản xuất đã kiểm soát hoàn toàn các chất độc hại. Đây là những con dấu chứng nhận giá trị mà người dùng bắt buộc phải tìm kiếm và đối chiếu kỹ lưỡng trên bao bì trước khi quyết định xuống tiền mua sản phẩm.