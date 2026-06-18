Chuột không dây Bluetooth hay Wireless 'ngốn' pin hơn?

Ngày nay, mức độ phổ biến của các thiết bị ngoại vi không dây, đơn cử như chuột máy tính, là không thể phủ nhận. Chúng hiện diện ở mọi nơi, từ văn phòng cơ bản cho tới những phòng game lớn. Nhưng chắc hẳn ai trong chúng ta cũng từng trải qua một tình huống ngạc nhiên là thời lượng sử dụng pin chuột cạn kiệt chỉ sau một thời gian ngắn. Vậy điều này xuất phát từ đâu?

Chuột không dây sử dụng Bluetooth hay Wireless ít ngốn pin hơn?

Thực tế, chuẩn kết nối mà chuột đang sử dụng có ảnh hưởng lớn đến mức độ tiêu hao năng lượng. Các đo lường kỹ thuật chỉ ra rằng giao thức không dây 2,4 GHz (dùng đầu thu USB) tiêu thụ từ 10 đến 30 mW, cao gấp 10 đến 30 lần so với mức tiêu thụ siêu nhỏ khoảng 1 mW của công nghệ Bluetooth Low Energy.

Chuột không dây sử dụng Bluetooth tiêu thụ pin ít hơn chuột Wireless 2,4 GHz ẢNH: PHONG ĐỖ

Khác biệt cốt lõi dẫn đến sự chênh lệch vô cùng lớn này nằm ở tần suất gửi báo cáo vị trí và cách thiết bị duy trì liên lạc với máy tính. Các dòng chuột 2,4 GHz thường gửi tín hiệu vị trí 1.000 lần mỗi giây (thậm chí lên tới 8.000 lần) để triệt tiêu độ trễ. Ngược lại, chuẩn Bluetooth thường hoạt động quanh mức 125 lần mỗi giây. Việc giảm phần lớn khối lượng công việc truyền tải giúp vi mạch chuột Bluetooth có nhiều thời gian 'nghỉ ngơi' hơn, từ đó tiết kiệm pin đáng kể.

Cần lưu ý, mức chênh lệch trong thực tế phụ thuộc mạnh vào từng mẫu chuột, tần suất báo cáo vị trí, cảm biến, firmware, đèn RGB và dung lượng pin

Bên cạnh đó, cơ chế duy trì đường truyền sóng vô tuyến của hai công nghệ này cũng được tối ưu theo mục tiêu khác nhau. Sau khi gửi đi một gói dữ liệu, kết nối Bluetooth Low Energy có thể cho phép bộ phát sóng nhanh chóng chuyển sang trạng thái tiết kiệm điện, tiêu thụ dòng điện rất thấp. Trong khi đó, chuột không dây 2,4 GHz hiệu năng cao thường ưu tiên độ trễ thấp và phản hồi tức thì, nên việc duy trì sóng vô tuyến, cảm biến và bộ xử lý phải hoạt động thường xuyên hơn.

Ngoài ra, các thành phần phần cứng bên trong như cảm biến quang học nhạy bén và hệ thống đèn LED RGB cũng là tác nhân 'hút' pin mạnh mẽ. Một thiết bị chạy ở tần số quét cao của chế độ 2,4 GHz, kết hợp với việc bật đèn chiếu sáng có thể làm thời lượng pin giảm nhanh, đặc biệt trên các mẫu chuột gaming gọn nhẹ với pin dung lượng nhỏ. Để bảo toàn năng lượng, các chuyên gia phần cứng luôn khuyến nghị người dùng tắt hoàn toàn hệ thống đèn LED và hạ tần suất lấy mẫu khi chuyển sang làm các công việc cơ bản.

Nhìn chung, nếu bạn là một game thủ cần độ chính xác tuyệt đối từng mili-giây, giao thức 2,4 GHz là một sự đánh đổi năng lượng hoàn toàn xứng đáng. Tuy nhiên, đối với dân văn phòng hoặc người dùng phổ thông, thói quen gạt công tắc sang chế độ Bluetooth sẽ là giải pháp hàng đầu giúp thiết bị hoạt động bền bỉ hơn.