Bí quyết giúp pin laptop dùng lâu hơn

Trong kỷ nguyên công nghệ hiện đại, các linh kiện phần cứng, chương trình và hệ điều hành ngày càng trở nên tiết kiệm năng lượng hơn, giúp các dòng laptop đời mới có thể hoạt động liên tục nhiều giờ chỉ với một lần sạc dưới cấu hình mặc định. Hệ điều hành Windows thường chọn giải pháp 'Balanced' (Cân bằng) theo mặc định nhằm mang lại sự kết hợp lý tưởng giữa hiệu suất và thời lượng pin. Thế nhưng, có một cài đặt đơn giản mà bạn dễ dàng thay đổi để kéo dài thời lượng pin laptop thêm hơn một giờ đồng hồ mà không hề làm ảnh hưởng đến hiệu năng của máy, đó chính là mức độ sáng màn hình.

Mẹo đơn giản giúp kéo dài thời lượng sử dụng pin laptop

Màn hình hiển thị là một trong những linh kiện tiêu thụ điện năng lớn nhất của máy tính xách tay. Không giống như các linh kiện khác có thể tự động điều chỉnh lượng điện tiêu thụ dựa trên khối lượng công việc xử lý, màn hình lại liên tục ngốn pin trong suốt thời gian hoạt động, và độ sáng màn hình càng tăng thì tốc độ hao pin càng nhanh.

Thời lượng pin của laptop phụ thuộc lớn vào độ sáng màn hình ẢNH: PHONG ĐỖ

Các bài kiểm tra phân tích cho thấy việc giảm độ sáng đi 30% có thể làm giảm tốc độ xả pin tới 30%. Do đó, hạ thấp mức độ sáng màn hình là một trong những giải pháp đơn giản và mang lại kết quả nhận thấy được ngay lập tức. Người dùng có thể dễ dàng tiếp cận thanh trượt điều chỉnh độ sáng qua mục Quick Settings (hoặc phím tắt Windows + A) trên Windows, hoặc qua Control Center (phím tắt fn + C) trên macOS, bên cạnh các nút bấm chuyên dụng trên bàn phím.

Mức độ sáng tối ưu cho laptop phụ thuộc hoàn toàn vào môi trường làm việc của bạn. Khi sử dụng máy ở trong nhà, bất kỳ mức độ sáng nào trong khoảng từ 40 - 60% cũng đều phù hợp để hiển thị tốt, trong khi việc sử dụng ngoài trời mới đòi hỏi độ sáng cao hơn. Việc hạ thấp độ sáng không chỉ cải thiện thời lượng pin, mà còn giúp giảm thiểu tình trạng mỏi mắt khi làm việc trong thời gian dài. Ngoài ra, nếu thiết bị hỗ trợ, bạn nên kích hoạt tính năng độ sáng thích ứng hoặc tự động điều chỉnh độ sáng dựa trên điều kiện ánh sáng xung quanh trong mục cài đặt hệ thống của Windows và macOS để không phải chỉnh tay khi đổi vị trí ngồi.

Tóm lại, dù có rất nhiều phương pháp phức tạp để tối ưu hóa thời lượng pin cho máy tính xách tay, việc điều chỉnh và hạ thấp độ sáng màn hình rõ ràng là hành động đầu tiên bạn nên thực hiện. Đây là giải pháp đơn giản nhất, mang lại hiệu quả tức thì mà hoàn toàn không gây bất kỳ ảnh hưởng tiêu cực nào đến hiệu suất vận hành hay khả năng sử dụng của máy.