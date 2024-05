4 trải nghiệm không thể bỏ qua khi đến Đà Nẵng xem Lễ hội pháo hoa

Loạt show diễn đẳng cấp quốc tế tại Bà Nà Hills

Trước khi có mặt tại khán đài pháo hoa vào buổi tối, bạn không thể bỏ lỡ không khí hội hè cực kỳ sôi động diễn ra suốt cả ngày tại Sun World Ba Na Hills. Hè này, lần đầu tiên tại Bà Nà xuất hiện một loạt các nghệ sĩ huyền thoại thế giới trong các lĩnh vực xiếc và ảo thuật, trong đó phải kể đến huyền thoại Maestro Voronin - "David Copperfield" của làng ảo thuật hài thế giới, hay Crystal Ladies - cặp sao song sinh từng xuất hiện tại The Ellen Show đình đám.

Thưởng thức hàng loạt show diễn tại Bà Nà Hills với những nghệ sĩ hàng đầu thế giới

Tại đây, bạn sẽ được hòa vào không khí sôi động của show WOW Kingdom - bữa đại tiệc xiếc và ảo thuật hàn lâm với loạt bộ môn nghệ thuật trình diễn như giữ thăng bằng, diabolo, juggling, đu bay, uốn dẻo...; hay Fairy Blossom - show diễn quy tụ hơn 300 nghệ sĩ, diễn viên xiếc, diễn viên múa, vũ công, nhạc công, với sự xuất hiện của cặp đôi nghệ sĩ đình đám Oleg Izossimov - nghệ sĩ xiếc cân bằng tay vĩ đại, một kỷ lục gia bất bại; và Olga Moreva - nghệ sĩ xiếc đu dây hàng đầu thế giới.



Mùa hè này cũng là lần đầu tiên Sun World Ba Na Hills tổ chức show diễn dành cho cộng đồng LGBT, quy tụ 15 nghệ sĩ bao gồm 6 Queen (người đẹp đạt giải tại các cuộc thi Miss LGBT thế giới), là những nhân vật có tầm ảnh hưởng, có nhiều đóng góp cho cộng đồng LGBT và đấu tranh vì bình đẳng giới.

DIFF 2024 "chiêu đãi" du khách nhiều combo hấp dẫn

Để vừa xem pháo hoa, vừa vui chơi thỏa thích tại Bà Nà Hills mà tiết kiệm chi phí, bạn có thể lựa chọn mua combo All in one (gồm vé xem pháo hoa, vé cáp treo Bà Nà và buffet trưa tại Bà Nà). Combo hiện được bán trên cổng thông tin của DIFF (diff.vn), với mức với giá 1,750 triệu đồng/vé người lớn và 1,5 triệu đồng/vé trẻ em.

Xem show trình diễn nghệ thuật trên nước lần đầu tiên có tại Đà Nẵng

Vốn nổi tiếng với các trò chơi cảm giác mạnh, Công viên châu Á - Asia Park tiếp tục mang đến Jetski & Flyboard Show mang tên Âm hưởng của dòng sông (Symphony of River) - show diễn có thể thổi bay cơn nóng mùa hè bằng sự kết hợp độc đáo giữa nghệ thuật thể thao mạo hiểm với âm nhạc, ánh sáng, các vũ điệu điêu luyện trên mặt nước và màn pháo hoa mãn nhãn. Show diễn được ứng dụng các công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới, đem đến những màn trình diễn như bước ra từ phim bom tấn Hollywood. Dự kiến, Symphony of River sẽ diễn ra tại Công viên châu Á với hai suất diễn gồm 1 show vào ban ngày và một show vào buổi tối kết hợp với bắn pháo hoa.

Symphony of River là điểm nhấn trong chuỗi show trình diễn tại Đà Nẵng mùa hè này

Để thuận tiện vui chơi và tiết kiệm chi phí, bạn có thể lựa chọn vé combo gồm 1 suất buffet và 1 vé Jetski Show. Với show ban ngày, combo có giá 400.000 đồng/người lớn, 300.000 đồng/trẻ em. Với show buổi tối, combo có giá 650.000 đồng/người lớn và 550.000 đồng/cho trẻ em.

Show diễn nghệ thuật truyền thống "Rối Việt" lần đầu tiên xuất hiện tại Đà Nẵng

Cũng tại Công viên châu Á, show diễn "Rối Việt" sẽ được trình diễn vào tất cả các ngày trong tuần bởi các nghệ sĩ Nhà hát Múa rối Việt Nam, với hai suất diễn vào 19 giờ và 20 giờ 15 trên sân khấu Marina thuộc Nhà hát Ầu Ơ, có sức chứa khoảng 600 chỗ ngồi. Giá vé show Rối Việt từ 120.000 đồng - 150.000.00 đồng (tùy theo gói combo hay mua vé lẻ).

Ngắm pháo hoa từ … phòng ngủ

Đây là đặc quyền cho các du khách tới Đà Nẵng và chọn lưu trú tại Novotel Danang Premier Han River - khách sạn 5 sao đầu tiên tại thành phố. Nằm ngay bên bờ sông Hàn và có tầm nhìn thẳng ra bãi bắn pháo hoa, từ các phòng ngủ của khách sạn, bạn sẽ được tận hưởng cảm giác với tay ra là chạm vào các chùm pháo hoa rực rỡ.

Góc chiêm ngưỡng pháo hoa từ SKY36 của Novotel Danang Premier Han River

Tầng 36 - tầng trên cùng của khách sạn là quán bar SKY36 cao nhất Đà Nẵng. Với độ cao lý tưởng, từ bất cứ góc nào của SKY36, bạn đều có thể thu vào tầm mắt những màn pháo hoa rực rỡ giữa không khí sôi động của các màn trình diễn nghệ thuật trên sân khấu quán bar này.

Với các lựa chọn lưu trú bình dân hơn tại Đà Nẵng, bạn có thể tham khảo các khách sạn, homestay nhỏ trên đường Bạch Đằng, Trần Phú, Trần Hưng Đạo gần nơi bắn pháo hoa. Các du thuyền trên sông Hàn cũng là lựa chọn thú vị cho những người muốn trải nghiệm DIFF một cách mới mẻ.

InterContinental Danang Sun Peninsula Resort là điểm nghỉ dưỡng lý tưởng cho du khách Đà Nẵng

Ngoài ra, dành cho những người chọn đến Đà Nẵng vừa xem lễ hội pháo hoa, vừa để nghỉ dưỡng hè này, các resort sang trọng như InterContinental Danang Sun Peninsula Resort trên bán đảo Sơn Trà vừa được Bill Gates chọn khi đến Việt Nam sẽ là lựa chọn lý tưởng cho kỳ nghỉ thượng lưu. Từ resort này, du khách có thể di chuyển nhanh đến các điểm check-in đẹp, các công trình kiến trúc độc đáo, gắn liền với nhiều giá trị văn hóa lịch sử quan trọng của Đà Nẵng như: Đỉnh Bàn Cờ, chùa Linh Ứng, hay ngọn hải đăng Tiên Sa, Mũi Nghê...

Bên cạnh đó, các khách sạn như Premier Village Danang (bãi biển Mỹ An) hay Mercure Danang French Village Bana Hills tọa lạc ngay trên đỉnh Bà Nà sẽ giúp cho hành trình vui chơi trải nghiệm Đà Nẵng trong mùa pháo hoa thuận lợi và tiện nghi hơn rất nhiều.

Tắm biển, vui chơi tại bãi biển Mỹ Khê

Bãi biển Mỹ Khê dường như là điểm đến không thể không tới khi chọn du lịch tại Đà Nẵng. Được Forbes vinh danh là một trong những bãi biển quyến rũ nhất hành tinh, Mỹ Khê là điểm đến "sống ảo" bậc nhất tại thành phố biển.

Bãi biển Mỹ Khê với vẻ đẹp say đắm lòng người

Sở hữu bờ cát trắng mịn, dài và phẳng, bãi biển Mỹ Khê có rất nhiều trò chơi trên biển như dù lượn, lướt ván, mô tô nước, ca nô kéo phao... Đồng thời, bạn đừng quên thưởng thức các món hải sản hấp dẫn ven bờ biển, mỳ quảng tại làng cổ Túy Loan, bánh nậm Mỹ Khê, đặc sản gỏi trứng cá chuồn… để có một mùa hè khó quên nhất tại Đà Nẵng.

Đồng hành cùng DIFF 2024, Đà Nẵng cũng sẽ tổ chức 40 hoạt động tại khắp các ngõ ngách của thành phố biển như chương trình Random dance Kpop, lễ hội Water Fest, liên hoan phim DANAFF II, đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á… Đây là chuỗi những sự kiện vô cùng sôi động kéo dài suốt mùa hè, sẽ mang đến những trải nghiệm vui chơi bất tận dành cho du khách trong mùa DIFF năm nay.