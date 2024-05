Hè này, đi đâu chơi?

Trải nghiệm hành trình thay vì điểm đến

Ngay khi tuyến tàu cao tốc từ cảng Sài Gòn - Hiệp Phước (H.Nhà Bè, TP.HCM) đi Côn Đảo (Bà Rịa-Vũng Tàu) khai trương hồi đầu tuần, chị Quỳnh Thanh (ngụ Q.10, TP.HCM) đã gọi điện rủ gia đình em gái dưới Vũng Tàu lên lịch đưa gia đình đi Côn Đảo chơi vào tháng 7, khi đám trẻ được nghỉ hè. Mọi năm, tháng 7 nào chị Thanh cũng gửi con trai xuống Vũng Tàu chơi 1 tuần. Năm nay do có tàu mới nên chị đổi lịch. Dù rất thích Côn Đảo nhưng từ lần đi cách đây 11 năm, chị Thanh chưa trở lại dù trước đó cậu con trai đã từng vài lần đề xuất mẹ đưa ra đảo xem rùa đẻ trứng. Phần lớn nguyên nhân là vé máy bay khá khó mua và đắt đỏ. Nếu rủ thêm gia đình, bạn bè 4 - 5 người sẽ phải chi tới khoảng 20 triệu đồng tiền vé máy bay, rất lớn cho chuyến đi 3 ngày 2 đêm.

Nhiều sản phẩm city tour tại TP.HCM được du khách lựa chọn

H.K

"Tôi xem hình ảnh rồi, ngồi vé VIP tàu cao tốc khá thoải mái mà vé thường cũng ổn. Tổng chi phí đi lại rẻ hơn nửa. Quan trọng là trải nghiệm đi tàu trên biển khá thú vị. Hành trình cũng không quá dài, chỉ hơn 4 tiếng thôi. Không chỉ bọn trẻ mà bản thân người lớn chúng tôi cũng rất háo hức. Con trai tôi còn nói sẽ mang sẵn giấy bút để vẽ lại hình ảnh biển nhìn từ boong tàu", chị Thanh kể.

Trước khi trải nghiệm đi tàu ra đảo cùng gia đình em gái, ngay đầu tháng 6 này, 2 mẹ con chị Quỳnh Thanh sẽ thực hiện trước hành trình đi tàu hỏa ra Nha Trang. Kế hoạch này đã được lên từ trước Tết Nguyên đán vừa rồi nhưng do sắp xếp lịch nghỉ quá sát nên chị không kịp mua vé tàu. Rút kinh nghiệm, chị đã "chốt" xong vé tàu TP.HCM - Nha Trang đi ngày 6.6, khoang 4 giường nằm điều hòa với giá vé chỉ 550.000 đồng/chiều. Năm nay, thay vì tính điểm đến như những mùa hè trước, chị Thanh lại tìm hiểu những trải nghiệm mới thông qua hành trình di chuyển để "đổi vị" cho các chuyến đi mùa hè với con trai. Điều này khiến chị cảm thấy rất thú vị.

Cũng lên kế hoạch đi tàu vào TP.HCM tháng 7 này, gia đình chị Thanh Thủy (ngụ Hà Nội) đang tính nghỉ khoảng 1 tuần để trải nghiệm trọn vẹn hành trình xuyên Việt bằng tàu hỏa từ Bắc vào Nam. Từ năm ngoái, khi giá vé máy bay bắt đầu đắt đỏ, nhà chị Thanh Thủy không còn đi chơi quá xa như vào Đà Nẵng hay Phú Quốc mà thường tự lái xe nhà đi những tỉnh thành gần Hà Nội. Khi thì Hạ Long, Quảng Ninh, khi thì lên Ba Vì, Tam Đảo… "Đợt rồi tôi đọc báo thấy khai trương mấy đoàn tàu hỏa đẹp lắm, nối từ Hà Nội vào Đà Nẵng rồi lại từ Đà Nẵng tới TP.HCM. Mà giá cũng ổn, cao nhất khoảng hơn 800.000 đồng/người thôi. Nhà 4 người, thuê nguyên cả khoang là đẹp. Chúng tôi đang tính sẽ ở lại Đà Nẵng khoảng 1 - 2 đêm, sau đó mới vào TP.HCM. Tôi và chồng đi tàu từ cách đây 20 năm rồi, khi đó chỉ có ghế ngồi cứng nóng thôi chứ làm gì có điều hòa. Giờ đi lại cũng hay, cho 2 đứa nhỏ trải nghiệm luôn. Bọn này chắc chạy khắp tàu", chị Thanh Thủy hào hứng chia sẻ.

Du lịch nội vùng, "bán" tự túc lên ngôi

Theo dự đoán của các doanh nghiệp (DN) lữ hành, nhu cầu du khách mùa hè không quá khác biệt so với kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5. Khoảng cách các điểm đến được lựa chọn sẽ không quá xa, dù là đi chơi trong nước hay nước ngoài. Các tour nước ngoài trong khung giá 8 - 15 triệu đồng/khách chiếm lợi thế ở thị phần khách lẻ, khách nhóm gia đình. Ở tour nội địa, giá vé máy bay tăng cao tác động đến xu hướng và cách thức đi du lịch của người dân trong mùa hè này. Người dân sẽ chuyển hướng sang tour du lịch đường bộ, đường sắt, chấp nhận tăng thời gian di chuyển để tiết kiệm chi phí. Nói cách khác, du lịch nội vùng sẽ lên ngôi do áp lực từ giá vé máy bay.

Ngành du lịch chuẩn bị đón một mùa hè sôi động

H.K

Bà Phạm Phương Anh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Truyền thông Du lịch Việt, chia sẻ, mùa hè năm 2024 có rất nhiều thuận lợi cho mảng du lịch MICE nội địa nhờ hạ tầng giao thông các cao tốc thuận tiện kết nối các điểm đến. Phan Thiết, Cam Ranh, Nha Trang… là những điểm đến có hạ tầng du lịch tốt, có khả năng phục vụ các đoàn khách lớn và bãi biển đẹp vừa thuận tiện nghỉ dưỡng, vừa có thể tổ chức nhiều hoạt động team-building với số lượng người tham dự lớn. Mảng du lịch MICE dành cho các DN, đơn vị cũng dự báo bùng nổ trong dịp hè 2024 bởi đây là thời điểm lý tưởng để các DN, đơn vị tổ chức các chuyến du lịch cho nhân viên, đối tác, khách hàng hoặc kết nối tinh thần đồng nghiệp, xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Theo ghi nhận của Du lịch Việt, xu hướng du lịch hè của các gia đình, khách lẻ năm nay cũng có nhiều thay đổi. Du khách ưu tiên những điểm đến gần, thậm chí ngay trong nội đô nhưng có trải nghiệm mới. Đơn cử, một số tuyến tour nội đô đang thu hút rất nhiều du khách đến TP.HCM trong mùa hè năm 2024 như "Du lịch thiên nhiên và cộng đồng tại Cần Giờ"; các điểm tham quan văn hóa lịch sử trong tour "Từ Sài Gòn đến TP.HCM hôm nay", "Ngắm thành phố bằng xe bus"; hoặc ngắm hoàng hôn bằng tuyến bus sông… Dịp lễ 30.4 và 1.5 vừa qua, các sản phẩm tour nội đô TP.HCM cũng giúp tăng thu hút khách hơn 20% nhờ nhiều sản phẩm tour mới lạ, hành trình tour hấp dẫn hơn và có đến hơn 90% du khách đi tour liên tỉnh có lưu trú tại TP khi được khảo sát đều rất thích thú khi tham gia các tour nội đô này. Đối với các hành trình du lịch nước ngoài, những điểm đến quen thuộc ở châu Á gồm: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan… vẫn là lựa chọn hàng đầu. Bên cạnh đó, các hành trình xa như châu Âu, Úc, Mỹ… cũng rất thu hút du khách với thời gian hành trình tour từ 5 - 12 ngày.

Các địa phương tưng bừng mùa lễ hội chào hè 2024

N.A

"Nét mới năm nay là du khách sẽ chủ động săn vé rẻ, tính toán nhiều hơn tới phương tiện di chuyển do giá vé máy bay dự báo sẽ tiếp tục tăng cao. Vì thế, bên cạnh việc hợp tác liên kết với nhiều đối tác cung cấp dịch vụ để có mức giá tour tốt nhất, mức tiết giảm hợp lý, chúng tôi còn xây dựng sản phẩm mới: tất cả các tuyến tour nội địa của Du lịch Việt sẽ tách riêng vé máy bay, tour tại điểm đến để tạo thuận lợi cho du khách "săn vé rẻ", đồng thời công ty vẫn cung cấp dịch vụ khách sạn, vé máy bay… theo yêu cầu riêng của từng nhóm khách", bà Phạm Phương Anh thông tin thêm.

Tương tự, đánh giá nhu cầu khách hàng của TST Tourist cũng cho thấy hiện nay có đến 30 - 40% khách hàng có mong muốn du lịch tự túc, đặc biệt là đối với các tour trong nước và tour Đông Nam Á. Nắm bắt nhu cầu trên, TST Tourist đã thiết kế sẵn 4 gói sản phẩm mang lại sự tiện ích đa dạng cho du khách, bao gồm các gói "combo tour" không hẳn "tự túc" hoàn toàn mà được "đóng gói cơ bản" đảm bảo cho du khách có sự kiểm soát tốt về tài chính, hạn chế phát sinh nhưng vẫn thỏa yêu cầu du lịch nhóm nhỏ mọi lúc mọi nơi. Bên cạnh đó là 3 dòng tour chuyên đề Tiết kiệm, Tiêu chuẩn và Cao cấp với tiêu chí dịch vụ đảm bảo từ cơ bản đến cao cấp, đáp ứng nhu cầu cả ba phân khúc khách săn sale tiết kiệm; tour tiêu chuẩn TST Tourist với chất lượng dịch vụ từ 4 sao và tour Cao cấp là dòng tour chọn lọc có những điểm đến độc đáo, tiêu chuẩn dịch vụ chuẩn 5 sao từ hàng không cho đến dịch vụ, khách sạn…

Nhận định thị trường du lịch hè năm 2024 sẽ trở nên sôi động từ cuối tháng 5, nhiều DN lữ hành đã lên sản phẩm để phục vụ du khách. Đối với một số tour du lịch trong nước, khởi hành từ TP.HCM, khách được giảm nhiều nhất tới 50%. Bên cạnh đó, một số tour đi đảo Nam Du, Phú Quốc, Nha Trang, Vũng Tàu, Quy Nhơn… cũng đang có mức giá tốt.

"Nóng" cuộc đua giữa các điểm đến

Trong khi khách hàng còn đang phân vân lên kế hoạch, các địa phương đã bắt đầu tăng tốc trên đường đua đẩy nhiệt cao điểm hè. Trong đó, Đà Nẵng đang được dự báo sẽ là điểm đến "hot" nhất mùa hè này khi sở hữu Lễ hội pháo hoa quốc tế (DIFF 2024) cùng loạt lễ hội và show diễn đẳng cấp quốc tế diễn ra khắp mọi ngõ ngách của TP. Là "tâm chấn" trong cơn bão giải trí hè Đà Nẵng, DIFF 2024 với chủ đề "Made in Unity - Kết nối toàn cầu - Rạng rỡ năm châu" sẽ diễn ra từ 8.6 - 13.7 tại sân khấu pháo hoa bên sông Hàn. Ngoài các "lão làng" từ những năm trước như Pháp, Ý, Ba Lan, Phần Lan và VN, DIFF 2024 còn có sự góp mặt của 3 tân binh đại diện cho Trung Quốc, Mỹ và Đức, hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả những màn trình diễn ánh sáng mãn nhãn. Để khai màn mùa pháo hoa năm nay, Đà Nẵng còn chiêu đãi du khách show trình diễn nghệ thuật thể thao Jetski & Flyboards do nhà sản xuất H2O của Úc thực hiện, hứa hẹn sẽ là điểm nhấn làm nên sự khác biệt hoàn toàn của DIFF 2024 so với các mùa trước. Được biết, sau 1 tuần mở cổng bán vé chính thức của DIFF 2024 với mức giá từ 800.000 - 3 triệu đồng theo 5 hạng khán đài, 80% số lượng vé trong 5 đêm thi đã được bán hết. Riêng đêm khai mạc vào 8.6 chỉ còn khoảng 10% số lượng vé chưa có chủ.

Chưa kể, mùa hè này là lần đầu tiên Đà Nẵng trở thành "đại sân khấu" của một chuỗi các show diễn nghệ thuật đẳng cấp quốc tế, quy tụ những ngôi sao giải trí hàng đầu thế giới như Maestro Voronin được mệnh danh là "David Copperfield" của làng ảo thuật hài thế giới, hay Crystal Ladies - cặp sao song sinh từng xuất hiện tại The Ellen Show đình đám. Đáng chú ý, Đà Nẵng đang là địa phương sở hữu lợi thế lớn nhất về cách tiếp cận khi Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines tăng cường 2.000 chuyến bay đêm; chuyến tàu hạng sang TP.HCM - Đà Nẵng vừa khai trương sau "siêu phẩm" tàu Hà Nội - Đà Nẵng cùng mạng lưới đường bộ sẵn có thuận lợi.

Không chịu kém cạnh, tiếp đà tăng trưởng nhờ bùng nổ du lịch đường bộ dịp 30.4 - 1.5, Khánh Hòa cũng chào hè 2024 tưng bừng với Liên hoan du lịch biển lần thứ 2 với chuỗi hoạt động đầy ấn tượng. Liên hoan năm nay được Khánh Hòa chọn chủ đề "Vịnh ngọc Nha Trang bừng sáng" với 12 hoạt động quảng bá sản phẩm du lịch, quảng bá ẩm thực, kích cầu du lịch, kết nối du lịch... Đáng chú ý, chương trình được tổ chức theo không gian mở, không bán vé, không che chắn xung quanh để du khách và người dân có thể tham quan, tìm hiểu, tham gia các hoạt động và tiếp cận sử dụng dịch vụ, sản phẩm tại liên hoan từ nhiều hướng ở những khu vực tổ chức. Ngoài các tuyến cao tốc vừa khánh thành nối TP.HCM tới thẳng Nha Trang chỉ sau 5 giờ chạy xe, toa xe lửa sang trọng khứ hồi Nha Trang - Quy Nhơn vừa mới ra mắt cũng thu hút sự quan tâm của rất nhiều người. Tuyến Nha Trang - Quy Nhơn có thời gian di chuyển 5 tiếng với tốc độ gần 52 km/giờ, kết nối các điểm nghỉ dưỡng nổi tiếng của Nha Trang và Quy Nhơn, hứa hẹn mang đến cho TP du lịch biển thêm quỹ du khách mới tiềm năng.

Bình Định, Ninh Thuận, Bình Thuận, Phú Quốc... cũng đang ra sức "quyến rũ" du khách với hàng loạt hoạt động du lịch hè độc đáo, hấp dẫn.

Phía bắc, các tuyến điểm du lịch như Thanh Hóa (Sầm Sơn, Hải Hòa); Nghệ An (Cửa Lò, Cửa Hội); Hà Tĩnh (Thiên Cầm); Quảng Bình (Đồng Hới, Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng); Lào Cai (Sa Pa); Hải Phòng (Cát Bà); Quảng Ninh (vịnh Hạ Long, Cô Tô)… cũng đang được các DN du lịch tất bật lên chương trình mới để phục vụ du khách. Đây đều là những địa phương nằm trong top lượng khách, doanh thu khủng trong kỳ nghỉ 30.4 - 1.5 vừa qua và đang sẵn sàng tung rất nhiều chương trình hấp dẫn cho một mùa hè tưng bừng.