40 doanh nghiệp tìm cơ hội đưa hàng Việt vào hệ thống bán lẻ Casino của Pháp

40 doanh nghiệp Việt Nam đã đến Pháp, làm việc, kết nối trực tiếp với các đơn vị thu mua của Tập đoàn Casino.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, bà Nguyễn Thảo Hiền - Phó vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường nước ngoài (Bộ Công thương) - chia sẻ: Chương trình hợp tác giữa Bộ Công thương, tập đoàn Central Retail và Tập đoàn Casino Pháp trong việc thúc đẩy đưa hàng Việt vào hệ thống Casino là cơ hội hiếm có và vô cùng quan trọng để các doanh nghiệp Việt Nam có thể trao đổi trực tiếp với các nhà thu mua của hệ thống Casino trong từng lĩnh vực ngành hàng, như thực phẩm đông lạnh, đồ đóng hộp, nông sản chế biến… Đây là cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam có thể giới thiệu trực tiếp các sản phẩm thế mạnh, tìm hiểu tiêu chuẩn và yêu cầu cụ thể của hệ thống bán lẻ quốc tế, từ đó nâng cao năng lực sản xuất, cải thiện chất lượng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường châu Âu.

"Chúng tôi kỳ vọng rằng những kết nối hôm nay sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác bền vững, giúp hàng Việt Nam hiện diện ngày càng nhiều hơn trên các kệ hàng của Tập đoàn Casino cũng như tại thị trường Pháp và các nước EU", bà Hiền nhấn mạnh.

Doanh nghiệp Việt giới thiệu sản phẩm với nhà bán lẻ Pháp ẢNH: CTV

Hiện nay, người tiêu dùng Pháp và châu Âu nói chung ngày càng quan tâm tới các sản phẩm xanh, sạch, truy xuất nguồn gốc rõ ràng, thân thiện với môi trường. Đây chính là định hướng mà doanh nghiệp Việt Nam đang nỗ lực thực hiện. Đoàn doanh nghiệp Việt Nam tham dự chương trình kết nối giao thương tại Pháp dịp này phần lớn là đại diện cho nhiều ngành hàng xuất khẩu chủ lực và tiềm năng như cà phê, hạt điều, hạt tiêu, trái cây nhiệt đới, thủy sản chế biến. Các sản phẩm này không chỉ tạo dựng thương hiệu trên nhiều thị trường mà còn được sản xuất, chế biến theo các tiêu chuẩn quốc tế như GlobalGAP, HACCP, ISO, với khả năng truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Bên cạnh đó là nhóm hàng thủ công mỹ nghệ, dệt may... đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, mẫu mã, sản xuất xanh - bền vững.

Ông Vincent Peyronnet, Tổng giám đốc ExtenC - đơn vị trực thuộc Tập đoàn Casino - kỳ vọng có thể tìm ra những sản phẩm phù hợp nhất với thị hiếu người tiêu dùng Pháp. Ông nói: "Những cuộc gặp gỡ kết nối này là rất quan trọng. Qua đó, chúng ta có thể thúc đẩy hợp tác kinh doanh. Nhân đây, chúng tôi mong muốn đa dạng hóa danh mục sản phẩm, mở rộng lựa chọn cho người tiêu dùng thông qua việc hợp tác với nhiều nhà cung cấp đến từ Việt Nam".

Đoàn doanh nghiệp Việt làm việc tại Tập đoàn Casino ẢNH: CTV

Ông Paul Lê -Phó chủ tịch Central Retail Việt Nam - chia sẻ: "Trong 40 doanh nghiệp Việt Nam tham gia chương trình kết nối giao thương tại Pháp đợt này, có những doanh nghiệp có tiềm năng xuất khẩu rất lớn, đã tham gia triển lãm thành công tại Vietnam International Sourcing 2025 vừa diễn ra tại TP.HCM. Thông qua việc kết nối giao thương, chúng tôi hy vọng sẽ góp phần đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam trong việc quảng bá, đưa hàng Việt ra thế giới".

Chương trình "Kết nối giao thương Doanh nghiệp Việt - Pháp" được tổ chức trong khuôn khổ của chương trình "Khảo sát và kết nối kinh doanh tại thị trường Pháp", diễn ra từ ngày 8 - 14.10 do Bộ Công thương và Tập đoàn Central Retail phối hợp tổ chức nhằm giới thiệu, quảng bá hàng Việt Nam tới các nhà nhập khẩu và bán lẻ ở Pháp; đồng thời củng cố mối quan hệ thương mại song phương giữa Việt Nam và châu Âu.