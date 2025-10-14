Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Doanh nghiệp

40 doanh nghiệp tìm cơ hội đưa hàng Việt vào hệ thống bán lẻ Casino của Pháp

Nguyên Nga
Nguyên Nga
14/10/2025 10:44 GMT+7

Thông tin từ Paris (Pháp), Bộ Công thương và Tập đoàn Central Retail Việt Nam phối hợp với nhà bán lẻ lớn của Pháp - Tập đoàn Casino - tổ chức chương trình kết nối giao thương doanh nghiệp Việt - Pháp với sự tham gia của 40 doanh nghiệp Việt ngay trong ngày 13.10.

40 doanh nghiệp Việt Nam đã đến Pháp, làm việc, kết nối trực tiếp với các đơn vị thu mua của Tập đoàn Casino. 

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, bà Nguyễn Thảo Hiền - Phó vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường nước ngoài (Bộ Công thương) - chia sẻ: Chương trình hợp tác giữa Bộ Công thương, tập đoàn Central Retail và Tập đoàn Casino Pháp trong việc thúc đẩy đưa hàng Việt vào hệ thống Casino là cơ hội hiếm có và vô cùng quan trọng để các doanh nghiệp Việt Nam có thể trao đổi trực tiếp với các nhà thu mua của hệ thống Casino trong từng lĩnh vực ngành hàng, như thực phẩm đông lạnh, đồ đóng hộp, nông sản chế biến… Đây là cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam có thể giới thiệu trực tiếp các sản phẩm thế mạnh, tìm hiểu tiêu chuẩn và yêu cầu cụ thể của hệ thống bán lẻ quốc tế, từ đó nâng cao năng lực sản xuất, cải thiện chất lượng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường châu Âu.

"Chúng tôi kỳ vọng rằng những kết nối hôm nay sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác bền vững, giúp hàng Việt Nam hiện diện ngày càng nhiều hơn trên các kệ hàng của Tập đoàn Casino cũng như tại thị trường Pháp và các nước EU", bà Hiền nhấn mạnh.

40 doanh nghiệp đến Pháp tìm cơ hội đưa hàng Việt vào hệ thống bán lẻ Casino - Ảnh 1.

Doanh nghiệp Việt giới thiệu sản phẩm với nhà bán lẻ Pháp

ẢNH: CTV

Hiện nay, người tiêu dùng Pháp và châu Âu nói chung ngày càng quan tâm tới các sản phẩm xanh, sạch, truy xuất nguồn gốc rõ ràng, thân thiện với môi trường. Đây chính là định hướng mà doanh nghiệp Việt Nam đang nỗ lực thực hiện. Đoàn doanh nghiệp Việt Nam tham dự chương trình kết nối giao thương tại Pháp dịp này phần lớn là đại diện cho nhiều ngành hàng xuất khẩu chủ lực và tiềm năng như cà phê, hạt điều, hạt tiêu, trái cây nhiệt đới, thủy sản chế biến. Các sản phẩm này không chỉ tạo dựng thương hiệu trên nhiều thị trường mà còn được sản xuất, chế biến theo các tiêu chuẩn quốc tế như GlobalGAP, HACCP, ISO, với khả năng truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Bên cạnh đó là nhóm hàng thủ công mỹ nghệ, dệt may... đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, mẫu mã, sản xuất xanh - bền vững.

Ông Vincent Peyronnet, Tổng giám đốc ExtenC - đơn vị trực thuộc Tập đoàn Casino - kỳ vọng có thể tìm ra những sản phẩm phù hợp nhất với thị hiếu người tiêu dùng Pháp. Ông nói: "Những cuộc gặp gỡ kết nối này là rất quan trọng. Qua đó, chúng ta có thể thúc đẩy hợp tác kinh doanh. Nhân đây, chúng tôi mong muốn đa dạng hóa danh mục sản phẩm, mở rộng lựa chọn cho người tiêu dùng thông qua việc hợp tác với nhiều nhà cung cấp đến từ Việt Nam".

40 doanh nghiệp đến Pháp tìm cơ hội đưa hàng Việt vào hệ thống bán lẻ Casino - Ảnh 2.

Đoàn doanh nghiệp Việt làm việc tại Tập đoàn Casino

ẢNH: CTV

Ông Paul Lê -Phó chủ tịch Central Retail Việt Nam - chia sẻ: "Trong 40 doanh nghiệp Việt Nam tham gia chương trình kết nối giao thương tại Pháp đợt này, có những doanh nghiệp có tiềm năng xuất khẩu rất lớn, đã tham gia triển lãm thành công tại Vietnam International Sourcing 2025 vừa diễn ra tại TP.HCM. Thông qua việc kết nối giao thương, chúng tôi hy vọng sẽ góp phần đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam trong việc quảng bá, đưa hàng Việt ra thế giới".

Chương trình "Kết nối giao thương Doanh nghiệp Việt - Pháp" được tổ chức trong khuôn khổ của chương trình "Khảo sát và kết nối kinh doanh tại thị trường Pháp", diễn ra từ ngày 8 - 14.10 do Bộ Công thương và Tập đoàn Central Retail phối hợp tổ chức nhằm giới thiệu, quảng bá hàng Việt Nam tới các nhà nhập khẩu và bán lẻ ở Pháp; đồng thời củng cố mối quan hệ thương mại song phương giữa Việt Nam và châu Âu.

Tin liên quan

Da giày Việt Nam cơ cấu lại thị trường, bám mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu 10%

Da giày Việt Nam cơ cấu lại thị trường, bám mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu 10%

Thông tin trên được nhấn mạnh tại sự kiện diễn ra ngày 9.7 tại TP.HCM, khi Hiệp hội Da giày - túi xách Việt Nam (Lefaso) tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 8 (2025-2030), đồng thời kỷ niệm 35 năm ngày thành lập.

Xuất khẩu tôm, cá tăng mạnh ở Trung Quốc, Nhật, EU

Khám phá thêm chủ đề

doanh nghiệp Bán lẻ Casino Central Retail Vụ Phát triển thị trường nước ngoài
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận