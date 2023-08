40 sinh viên ĐH Duy Tân được trả 400 - 800 USD/tháng qua hợp tác với Fore

Sau nhiều ký kết với các doanh nghiệp trong và ngoài nước để phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao, ĐH Duy Tân đã tiếp tục ký kết hợp tác với Công ty CP Fore để triển khai thêm các hoạt động đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực An toàn - An ninh mạng tại Việt Nam. Hợp tác này cùng dự án "Blue Rock" đi kèm sẽ tạo điều kiện cho 40 sinh viên DTU được Fore tập huấn và trả lương từ 400 đến 800 USD/tháng trong suốt thời gian huấn luyện.

Đặt phòng Lab tại DTU để sinh viên tiếp cận với công nghệ mới nhất trong lĩnh vực An ninh mạng

Ký kết hợp tác với Công ty CP Fore được nối kết thông qua giới thiệu của Công ty CP Suganuma và được kỳ vọng là một bước tiến quan trọng trong việc tăng cường hoạt động đào tạo và nghiên cứu của ĐH Duy Tân trong lĩnh vực An toàn-An ninh mạng.

ĐH Duy Tân, Công ty CP Suganuma và Công ty CP Fore tại lễ ký kết hợp tác

Phát biểu tại Lễ ký kết, ông Tanaka Yuto - Tổng giám đốc Công ty CP Fore nhấn mạnh: "Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đang phát triển mạnh mẽ cùng xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, bất kể một quốc gia nào cũng có nhu cầu về việc phát triển cũng như tăng cường An toàn - An ninh mạng. Bởi lẽ, đó là một trong những chiếc chìa khóa quyết định tốc độ và chất lượng phát triển của nền kinh tế quốc gia. Từ đó, nhu cầu về nguồn nhân lực làm việc trong lĩnh vực An toàn - An ninh mạng, đặc biệt là các nhân tài trẻ cũng trở nên rất quan trọng đối với mọi quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Công ty CP Fore của chúng tôi hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực An toàn - An ninh mạng. Đối với Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng, chúng tôi đánh giá rất cao về tiềm năng phát triển của các bạn trong lĩnh vực này. Cá nhân tôi rất may mắn khi sớm được tiếp cận với các công nghệ mới và các dự án về An ninh mạng ở Nhật cùng nhiều nước trên thế giới. Do đó, ký kết với ĐH Duy Tân để có những hợp tác chung về đào tạo, nghiên cứu trong lĩnh vực An toàn - An ninh mạng sẽ mang đến cho các bạn trẻ ở Việt Nam những cơ hội học tập nâng cao kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực này. Chúng tôi kỳ vọng sẽ góp phần đẩy mạnh hơn nữa sự phát triển về Công nghệ thông tin mà đặc biệt là lĩnh vực An toàn - An ninh mạng ở Đà Nẵng cũng như tại Việt Nam".

Ông Tanaka Yuto - Tổng giám đốc Công ty CP Fore phát biểu và giới thiệu Dự án "Blue Rock"

Theo chương trình hợp tác, Công ty CP Suganuma sẽ trao học bổng cho các sinh viên ĐH Duy Tân có thành tích học tập xuất sắc và phía Công ty CP Fore sẽ thiết lập một phòng Lab tại ĐH Duy Tân, tạo điều kiện cho sinh viên được tiếp cận với các thiết bị và công nghệ mới nhất trong lĩnh vực An ninh mạng. Phòng Lab này sẽ tạo ra một môi trường học tập và nghiên cứu hiện đại, giúp sinh viên áp dụng kiến thức và thực hành trong môi trường thực tế. Bên cạnh đó, các chuyên gia của Fore cũng sẽ trực tiếp tham gia vào một số hoạt động giảng dạy về chuyên ngành An ninh mạng cho sinh viên ĐH Duy Tân.

Vườn ươm nhân tài An toàn - An ninh mạng: Đào tạo và trả lương như chuyên gia

Trong khuôn khổ của các hoạt động hợp tác, ĐH Duy Tân cùng Công ty CP Suganuma và Công ty CP Fore đã ra mắt chương trình "Vườn ươm nhân tài An toàn - An ninh mạng" hay còn được gọi là Dự án "Blue Rock", hướng đến việc cung cấp cho xã hội nhiều hơn nữa các chuyên gia về An toàn thông tin.

TS Lê Nguyên Bảo, Hiệu trưởng ĐH Duy Tân cho biết: "Với các trường ĐH ngoài công lập, việc nhận được hỗ trợ, tài trợ từ phía các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp lớn của nước ngoài là điều rất khó. Tuy nhiên, đối với ĐH Duy Tân thì các hoạt động hỗ trợ từ phía các doanh nghiệp diễn ra rất thường xuyên, đặc biệt là từ các tập đoàn lớn trên thế giới như Microsoft, IBM, Samsung, LG… và bây giờ có thêm Công ty CP Fore chuyên về An ninh mạng. Điều này đã phần nào cho thấy được sự tin tưởng của các doanh nghiệp, tập đoàn đối với chất lượng đào tạo của ĐH Duy Tân trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Bởi doanh nghiệp có tín nhiệm, có tin tưởng vào chất lượng đào tạo của nhà trường thì mới quyết định đầu tư, hỗ trợ để cùng với nhà trường đào tạo và cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực chất lượng nhất".

Sinh viên Duy Tân đứng nhất nhì trên bảng xếp hạng CTF Time

Về Công nghệ thông tin nói chung và lĩnh vực An toàn thông tin nói riêng, thầy và trò ĐH Duy Tân rất tự hào vì đã gặt hái được những thành tích ấn tượng như trong các năm gần đây ĐH Duy Tân thường xuyên có mặt với vị trí nhất nhì trên bảng xếp hạng CTF Time. Ở các cuộc thi về An ninh mạng quốc gia và quốc tế, sinh viên Duy Tân luôn mang về rất nhiều giải thưởng giá trị. Mới đây nhất là vào ngày 16.8.2023, sinh viên Duy Tân đã giành giải Nhì tại chương trình Diễn tập Quốc tế APCERT 2023 - đây là một giải đấu chỉ gồm các doanh nghiệp chuyên về An toàn thông tin như VNPT, Viettel, BKAV, các ngân hàng thương mại...

40 sinh viên ưu tú của ngành An toàn thông tin và An ninh mạng trong khóa đầu tiên của dự án Blue Rock

Với khóa đầu tiên của dự án "Blue Rock", 40 sinh viên ưu tú (năm 3 và năm 4) các ngành Kỹ thuật mạng và An ninh mạng của Trường Đào tạo Quốc tế (IS) và Trường Khoa học Máy tính (SCS) thuộc ĐH Duy Tân đã được lựa chọn để tham gia. Chương trình huấn luyện dành cho sinh viên của dự án Blue Rock bao gồm các phần:

Kiểm tra kiến thức đầu vào,

Đào tạo nâng cao kiến thức cơ bản,

Đào tạo chuyên sâu về các kỹ năng Tấn công và Phòng thủ hệ thống mạng,

Huấn luyện kỳ thi CTF và tham gia các kỳ thi CTF quốc tế,

Tiếp tục tham gia các dự án thực tế do Công ty CP Fore cung cấp với tổng thời gian cho một khóa là 1 năm.

Một điểm đáng chú ý trong dự án này là các sinh viên tham gia sẽ được nhận một khoản hỗ trợ tài chính với mức lương từ 400 - 800 USD/tháng và nhận trong vòng 6 tháng. Sau đó, tùy theo năng lực của từng sinh viên, Công ty Cổ phần Fore sẽ chọn lựa để tiếp tục trả lương như cho chuyên gia. Hoàn thành khóa huấn luyện này, các bạn sinh viên ĐH Duy Tân sẽ được Công ty Fore cấp chứng nhận và sẽ có cơ hội để đi làm việc tại Nhật Bản.

Là 1 trong 40 sinh viên được lựa chọn tham gia vào khóa đầu tiên của dự án, sinh viên Nguyễn Quang Minh - Ngành An ninh mạng, Trường Đào tạo Quốc tế (IS) rất vui mừng: "Đây thực sự là cơ hội học tập - nghiên cứu - trải nghiệm tuyệt vời dành cho các sinh viên ngành An ninh mạng như em khi nó sẽ không chỉ giúp em rèn luyện, phát triển kiến thức - kỹ năng mà còn tạo điều kiện cho em được tham gia vào các dự án thực tế. Em tin rằng với những kiến thức - kỹ năng đã học được trên giảng đường ĐH Duy Tân cùng khóa huấn luyện này, chúng em sẽ nắm bắt được những cơ hội nghề nghiệp lý tưởng trong tương lai và sẽ có những đóng góp tích cực vào sự phát triển của lĩnh vực An toàn - An ninh mạng nói riêng và Công nghệ thông tin nói chung của Việt Nam".