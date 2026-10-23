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    400 ha hoa tam giác mạch cùng nở rộ trên cao nguyên đá

    Trinh Nguyễn
    Trinh Nguyễn
    Tuần lễ cuối tháng 10, hoa tam giác mạch nở rộ đúng dịp lễ hội cùng tên trên cao nguyên đá Đồng Văn.

    Ban tổ chức lễ hội Hoa tam giác mạch 2026 cho biết, địa phương đã gieo trồng 400 ha loại hoa này tại nhiều xã vùng cao nguyên đá Đồng Văn. Được gieo trồng thành 3 đợt, hoa sẽ nở kéo dài từ tháng 10 đến tháng 12, trong đó, hoa nở tập trung vào tuần khai mạc lễ hội.

    400 ha hoa tam giác mạch cùng nở rộ trên cao nguyên đá - Ảnh 1.

    Hoa tam giác mạch và văn hóa tộc người làm nên sức hút của lễ hội Hoa tam giác mạch

    ẢNH: BTC

    Ban tổ chức cũng cho biết, các điểm nhấn về hoa nằm dọc tuyến đường 4C, từ cửa ngõ vào công viên địa chất đến trung tâm các xã và các điểm du lịch trọng điểm như Cổng trời, điểm du lịch Thạch Sơn Thần, điểm dừng chân Yên Minh, dốc Thẩm Mã, đường vào Nhà của Pao, làng văn hóa Lũng Cẩm, di tích Nhà Vương, Bảo tàng Cao nguyên đá, làng văn hóa Lô Lô Chải, khu vực xã Lũng Cú, khu vực xuống bến thuyền thủy điện Nho Quế và làng văn hóa Pả Vi.

    Tam giác mạch và tinh thần đá

    Lễ hội Hoa tam giác mạch 2026 sẽ khai mạc tối 25.10 tại quảng trường Thanh Niên, xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang, với chủ đề Âm vang miền đá. Chương trình dự kiến được truyền hình trực tiếp trên sóng Báo và Phát thanh, Truyền hình Tuyên Quang, các nền tảng số và các trang mạng xã hội chính thức của tỉnh, để người dân có thể tiện theo dõi.

    Tại lễ khai mạc, nhiều nghệ sĩ có tên tuổi sẽ biểu diễn. Trong đó có Trọng Tấn, Ngô Lan Hương, Dương Trường Giang...

    400 ha hoa tam giác mạch cùng nở rộ trên cao nguyên đá - Ảnh 2.

    Ca sĩ Trọng Tấn sẽ hát tại lễ hội Hoa tam giác mạch

    ẢNH: BTC

    Trong lễ hội này, Ngày hội văn hóa dân tộc Lô Lô và giao lưu văn hóa Việt - Trung diễn ra vào 23.10.

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    Bên cạnh đó, lễ hội Hoa tam giác mạch 2026 còn có: Không gian văn hóa dân tộc xã Quản Bạ từ ngày 11-15.10, Lễ hội Tết cá tại thôn Cốc Cai, xã Mậu Duệ ngày 17.10; Ngày hội văn hóa các dân tộc xã Lùng Tám tổ chức trong hai ngày 24-25.10.

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