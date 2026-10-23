400 ha hoa tam giác mạch cùng nở rộ trên cao nguyên đá

Ban tổ chức lễ hội Hoa tam giác mạch 2026 cho biết, địa phương đã gieo trồng 400 ha loại hoa này tại nhiều xã vùng cao nguyên đá Đồng Văn. Được gieo trồng thành 3 đợt, hoa sẽ nở kéo dài từ tháng 10 đến tháng 12, trong đó, hoa nở tập trung vào tuần khai mạc lễ hội.

Hoa tam giác mạch và văn hóa tộc người làm nên sức hút của lễ hội Hoa tam giác mạch ẢNH: BTC

Ban tổ chức cũng cho biết, các điểm nhấn về hoa nằm dọc tuyến đường 4C, từ cửa ngõ vào công viên địa chất đến trung tâm các xã và các điểm du lịch trọng điểm như Cổng trời, điểm du lịch Thạch Sơn Thần, điểm dừng chân Yên Minh, dốc Thẩm Mã, đường vào Nhà của Pao, làng văn hóa Lũng Cẩm, di tích Nhà Vương, Bảo tàng Cao nguyên đá, làng văn hóa Lô Lô Chải, khu vực xã Lũng Cú, khu vực xuống bến thuyền thủy điện Nho Quế và làng văn hóa Pả Vi.

Tam giác mạch và tinh thần đá

Lễ hội Hoa tam giác mạch 2026 sẽ khai mạc tối 25.10 tại quảng trường Thanh Niên, xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang, với chủ đề Âm vang miền đá. Chương trình dự kiến được truyền hình trực tiếp trên sóng Báo và Phát thanh, Truyền hình Tuyên Quang, các nền tảng số và các trang mạng xã hội chính thức của tỉnh, để người dân có thể tiện theo dõi.

Tại lễ khai mạc, nhiều nghệ sĩ có tên tuổi sẽ biểu diễn. Trong đó có Trọng Tấn, Ngô Lan Hương, Dương Trường Giang...

Ca sĩ Trọng Tấn sẽ hát tại lễ hội Hoa tam giác mạch ẢNH: BTC

Trong lễ hội này, Ngày hội văn hóa dân tộc Lô Lô và giao lưu văn hóa Việt - Trung diễn ra vào 23.10.

Không gian giới thiệu sản phẩm OCOP và sản phẩm hàng hóa nông nghiệp đặc trưng của tỉnh dự kiến diễn ra từ ngày 21-25.10 tại khu vực phố cổ Đồng Văn.

Show rock Tinh thần đá lần thứ 2 diễn ra ngày 31.10 tại vùng công viên địa chất, mang đến một hoạt động trải nghiệm âm nhạc dành cho du khách. Đây là lần thứ hai Tinh thần đá được tổ chức tại Tuyên Quang. Show diễn lấy cảm hứng từ tinh thần của những con người sinh ra và lớn lên trên cao nguyên đá. Đó là vùng đất tưởng như khắc nghiệt nhất nhưng lại tạo nên những con người mạnh mẽ nhất, nơi đồng bào nhiều dân tộc như Mông, Dao, Giấy, Tày, Nùng, Lô Lô… đã sống trên đá…

Hội chợ Thương mại quốc tế Việt - Trung (Tuyên Quang) diễn ra từ ngày 5-11.11 tại Khu liên hợp thể thao tỉnh Tuyên Quang, phường Hà Giang 1. Hội chợ thuộc chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2026 của Bộ Công thương, với quy mô dự kiến khoảng 300 gian hàng của các doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức xúc tiến thương mại trong và ngoài nước.

Festival ẩm thực "Tinh hoa ẩm thực miền Bắc" trong tháng 11.2026 sẽ mang đến không gian giao lưu văn hóa, tăng cường kết nối giữa cộng đồng các dân tộc và du khách.

Bên cạnh đó, lễ hội Hoa tam giác mạch 2026 còn có: Không gian văn hóa dân tộc xã Quản Bạ từ ngày 11-15.10, Lễ hội Tết cá tại thôn Cốc Cai, xã Mậu Duệ ngày 17.10; Ngày hội văn hóa các dân tộc xã Lùng Tám tổ chức trong hai ngày 24-25.10.