Bài hát 'Đường chúng ta đi' từng gây chấn động thế nào?

Từ đơn đặt hàng hợp xướng đến Đường chúng ta đi

Sự ra đời bài hát Đường chúng ta đi của nhạc sĩ Huy Du gắn liền với một đơn đặt hàng tác phẩm văn học nghệ thuật. PGS-TS Nguyễn Huy Phương, Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, cho biết bài hát liên quan đến một hợp xướng do Đài tiếng nói Việt Nam đặt hàng.

Nhạc sĩ Huy Du ẢNH: TL GIA ĐÌNH

"Khoảng 1968, theo đơn đặt hàng của Đài, Đài mời 3 nhạc sĩ quân đội Huy Du, Doãn Nho, Lê Lan để sáng tác hợp xướng lớn. Ông Huy Du là trưởng đoàn. Trong hợp xướng đó, phải khắc họa được hình ảnh của các miền", ông Huy Phương, con trai nhạc sĩ Huy Du nhớ lại.

PGS-TS Huy Phương cho biết cả ba nhạc sĩ quân đội sau đó đều hoàn thành phần sáng tác của mình, trong đó phần chính do nhạc sĩ Huy Du đảm nhiệm. Tuy nhiên, hợp xướng được viết như để đón chờ ngày chiến thắng này đã không được dàn dựng sau những diễn biến của chiến dịch Mậu Thân.

“Mãi đến năm 1973, bố tôi trích phần của mình ra và viết thành bài Đường chúng ta đi đó”, ông Huy Phương nói.

Sau khi được “tách” khỏi bản hợp xướng, ca khúc nhanh chóng được giới thiệu đến công chúng. Theo ông Huy Phương, cuối năm 1973, ca sĩ Doãn Tần thu âm ca khúc và bản thu được phát trên đài, nhận được sự hưởng ứng rộng rãi.

“Thành công đến mức trước năm 1975, rồi sau năm 1975, sau bất cứ một bản tin nào cũng có bản nhạc đó vang lên. Điều này kéo dài khoảng 2 năm liên tục. Đường chúng ta đi trở nên nổi tiếng khắp Việt Nam và ai cũng nói đến. Bài hát mang tinh thần lạc quan, từ miền Bắc đến miền Nam như vậy”, ông kể.

Di sản khải hoàn giàu chất trữ tình

Theo ông Huy Long, em trai nhạc sĩ Huy Du, Đường chúng ta đi nhanh chóng trở thành một ca khúc phổ biến, đặc biệt trong thời điểm Hiệp định Paris được ký kết. Bản thu của ca sĩ Doãn Tần còn được phát trên sóng phát thanh sau khi phát thanh viên đọc xong từng điều khoản của hiệp định.

Nhờ lan tỏa qua sóng phát thanh, ca khúc dần trở nên quen thuộc với đông đảo công chúng, đến mức nhiều người gần như thuộc lòng từng câu hát.

NSND Quang Thọ chia sẻ về bài hát Đường chúng ta đi ẢNH: BTC

Cũng theo ông Huy Long, sau khi Đường chúng ta đi ra đời, người cha của nhạc sĩ Huy Du – vốn từng không muốn con theo con đường nghệ thuật – đã trở nên mãn nguyện và tự hào về lựa chọn của con mình.

Theo ký ức của NSND Quang Thọ, ca khúc cũng góp phần làm nên thành công của ba sinh viên Nhạc viện là Đăng Dương, Trọng Tấn và Việt Hoàn tại Tiếng hát sinh viên toàn quốc năm 1998, khi họ giành huy chương vàng. Tiếng vỗ tay kéo dài khoảng 10 phút trong khán phòng sau phần trình diễn ấy về sau trở thành một kỷ niệm đẹp với NSƯT Đăng Dương.

Theo PGS-TS Nguyễn Huy Phương, Đường chúng ta đi cũng là một trong những ca khúc thường được lựa chọn để “đua tài” tại các cuộc thi thanh nhạc. Với quãng âm rộng, tác phẩm đòi hỏi người hát có kỹ thuật thanh nhạc tốt. Không chỉ vậy, ca khúc còn yêu cầu sự hòa quyện giữa chất hào sảng và nét lãng mạn – những phẩm chất làm nên dấu ấn riêng trong âm nhạc của nhạc sĩ Huy Du.

Đường chúng ta đi dự kiến diễn ra vào 11-12.12 tại Phòng hòa nhạc lớn, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, được tường thuật trên VTV Go và phát lại trên VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam. Trong đó, phần trọng tâm chương trình có tên Rực lửa Trường Sơn, với Anh vẫn hành quân, Tình em, Đêm Trường Sơn, Trên đỉnh Trường Sơn ta hát. Bên cạnh đó, một số tác phẩm khí nhạc của nhạc sĩ Huy Du cũng sẽ được giới thiệu, góp phần tái hiện một diện mạo âm nhạc giàu sức sống của ông.

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